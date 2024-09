Wiele, dziwnie i PlayStation 5 Pro. Podsumowanie State of Play

Szukacie krótkiego i konkretnego podsumowania zapowiedzi, jakie Sony pokazało na minionym State of Play? Oto streszczenie 40 minut prezentacji nowości na PlayStation 5 Pro.

Nowości w Astro Bot

Zaczęło się całkiem nieźle. Astro Bot, którego z przyjemnością zrecenzowała dla Was Kasia, otrzyma jeszcze w tym roku zestaw nowych map do speedrunowania i botów do ocalenia. I to za darmo.

The Midnight Walk

Twórcy Lost In Random, przygodowej gry akcji z 2021 roku, wracają z nową przygodą. Połączy ona mroczne fantasy z glinianymi modelami, a całość będzie można ograć klasycznie lub w poprzez gogle PS VR 2. Daty premiery nie podano, ale grę możecie już dodawać do listy życzeń.

Hell is Us

Nawet jeżeli poniższe porównanie będzie mocno chybione, nic na to nie poradzę. Hell is Us wygląda jednak tak, jakby ktoś chciał przenieść Dark Souls w czasy bardziej współczesne, a zamiast inspirować się Kentaro Miurą, sięgnął po tomiki Junjiego Ito. Premiera w 2025 roku.

Metro: Awakening

Jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier na VR w tym roku otrzymała swoją datę premiery. W tunele moskiewskiego metra zanurzymy się 7 listopada 2024 roku. Nie zabrakło pre-orderowej zachęty w postaci 10% zniżki i pakietu skórek oraz wersji Deluxe z jeszcze większą liczbą fantów do dekoracji.

ArcheAge Chronicles

Przyznam, że po tym przejeździe na koniu przez bramę moim pierwszym skojarzeniem było „Coś nowego związanego z Wiedźminem?” Nie mogłem się bardziej mylić. ArcheAge Chronicles to sieciowy RPG, który na zwiastunie prezentuje się naprawdę ciekawie. Premiera w 2025 roku.

Palworld

Obiecaliście sobie, że w „Pokemony z karabinami” zagracie tylko wtedy, jak wyjdą na PlayStation 5? Proszę bardzo, możecie to zrobić już dziś.

Lunar Remastered Collection

Sony przypomniało sobie o kolejnej nieco zakurzonej franczyzie pamiętającej czasy pierwszego PlayStation. Jeżeli klasyczne, dwuwymiarowe jRPG-i to jeden z Waszych ulubionych gatunków, powinniście być uradowani. Premiera wiosną 2025 roku.

TMNT: Shredder’s Revenge – Radical Reptiles

Kupiłeś i spędziłeś dziesiątki godzin w TMNT: Shredder’s Revenge, ale chciałbyś zagrać innymi gadami niż kultowe żółwie? Proszę bardzo, za 18 złotych do listy dostępnych bohaterów dołączy para jaszczurek – Mondo Gecko i Mona Lisa. Dodatek jest dostępny od dziś.

Fantasian Neo Dimension

Kolejny i ostatni jRPG w tym zestawieniu. Tym razem nie chodzi o exclusive z PS1, a z iOS-a, za którego odpowiadają panowie, którzy znają się na rzeczy – Hironobu Sakaguchi (produkcja) i Nobuo Uematsu (muzyka). Premiera 5 grudnia 2025 roku.

Dragon Age: The Veilguard

Kolejna część Dragon Age zbliża się wielkimi krokami. Choć pierwszy zwiastun nie napawał optymizmem, dziennikarze po kilkugodzinnych sesjach z grą przeczuwają, że może być to jeden z lepszych RPG ostatnich lat. Premiera 31 października 2024 roku.

Alan Wake 2 – Lake House Expansion

Ciężko powiedzieć w tym przypadku coś odkrywczego. W październiku czeka nas wyprawa do Cauldron Lake w związku z dodatkiem do Alan Wake 2. Mam nadzieję, że zapas tabletek uspokajających macie naszykowany.

Hitman World of Asssassination

Jak słusznie zauważył Konrad, nasz VR-owy maestro, to już czwarte podejście do zrobienia porządnej gry w wirtualnej rzeczywistości w tej serii. Czy tym razem wcielenie się we współczesnego zabójcę na zlecenie będzie godne Waszej uwagi? Dowiemy się w grudniu tego roku.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered

Choć wyciek w dniu prezentacji Sony popsuł nieco niespodziankę, najważniejsze że lista „gry które TOTALNIE zasługują na odświeżenie” właśnie się skróciła. Zremasterowana pierwsza i druga część Legacy of Kain Soul Reaver pojawi się 10 grudnia 2024 roku.

Fear the Spotlight

Był horror w VR i był fotorealistyczny straszak, więc przyszedł czas na prezentację czegoś, co mogłoby pojawić się na PSX. Dzięki tej zapowiedzi poznaliśmy datę premiery Fear the Spotlight – 22 października 2024 roku.

Towers of Aghasba

W listopadzie 2024 roku ruszy wczesny dostęp do Towers of Aghasba – buildera, którego wyróżniać ma mechanika balansowania pomiędzy odbudowywaniem cywilizacji, a zachowaniem stabilnego ekosystemu.

Fortnite DualSense Controller

Zdradzę Wam sekret. Jeżeli chcecie mieć podobny pad, jak ten z limitowanej edycji Fortnite, wystarczy, że kupicie błękitną wersję DualSense’a i ozdobicie ją naklejkami z jakiegoś portalu aukcyjnego. Tylko nie mówcie tego Sony.

Dynasty Warriors: Origins

Po co walczyć jeden na jeden, skoro o wiele bardziej widowiskowe będą pojedynki jeden na tysiąc – ta idea przyświeca serii Dynasty Warriors od lat, a Origins jest już dziesiątą grą w serii. Premiera 17 stycznia 2025 roku.

Monster Hunter Wilds

No i myk – krótka przypominajka, że 28 lutego 2025 roku znowu zapolujemy na duże bestie. Przy okazji poznaliśmy garść pre-orderowych bonusów i zawartość edycji specjalnych.

LEGO Horizon Adventures

Kolejne przypomnienie – LEGO Horizon Adventures nadchodzi, a ci, którzy chcą wyposażyć Aloy w dodatkowy pancerz, będą mogli go zdobyć, składając zamówienie przedpremierowe. Okienko otwiera się 3 października 2024 roku.

Horizon Zero Dawn Remastered

Mamy to! Chwilę po najbardziej wyczekiwanym remasterze w historii dostaliśmy trailer najbardziej niepotrzebnego remastera w historii. Właściciele wersji na PlayStation 4 będą mogli kupić tytuł w obniżonej cenie wynoszącej 9,99 dolarów (~40 złotych). Pozwolę sobie podsumować to tą emotką – XD.

Stellar Blade – Nier: Automata DLC & Updates

Mój głęboko zakorzeniony ból po poprzedniej zapowiedzi łagodzi fakt kilku nowości związanych ze Stellar Blade. Gra otrzyma tryb fotograficzny, soundtrack powinien być już dostępny w dużych serwisach streamingowych, a w niedalekiej przyszłości czeka na połączenie sił ze światem gier Nier: Automata.

Chroma Collection

PlayStation 5 w nowych kolorach. Całość błyszczy się i mieni, więc właściciele konsoli chętni na odświeżający look będą mogli wybrać pomiędzy białym, niebieskim i zielonym wariantem. Mówicie mi, że właściciele pierwszego wydania PS5 obejdą się smakiem? Zapamiętam to sobie.

PlayStation 5 Pro – Lineup

A teraz czas na kolaż pod tytułem „te gry będą wyglądać lepiej na naszej konsoli za 3,5 tysiąca złotych, ale to twoim zadaniem jest znaleźć jakiekolwiek różnice w tym filmiku”. Powiedzieć, że Sony dało z siebie całe 30% to jak nic nie powiedzieć.

Ghost of Yotei

W końcu! Po czterdziestu minutach męczarni z drobnymi przerwami w końcu coś, na co warto było czekać. Sucker Punch ponownie zabierze nas do feudalnej Japonii, do 1609 roku. Tym razem zamiast zwiedzać Tsushimę gra rzuci nas w okolice góry Yotei, znajdującej się na Hokkaido.

Podsumowanie

Cieszę się, że kupując PlayStation 5 myślałem tylko o jednym – chcę ograć nowe Demon’s Souls, nadrobić Bloodborne’a i parę innych exclusive’ów. Fani Sony, gdyby wciąż żyli w czasach przewodowych kontrolerów, prawdopodobnie przegryzaliby właśnie kabel z wściekłości. A ja bym ich doskonale rozumiał.

Żeby wszystko było jasne – zaprezentowane nowości wydają się spoko, a Ghost of Yotei to murowany kandydat na grę roku 2025 roku. Ale od dawna odnoszę wrażenie, że Sony uznało, że w sumie wygrało tę generację konsol i od teraz może leżeć do góry brzuchem i nic nie robić.

W jaki sposób takie State of Play ma mnie zachęcić do przesiadki na PlayStation 5 Pro? Gdzie tytuły na PSVR 2, które sprawią, że pobiegnę do elektromarketu w poszukiwaniu własnego egzemplarza gogli? Gdzie fanserwis, który sprawi, że właściciele PS5 nie będą patrzeć z obrzydzeniem na jego następcę?

Oglądałem to wszystko na bieżąco i nie mogłem w to uwierzyć. Nintendo Switch jest już jedną nogą w grobie, a widzę więcej sensu w poleceniu komuś konsoli z 2017 roku niż w inwestowaniu teraz w sprzęt Sony. I nie jest to tylko kwestia jednej prezentacji – przejrzałem ostatnie PlayStation Showcase oraz State of Play i naprawdę ciężko znaleźć festiwal hiciorów – góra jedna, dwie prezentacje po których człowiek ma ochotę krzyczeć z radości.

Sony ma w swoim arsenale tyle franczyz kojarzących się z PlayStation, że spokojnie byłoby w stanie uczynić z każdego takiego wydarzenia małe święto dla fanów – Loco Roco, Patapon, Twisted Metal, Jak & Daxter, Killzone, Resistance, Ape Escape, Wipeout, Motorstorm – to tylko kilka serii, które przychodzą mi od razu do głowy. Japończycy nie muszą tego wszystkiego wydawać naraz i tylko na PS5, ale niech zaczną się chociaż trochę bardziej starać, jeżeli nie chcą zostać w tyle za Nintendo czy Microsoftem. Pozostaje mieć nadzieję, że po premierze PS5 Pro druga połowa tej generacji konsol w wykonaniu Sony będzie o wiele lepsza niż pierwsza.