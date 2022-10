New World: Brimstone Sands – znamy datę premiery pierwszego dodatku!

New World zadebiutował nieco ponad rok temu i miał wprowadzić świeżość na skostniałym rynku gier MMORPG. Z powodu wielu błędów wydawcy gra regularnie traciła na popularności. Teraz ma się to zmienić, gdyż wkrótce Amazon wypuści pierwszy, fabularny dodatek pt. Brimstone Stand. Co wprowadza i kiedy zadebiutuje na oficjalnych serwerach?

New World próbuje wrócić do żywych

Pisząc o New World, z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to tak słaba gra, jak wskazują jej obecne wyniki. Produkcji Amazona zdecydowanie daleko do ideału, ale znacząco różni się od World of Warcraft, Final Fantasy czy TES Online nie tylko game play’em, ale również klimatem. New World po bardzo mocnym starcie regularnie, miesiąc w miesiąc, notował spadek liczby graczy.

Było to spowodowane nie tylko wieloma błędami oraz słabą optymalizacją, ale także brakiem ciekawszego kontentu dodanego do end game’u. Według danych ze Steama, w październiku ubiegłego roku w grze Amazona bawiło się średnio 410 tys. graczy, w listopadzie było to już „tylko” 155 tys., a obecnie jest ich nieco ponad 26 tys. Teraz trend ma się odmienić, gdyż wydawca tego MMORPG zapowiedział wyjście dodatku pt. Brimstone Sands. Co wniesie do gry i kiedy wyjdzie na oficjalne serwery?

źródło: New World

Co wiemy o New World: Brimstone Sands?

W New World: Brimstone Sands będzie można zagrać już 18 października 2022 roku. Informacja została potwierdzona na oficjalnym profilu New World, więc graczom nie pozostaje nic innego, jak poczekać dwa tygodnie na oficjalną premierę pierwszego, fabularnego dodatku do gry. Amazon postawił na szereg dodatkowego kontentu i kilka zmian w mechanikach, a rozszerzenie do tego MMORPG ma być darmowe!

Brimstone Sands, jak sama nazwa wskazuje, ma być obszarem pustynnym i klimatycznie jest związana ze starożytnym Egiptem. Podczas zwiedzania nowych lokacji będziemy mogli zwiedzić wiele ruin i starych budowli, a także poznamy nowego, głównego NPC – Imhopetema, z którym przyjdzie nam współpracować.

Amazon postanowił dodać także nową ekspedycję. Podczas wyprawy „Ennead” gracze będą musieli pokonać Skażony Legion i Anubiańskich Strażników. Dodano też nowe umiejętności klejnotów serca. Poszukiwacze mogą dostosować swój styl gry dzięki skillom: detonacji, chwytających pnączy, kamiennej formie, wybuchu armatniemu i mrocznemu wzniesieniu.

Przeprojektowano również wczesne lokacje i poziomy w New World, przez co nowe osoby będą mogły szybciej wylevelować postać i dobić do end game’u, gdzie zaczyna się cała zabawa w tym MMORPG. Oprócz wspomnianych wyżej rzeczy, rozszerzenie będzie zawierać też dodatkowe bronie i pancerze.