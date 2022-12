Wkrótce zobaczycie w Europie czytnik e-booków z nietypowym kolorowym wyświetlaczem

PocketBook jest znanym producentem „elektronicznych książek”. Kolejny czytnik e-booków tej firmy wyróżnia się elementem, który można rozpoznać już podczas pierwszego kontaktu z okładką nowej czytanej książki. Ma kolorowy wyświetlacz E Ink.

Ekran E Ink, ale w kolorze

Jak dotąd, mieliśmy okazję testować przynajmniej kilka modeli czytników e-booków PocketBook. Producent nie jest może tak popularny jak Amazon i jego Kindle, ale od czasu do czasu oferuje naprawdę interesujące urządzenia. Tak jak teraz – nowy PocketBook Viva dostał pierwszy w Europie kolorowy wyświetlacz E Ink Gallery 3.

Każdy piksel w tym wyświetlaczu wypełniony jest kolorowymi pigmentami, dzięki czemu kombinacje kolorów są bogatsze i bardziej nasycone. Zarówno obraz kolorowy, jak i czarno-biały mają tę samą rozdzielczość – 1440 x 1920 pikseli (300 PPI). Jednocześnie zachowuje on najlepsze cechy E Inków, a więc nadal jest wysoce energooszczędny i łagodny dla oczu. Dodatkowo, obsługuje technologię ComfortGaze, redukujący efekt niebieskiego światła. Zastosowany panel ma przekątną 8 cali.

Czytnik e-booków odporny na wodę

PocketBook Viva ma wbudowany głośnik, Bluetooth 5.2, a także obsługuje Text-too-Speech, dzięki czemu może przeczytać na głos dowolny plik tekstowy. W ten sposób możemy w dowolnym momencie zamienić czytaną przez nas książkę na „audiobooka”.

Bateria ma pojemność 3250 mAh, co ma przełożyć się na maksymalnie miesiąc użytkowania. Ładowana jest za pomocą złącza USB-C.

Oprócz tego, obudowa nowego PocketBooka jest zgodna ze standardem IPX8, co oznacza, że wytrzyma zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 2 metrów na czas do 60 minut bez żadnych negatywnych konsekwencji. Czytanie w wannie czy basenie nie będzie już stresować.

Wśród innych funkcji znajdują się:

czterordzeniowy procesor,

1 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci

23 obsługiwane formaty bez konwersji (19 formatów książkowych i 4 graficzne), w tym formaty komiksów;

obsługa 6 formatów audiobooków – pliki audio w formatach M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP;

dwuzakresowe Wi-Fi i PocketBook Cloud – do synchronizacji z innymi urządzeniami

i wygodnego zarządzania biblioteką; 11 fabrycznie zainstalowanych słowników + 42 opcjonalne do bezpłatnego pobrania.

PocketBook Viva ma trafić do sklepów pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Cena została wyznaczona na 599 euro.