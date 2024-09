Kolejny czytnik Empiku już na rynku. Raczej nie zasłużył na miano nowego modelu

W ofercie sieci Empik pojawił się nowy czytnik książek elektronicznych, którego podstawą jest PocketBook Verse. Urządzenie zostało wykończone fioletowym kolorem lilaku. Niestety GoBook 3.0 nie zasłużył na miano wersji z numerem trzy – sprawdźcie dlaczego.

Nowy czytnik w Empiku, czyli „nienowa” nowość

Papierowe książki to już przeżytek? Niekoniecznie, ale z pewnością dla osób, które czytają dużo lektur w tradycyjnej formie, są nieporęczne, niepraktyczne, a dla tych, którzy nie lubią korzystać z bibliotek – stają się sporym wydatkiem dla domowego budżetu. Doskonałym rozwiązaniem jest inwestycja w czytnik e-booków. Na rynku znajdziemy ich już coraz więcej. Wśród wiodących marek można wymienić Pocketbook, Kindle, Inkbook czy Onyx.

Sieć handlowa Empik od 2021 roku tworzy własne edycje takowego urządzenia. Jej podstawą są popularne i sprawdzone czytniki szwajcarskiej firmy PocketBook. Pierwsza edycja została zbudowana na modelu PocketBook Touch Lux 5, druga zaś na PocketBook Verse. Teraz – w 2024 roku – firmy pochwaliły się kolejnym modelem.

GoBook 3.0 (źródło: Empik)

Niestety, Empik GoBook 3.0 zawiedzie tych, którzy liczyli na nowość i innowacje. Sprzęt ten został oparty o ten sam model, co GoBook 2.0. Podstawą nadal jest więc Pocketbook Verse. Nie oszukujmy się – zmienił się wyłącznie kolor, choć z pewnością niektórym ten fiolet „lilak” przypadnie do gustu. Sprawdźmy więc, co oferuje.

Empik GoBook 3.0 – specyfikacja i cena

Empik GoBook 3.0 to urządzenie ważące 182 gramy, dzięki czemu podczas czytania można je wygodnie trzymać w jednej dłoni. Ekran dotykowy o przekątnej 6 cali został wykonany w technologii E-Ink Carta, która nie tylko przypomina tradycyjną kartkę, ale również chroni wzrok przed nadmiernym zmęczeniem. Z wyświetlacza można łatwo odczytać treści nawet w pełnym słońcu.

Urządzenie oferuje 512 MB RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej. Sprzęt wyposażono też w slot na karty microSD. Komunikacja odbywa się poprzez Wi-Fi. Pojemność akumulatora wynosi zaś 1500 mAh i ładuje się go za pomocą ładowarki z kablem USB-C.

GoBook 3.0 (źródło: Empik)

Na czytniku domyślnie zainstalowana jest aplikacja Empik Go, w której po opłaceniu subskrypcji zyskuje się dostęp do 200 tysięcy e-booków, audiobooków i podcastów. Dla osób, które zdecydują się zakupić GoBook 3.0, sieć handlowa przygotowała kod na abonament Empik Go Max, który pozwala na 30-dniowe, darmowe wypróbowanie aplikacji. Aby skorzystać z okazji, trzeba jednak podpiąć kartę płatniczą.

Empik GoBook 3.0 został wyceniony na 529 złotych. Cena jest więc identyczna jak za turkusowy GoBook 2.0.