Rafał Brzoska słowny człowiek. Zapowiedział podwyżki cen usług InPost, no i są

To było nieuniknione. W styczniu szef InPostu zapowiedział, że nadchodzą podwyżki cen za usługi firmy. Pozwoliło się to nam przyzwyczaić do świadomości, że to tylko kwestia czasu. Pojawiły się nowe cenniki i wszystko się zgadza – rzeczywiście jest drożej.

InPost – podwyżki od 1 marca

Jeśli ktokolwiek z nas miałby pokusić się o stworzenie prognozy gospodarczej na najbliższe miesiące, mógłby swobodnie i bez pudła zapowiedzieć, że ceny produktów i usług będą wzrastać. Jeszcze sługo będziemy obserwować i narzekać na podwyżki.

Gdyby jeszcze zmiany cen dotykały usług i dóbr, z których nie korzystamy zbyt często, nie byłoby to tak dotkliwe. Jednak chodzi też o rzeczy, będące elementem niemal każdego dnia. Zapewne bywa, że w ciągu miesiąca przynajmniej raz, a może i wielokrotnie korzystamy z usług InPost Paczkomat lub Kurier. Dlatego warto zapoznać się z nowymi cennikami, obowiązującymi od marca 2023 roku.

Pełną listę regulaminów znajdziecie na stronie InPostu. Poniżej zwrócimy uwagę na ceny usług, które interesują najbardziej klientów detalicznych.

Usługa Paczkomat drożeje

Rzućmy okiem na porównanie dwóch elementów regulaminów – tego obowiązującego aktualnie, oraz tego, który wejdzie w życie 1 marca. Jaką różnicę dostrzegamy w cenach usługi Paczkomat?

Ceny usługi Paczkomat. Po lewej aktualny cennik, po prawej cennik obowiązujący od 1 marca 2023 roku (źródło: InPost)



Wśród usług głównych podrożały praktycznie każde nadania przesyłek – zarówno przez Menager Paczek, InPost Szybkie Nadania, jak i za pomocą aplikacji InPost Mobile. Najmniej podrożał Gabaryt A – trochę ponad 2 złote na paczce. W przypadku większych pakunków, mamy już podwyżkę o ponad 3 złote.

O podobne poziomy podrożały usługi dostępne dla klientów biznesowych.

Usługa Kurier – tu też drożej

Zakładając, że nie zawsze wychodzimy z domu, by nadać coś przez Paczkomat, nie powinna być nam opcja zamówienia kuriera. InPost podnosi ceny także tej usługi. Spójrzmy na nowy cennik.

Ceny usługi Kurier. Po lewej aktualny cennik, po prawej cennik obowiązujący od 1 marca 2023 roku (źródło: InPost)



W wypadku kuriera również mamy podwyżki – zdecydowana większość w postaci dodatkowych 4 złotych lub więcej. Największy gabaryt nadawany przez Menager Paczek kosztować będzie prawie 7 złotych więcej.

Bardzo podobna skala podwyżek widoczna jest w przypadku oferty usługi Kurier dla klientów biznesowych – ceny zwykle po kilka złotych w górę.

Wychodzi więc na to, że najbardziej opłacalną opcją wysyłania czegokolwiek w najbliższym czasie, będzie zaplanowanie wysyłki tak, by wyrobić się z tematem jeszcze w lutym! ;)