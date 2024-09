Premiera Anker Soundcore Space One Pro. Te słuchawki składają się jak żadne inne

Anker wprowadza na polski rynek nowe słuchawki nauszne. Dzięki innowacyjnym mechanizmom składania, po złożeniu zajmują o połowę mniej miejsca. W ramach przedsprzedaży można kupić je o 200 złotych taniej.

Słuchawki nauszne Soundcore Space One Pro Etui – sprzedawane oddzielnie (źródło: Anker)

Te słuchawki składają się jak żadne inne!

Soundcore Space One Pro to najnowsze słuchawki produkcji Anker Innovations. Wyposażono je w mechanizm składania, dzięki czemu urządzenie można w szybki i prosty sposób złożyć do niewielkich rozmiarów. Rozłożone cechują się długością 162,76 mm, szerokością 89,03 mm oraz wysokością 190, 61 mm, złożone zaś mają 127 mm długości, 98 mm szerokości oraz 118 mm wysokości.

Podstawą składanej konstrukcji FlexiCurve jest pałąk złożony z pięciu segmentów, dzięki którym możliwe jest regulowanie obrotowych nauszników o kąt od 5 do 8 stopni. Nauszniki te połączono z pałąkiem za pomocą trzypunktowego zawiasu. Tak zaawansowana budowa sprawia, że słuchawki składają się płynnie, są łatwe w przechowywaniu i transporcie, a przy tym zostają zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Soundcore Space One Pro: specyfikacja i funkcjonalność

Wprowadzony na polski rynek produkt Anker oferuje obsługę Hi-Res Wireless, Hi-Res Audio, LDAC i Dolby Audio. Łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.3 o zasięgu 15 metrów i jest wspierany przez funkcję Google Fast Pair.

Słuchawki wyposażono w czterostopniowy system tłumienia hałasu. Sprzęt dzięki sześciu mikrofonom obsługuje funkcję wykrywania i usuwania szumów w czasie rzeczywistym, co sprawia, że treści nie są zakłócane przez dźwięki z zewnątrz. Słuchawki otrzymały również rozszerzoną konstrukcję komory, membranę z trójkompozytowych materiałów oraz obsługują adaptywny algorytm ANC 3.0 dopasowujący się do ruchów użytkownika.

Soundcore Space One Pro wyposażono w przetworniki 40 milimetrów, wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK). Membrany wykonano z poliuretanu. Dzięki tak dobranym materiałom słuchawki gwarantują wysokiej jakości dźwięk z minimalnymi zniekształceniami.

Słuchawki nauszne Soundcore Space One Pro (źródło: Anker)

Użytkownik w aplikacji Soundcore może spersonalizować ustawienia w zakresie dźwięków za pomocą technologii HearID 2.0. Sprzęt korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, ulepszających odczucia dźwiękowe. Wśród funkcji znalazła się też opcja Easy chat, która odpowiedzialna jest za automatyczne wyciszenie muzyki podczas rozmów twarzą w twarz.

Na jednym ładowaniu słuchawki mogą działać przez 40 godzin z włączoną funkcją ANC oraz do 60 godzin bez ANC. Urządzenie korzysta z funkcji szybkiego ładowania za pomocą USB-C. Jak zaznacza producent – zaledwie pięć minut ładowania zapewni 8-godzinną pracę.

Dostępność i cena nowych słuchawek Anker

Oficjalna sprzedaż słuchawek Anker Soundcore Space One Pro rozpocznie się 1 października 2024 roku. Sugerowana przez producenta cena wynosi 849 złotych. Sprzęt dostępny będzie w kolorze Jet Black oraz Cream White.

Nowe urządzenie można zamówić już teraz o 200 złotych taniej w sklepie RTV euro AGD – w promocji za 649 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na zakup w ramach przedsprzedaży mogą również zaopatrzyć się w kompaktowe etui transportowe za symboliczną złotówkę, którego cena detaliczna wynosi 159 złotych.