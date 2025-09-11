DeepSeek i ChatGPT mogą się bać. Do gry wkracza nowy zawodnik

Jedna z chińskich firm pochwaliła się garścią nowych technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji. I wcale nie chodzi tutaj o DeepSeek, a o jego potężnego konkurenta. Co więcej – możesz już wypróbować ten zaawansowany model za darmo.

Silny konkurent DeepSeek i ChatGPT jest teraz jeszcze lepszy

DeepSeek to darmowy, solidny konkurent ChatGPT. W lutym 2025 roku wspominaliśmy, że ten chiński model wstrząsnął rynkiem i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród użytkowników. Sam Altman przyznał wtedy, że DeepSeek jest bardzo dobrym modelem. Okazuje się jednak, że do gry o najlepszą sztuczną inteligencję z impetem wkroczył nowy zawodnik. A co prawdopodobnie dla Was najważniejsze – możecie już wypróbować tę nową technologię.

Chińska firma Baidu zaprezentowała możliwości swojego nowego modelu Ernie X1.1, który ma być znacznie lepszy od poprzednika – Ernie X1. Wśród głównych udoskonaleń opracowanej technologii wspomniano o:

najnowszym modelu wnioskowania Ernie X1.1,

ulepszonej wersji frameworka PaddlePaddle,

ulepszonym asystencie kodowania AI Baidu Comate 3.5S,

udostępnieniu modelu Ernie-4.5-21B-A3B-Thinking jako oprogramowania open source.

Co ważne, model Ernie X1.1 jest znacznie lepszy w porównaniu do poprzednika pod względem faktowości (wzrost o 34,8%), podążania za instrukcjami (wzrost o 12,5%) oraz funkcjami związanymi z agentem AI (wzrost o 9,6%).

Poza tym, że przedsiębiorstwo przedstawiło odświeżony model jako wyjątkowy, to od razu postanowiło zmierzyć się z konkurencyjnymi technologiami. Według Baidu liczne wyniki testów porównawczych wskazują na przewyższanie modelu DeepSeek pod względem wydajności oraz dorównywanie technologiom GPT-5 i Gemini 2.5 Pro.

Porównanie Ernie X1.1 z innymi modelami AI (źródło: Baidu)

Aby wypróbować najnowszy model Baidu – Ernie X1.1 – wystarczy wejść na tę stronę internetową. Na dziś domyślnie włączonym modelem jest Ernie 4.5 Turbo. Nowszy można wybrać, klikając w rozwijaną listę modeli, ulokowaną w górnej części okna przeglądarki.

Co jeszcze nowego przedstawił chiński konkurent DeepSeek?

Baidu pokazało także framework PaddlePaddle w wersji 3.2, który oferuje ulepszenia w trenowaniu modeli, kompatybilności sprzętu oraz obsłudze ekosystemów. Chińska firma wspomina o trzech kluczowych udoskonaleniach, w tym o optymalizacji obliczeniowej, strategii równoległej i natywnej tolerancji błędów.

Wraz z odświeżonym frameworkiem Baidu przedstawiło też zestaw narzędzi (m.in. ErnieKit), które posłużą do tworzenia modeli fundamentowych i efektywnego wdrażania opracowanych modeli. Chińczycy zaprezentowali również dwa zestawy narzędzi do obliczeń naukowych – PaddleCFD i PaddleMaterials. Przedsiębiorstwo pochwaliło się także, że opracowany ekosystem AI wspomaga obecnie ponad 23 miliony programistów oraz 760 tysięcy firm.

Aktualizacją objęto też asystenta kodowania AI – Baidu Comate 3.5S oraz model głębokiego myślenia Ernie-4.5-21B – A3B-Thinking z oknem kontekstowym 128 KB. Ten ostatni ma posłużyć do rozwiązywania zadań wymagających zrozumienia długiego kontekstu i rozumowania.