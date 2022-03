Znamy polskie ceny nowych produktów Apple. Ile zapłacimy za iPhone SE 2022, iPad Air 2022 i nowe komputery Mac?

Marcowy Apple Event ledwo się zakończył, a nowe produkty wciąż wzbudzają ciekawość pośród wielu osób. Bez wątpienia nowy sprzęt zainteresował fanów marki, lecz warto wiedzieć również, ile przyjdzie nam zapłacić za iPhone SE (2022), iPada Air (2022), komputer Mac Studio oraz najnowszy monitor Studio Display.

iPhone SE (2022)- cena w Polsce i dostępność

Nowy iPhone SE (2022) zastąpi dotychczasowego iPhone’a SE (2020). Podobnie jak poprzednik, wykorzystuje on doskonale znany design iPhone’a 8, a do tego skrywa najnowsze podzespoły.

Producent wyposażył nowego iPhone’a w wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala. Na froncie urządzenia znalazł się przycisk Początek z czytnikiem linii papilarnych Touch ID, z tyłu pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 Mpix, natomiast w środku zastosowano najnowszy procesor Apple A15 Bionic z modemem 5G.

iPhone SE (2022) będzie dostępny w przedsprzedaży od piątku, 11 marca 2022 roku, od godziny 14:00, natomiast pierwsze egzemplarze trafią do klientów tydzień później – 18 marca.

Polskie ceny iPhone’a SE 2022 kształtują się następująco:

64 GB – 2299 złotych,

128 GB – 2549 złotych,

256 GB – 3049 złotych.

iPad Air 5. generacji – polska cena i dostępność

Podczas marcowej konferencji Apple zaprezentowało również najnowszego iPada Air. Tym razem tablet z logo nadgryzionego jabłka nie bazuje na procesorze z serii A. Zamiast niego producent zastosował czip Apple M1, który jest również sercem iPadów Pro oraz komputerów Mac.

Tegoroczny iPad Air oferuje wyświetlacz Retina o przekątnej 10,9 cala, a w wersji Cellular pozwala korzystać z sieci 5G. Ponadto, dla większej produktywności, możliwe jest skorzystanie z dedykowanego etui z klawiaturą oraz rysika Apple Pencil 2. generacji.

Urządzenie jest dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych. Przedsprzedaż rusza w piątek 11 marca 2022 roku o godzinie 14:00, zaś na sklepowych półkach będziemy mogli go spotkać od 18 marca. Jego ceny w Polsce wynoszą odpowiednio:

W wersji Wi-Fi: 64 GB: 3099 złotych, 256 GB: 3899 złotych.

W wersji Wi-Fi + Cellular: 64 GB: 3899 złotych, 256 GB: 4699 złotych.



Ile kosztuje Mac Studio oraz Studio Display?

Przełomowym urządzeniem, jakie ujrzało właśnie światło dzienne, jest najnowszy komputer Apple – Mac Studio. To urządzenie ma zapewnić bezkompromisową wydajność, której potrzebują profesjonaliści.

Mac Studio wykorzystuje autorskie procesory Apple – M1 Max oraz nowy M1 Ultra. Zapewniają one znacznie wyższą wydajność niż procesory Intela oraz karty graficzne AMD w poprzednich modelach komputerów. Według zapewnień Apple, są one do 80% szybsze niż najszybszy Mac Pro.

Ceny komputerów Mac Studio zależą od wybranej konfiguracji. W Polsce kształtują się one następująco:

Mac Studio z procesorem M1 Max: W wersji z 32 GB RAM: od 10799 złotych, W wersji z 64 GB RAM: od 12799 złotych, W wersji ze 128 GB RAM: od 23799 złotych.

Max Studio z procesorem M1 Ultra: W wersji z 64 GB RAM: od 20799 złotych, W wersji ze 128 GB RAM: od 24799 złotych.



Klienci, oprócz procesora i ilości RAM, mogą konfigurować również pojemność dysku SSD (od 512 GB do 8 TB) oraz dokupić oprogramowanie dla profesjonalistów, takie jak Final Cut Pro lub Logic Pro.

Oprócz Maca Studio, Apple pokazało też swój najnowszy monitor, stworzony specjalnie dla nowego komputera. Stworzy on jednak świetny duet również z innymi komputerami producenta – Makiem Mini, MacBookiem Air lub MacBookiem Pro.

Apple Studio Display ma 27-calowy wyświetlacz 5K Retina ze wsparciem dla technologii TrueTone. W środku monitora umieszczono procesor Apple A13 Bionic, który odpowiada m.in. za przetwarzanie obrazu z kamery do wideorozmów oraz odtwarzanie dźwięku przestrzennego z wykorzystaniem wbudowanych głośników.

Cena monitora Studio Display w Polsce różni się w zależności od konfiguracji. W wersji ze standardowym szkłem, jego koszt zaczyna się od 7999 złotych, nastomiast zakup wersji ze szkłem nanostrukturalnym to wydatek od 9499 złotych wzwyż.

Przedsprzedaż komputera Mac Studio oraz monitora Studio Display już się rozpoczęła, a do regularnej sprzedaży oba urządzenia trafią 18 marca 2022 roku.