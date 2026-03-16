T-Mobile idzie śladem Play. Wcześniej nie było to możliwe

T-Mobile ułatwia życie swoim przyszłym oraz obecnym klientom. Teraz kolejną usługę kupisz i aktywujesz leżąc na kanapie. Niedawno podobną ofertę zaproponował też Play.

Kartę SIM w T-Mobile kupisz i zarejestrujesz całkowicie online

Niedawno wspominaliśmy, że Play wdraża nowość, która pozwoli na łatwe i ekspresowe zarejestrowanie prepaidowej karty eSIM bez wychodzenia z domu. Teraz podobne rozwiązanie udostępnia również T-Mobile.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty na kartę u magentowego operatora, możesz wreszcie zrobić to całkowicie online. Wystarczy, że pobierzesz i aktywujesz eSIM, przeniesiesz numer lub wybierzesz nowy w T-Mobile. Już nie musisz wychodzić z domu, żeby kupić lub zarejestrować kartę, ani czekać na dostawę nowej plastikowej karty.

Warto od razu podkreślić, że aktywacja eSIM jest dostępna na kompatybilnych smartfonach. Jeśli Twój model nie ma takiej opcji, musisz zakupić lub zamówić starter z tradycyjną kartą SIM – dostawa kurierem jest bezpłatna.

Po zakupie startera przez internet przez pierwsze 30 dni zyskujesz dostęp do oferty Go!XL, która obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i pakiet internetu za 20 złotych. Po upływie 30 dni oferta zostanie automatycznie odnowiona za 50 złotych – warunkiem jej utrzymania jest zapewnienie środków na koncie.

Użytkownik co 30 dni otrzymuje paczkę danych internetowych 200 GB, z czego 170 GB to pakiet podstawowy, a pozostałe 30 GB to bonus za doładowanie konta za kwotę 50 złotych. Ponadto, jeśli aktywowana zostanie usługa Rok Internetu w aplikacji Mój T-Mobile, użytkownik może otrzymać 9999 GB (w 12 pakietach co 30 dni po 833,25 GB).

Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile – dodatkowe oferty dla klientów

Warto wspomnieć, że magentowy operator ma swój własny program lojalnościowy, w ramach którego użytkownicy mogą regularnie korzystać z nowych zniżek. Klienci znajdą tam np. vouchery, zniżki u partnerów, bonusowe pakiety gigabajtów czy konkursy i inne akcje specjalne.

Abonenci oferty Go!XL mogą również przez 3 miesiące korzystać z usługi YouTube Premium bez opłat. Promocja ta dotyczy wyłącznie tych osób, które wcześniej nie posiadały subskrypcji w YouTube. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie.