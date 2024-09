PocketBook Color Note to czytnik dla tych, co lubią notować w kolorze

Czytniki e-booków już dawno przestały służyć wyłącznie do pochłaniania kolejnych cyfrowych książek. Dziś chętni do wykorzystania maksymalnego potencjału tych urządzeń korzystają z nich jak z notesu. Wzorem takiego sprzętu może być debiutujący właśnie PocketBook Color Note.

PocketBook Color Note – specyfikacja

Choć nie jest to najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o parametry techniczne czytników, warto mieć to już z głowy. Color Note otrzymał czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz i 4 GB RAM, a jego pamięć wewnętrzna pomieści do 32 GB danych. Jeżeli to nie wystarczy, jest jeszcze gniazdo na karty microSD. Zaplecze komunikacyjne opiera się na dostępie do dwuzakresowego Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) oraz Bluetooth 5.2. Całość działa w oparciu o system Android 12 z dostępem do Sklepu Play. Nad długim czasem pracy czuwa akumulator o pojemności 4000 mAh.

PocketBook Color Note (Źródło: PocketBook)

A teraz czas na konkrety. W PocketBook Color Note zastosowano ekran E Ink Kaleido 3 o przekątnej 10,3 cala. Charakteryzuje go rozdzielczość 1404×1872 w przypadku dokumentów monochromatycznych oraz 468×624 w kolorowych komiksach, notatkach itp. W pierwszej opcji matryca oferuje 16 odcieni szarości, w drugim – 4096 kolorów.

Aby właściciel mógł korzystać z czytnika jak najdłużej, oprócz technologii regulowanego podświetlenia SMARTlight, wyświetlacz wyposażono także w E Ink ComfortGaze. Zmniejsza on ilość emitowanego światła niebieskiego, dzięki czemu oczy powinny męczyć się o wiele wolniej.

Lista obsługiwanych formatów dokumentów wygląda następująco: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT. Czytnik otworzy także pliki graficzne JPG, BMP i PNG oraz audio zapisane w MP3 i OGG.

Ci, którzy już wyobrażają sobie siebie sporządzających notatki w pracy czy na studiach za pomocą Color Note, docenią obecność rysika w zestawie oraz szereg narzędzi do pomocy. Mowa tu o różnych końcówkach (pióra, pędzle, markery, ołówki), zaznaczanie lasso czy wstawianie pól tekstowych, kształtów (linie, prostokąty, elipsy, trójkąty, a nawet gwiazdy) oraz obrazów.

Całość można szybko odsłuchać w słuchawkach lub głośnikach mono dzięki obsłudze text-to-speech (oparty na kodzie AOSP), a kiedy wszystko się zgadza, można przesłać dokumenty dalej za pomocą kilku kliknięć, korzystając z funkcji Send-by-Email.

Ile kosztuje PocketBook Color Note?

PocketBook Note z obudową w kolorze metaliczno szarym trafi na polski rynek w ciągu najbliższych tygodni. Jako że jest to czytnik oparty na matrycy wyświetlającej kolory, nie mogło być tanio – sugerowana cena urządzenia to 2799 złotych. Sprzętu wypatrujcie m.in. w oficjalnym sklepie producenta.