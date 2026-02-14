Deezer dał kolejny powód, aby z niego korzystać

Platforma streamingowa Deezer wzbogaca się o nowe funkcje. Dzięki nim użytkownik może poczuć się naprawdę ważny.

Nowe funkcje w Deezer – lepsze dopasowanie utworów do Twoich upodobań i gustu muzycznego

Streamowanie muzyki to dla wielu z nas codzienność i wygodne zastępstwo dla tradycyjnego radia. Ulubione piosenki, twórcy czy gatunki muzyczne towarzyszą w domu, podczas pracy czy w samochodzie. Zdarza się jednak, że serwis losuje utwory, które zupełnie nie pasują do „Twojego Flow”. Spotify w zasadzie znalazło już na to sposób poprzez wykluczenie konkretnego utworu, ale Deezer idzie o kilka kroków dalej.

Na platformie streamingowej debiutuje Flow Tuner. Opcja ta pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, jakie gatunki muzyczne napędzają jego muzyczne flow. Ponadto subskrybent może zweryfikować dlaczego konkretny utwór jest odtwarzany oraz podjąć decyzję, czy piosenka pasuje do jego upodobań. Użytkownik może też jednym kliknięciem wyłączyć utwory, które mu nie odpowiadają, a także przywracać je, jeśli zmieni zdanie.

Deezer pozwoli też na włączanie konkretnych gatunków, które w danej chwili są przez subskrybenta pożądane, lub wyłączanie, gdy nie pasują do nastroju. Ponadto można łatwo odkrywać nowe brzmienia i poszerzać muzyczne horyzonty o nowych artystów lub wcześniej nieznane style.

Tuner Flow (źródło: Deezer)

Jak podkreśla operator platformy Deezer, dzięki funkcji Tuner Flow użytkownik może szybko wyeliminować utwory, odkrywać więcej utworów i nowości, a także kształtować przestrzeń, aby Flow ewoluował wraz z subskrybentem. Deezer wdraża też funkcję kolejki, dzięki której użytkownik może samodzielnie dodawać swoje utwory do Flow, aby dopasować listę do swoich upodobań.

Spotify i Deezer – obecne ceny subskrypcji platform w Polsce

Deezer obecnie oferuje dwa plany subskrypcyjne w Polsce, takie jak:

Premium za 23,99 złotych miesięcznie lub 17,92 złotych miesięcznie w rozliczeniu rocznym,

Family (dla sześciu kont) za 39,99 złotych miesięcznie lub 36,57 złotych miesięcznie w rozliczeniu rocznym.

Ponadto pierwszy miesiąc korzystania jest bezpłatny.

Warto przypomnieć, że cena Spotify w 2026 roku w Polsce wzrosła i obecne ceny subskrypcji prezentują się następująco:

Plan Studencki – 14,49 złotych (podwyżka o 11%),

Plan Indywidualny – 26,99 złotych (podwyżka o 12%),

Plan Duo – 36,99 złotych (podwyżka o 17%),

Plan Rodzinny – 45,99 złotych (podwyżka o 18%).

Wygląda więc na to, że przejście na platformę Deezer może być rozsądnym rozwiązaniem. I to nie tylko ze względu na nowe funkcje, dzięki którym dopasujesz muzykę do swoich upodobań.