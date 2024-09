Jesteś klientem T-Mobile? Możesz za darmo wypróbować serwis VOD

T-Mobile rozpoczął współpracę z kolejną platformą streamingową. Klienci mogą wypróbować serwis za darmo. Jakie treści oferuje?

Operator T-Mobile rozszerzył ofertę swoich usług rozrywkowych o kolejny serwis streamingowy. Jest nim ukraińska platforma Megogo, która w sierpniu trafiła do propozycji Plusa i Netii, a we wrześniu do Play.

Co oferuje Megogo?

W serwisie znajdziemy długą listę kanałów telewizyjnych i produkcji filmowych, serialowych oraz programów, a także transmisje z wybranych wydarzeń sportowych. Platforma dostępna jest na całym świecie z wyjątkiem terenu Rosji i Białorusi. Można z niej skorzystać na komputerze w przeglądarce i za pomocą dedykowanej aplikacji na telewizorach Smart TV, przystawkach telewizyjnych, smartfonach, tabletach czy też konsolach.

Megogo w T-Mobile (źródło: T-Mobile)

Serwis oferuje trzy pakiety do wyboru – w każdym przypadku z jednego konta można korzystać na pięciu urządzeniach jednocześnie. Pierwszy pakiet Startowy dostępny jest za 9,99 złotych za miesiąc. Po jego wykupieniu użytkownik może korzystać z 51 kanałów telewizyjnych oraz funkcji pauzowania i przewijania, a także z archiwum programów telewizyjnych do 7 dni.

Pakiety (źródło: Megogo)

Darmowy miesiąc VOD dla klientów T-Mobile

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku klientów operatora Netia, Plus i Play, tak i wykupując pakiet w T-Mobile użytkownicy mogą wypróbować Megogo bez opłat przez 30 dni. Darmowa propozycja obowiązuje przy wyborze pakietu Optymalnego oraz Maksymalnego (nie można skorzystać z niej w pakiecie Startowym).

Co istotne, po upływie 30-dniowego czasu próbnego za kolejny miesiąc korzystania z serwisu zostanie naliczona opłata. Jej wysokość uzależniona jest od wybranego pakietu – Optymalnego lub Maksymalnego.

Aby skorzystać z serwisu należy przejść na stronę internetową, a następnie wybrać pakiet. W kolejnym kroku konieczne jest wpisanie numeru telefonu T-Mobile, który posłuży do płatności. Za proces ten odpowiedzialny jest system płatności mobilnych DCB Mobiltek.