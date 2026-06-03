UOKiK zabrał się za znaną platformę do rezerwowania noclegów

Jedna ze znanych platform do rezerwowania noclegów działająca w Polsce mocno naraziła się UOKiK-owi. Okazuje się, że publikowane opinie o obiektach mogły być zmanipulowane. Zarzutów jest znacznie więcej.

Platforma do rezerwowania noclegów ma problemy – UOKiK znalazł wiele niedociągnięć

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował szereg praktyk związanych z publikowaniem opinii na temat miejsc noclegowych i w związku z tym postawił serwisowi Nocowanie.pl zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Według Prezesa UOKiK portal mógł prezentować zmanipulowane oceny obiektów noclegowych.

Jednym z zastrzeżeń urzędu był brak informacji na platformie na temat tego, w jaki sposób weryfikowane są opinie użytkowników. Wszystko po to, aby użytkownicy kierujący się recenzjami innych odwiedzających, mieli pewność czy są one wiarygodne i czy dana opinia została wystawiona przez osobę, która wcześniej korzystała z usług danego obiektu. Nocowanie.pl nie dopełniło swojego obowiązku, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd.

Ponadto właściciele obiektów oferujący swoje usługi w serwisie mogli zrezygnować z wyświetlania panelu ocen, a następnie włączyć ją ponownie. W efekcie opublikowane wcześniej opinie – również negatywne – były automatycznie usuwane, a gdy obiektowi udało się zdobyć pozytywne recenzje, właściciel mógł ponownie włączyć wyświetlanie nowych ocen. Nocowanie.pl nie poinformowało użytkowników o tym, iż przedsiębiorcy mogą ingerować w recenzje. Według Prezesa UOKiK-u takie działanie stwarza ryzyko manipulacji.

źródło: UOKiK

Postępowanie UOKiK wobec Nocowanie.pl może zakończyć się wysoką karą

Na tym jednak lista problemów Nocowanie.pl się nie kończy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma również uwagi do niewywiązywania się z obowiązków informacyjnych.

Jeden z nich dotyczy braku informowania konsumenta o tym, czy dany właściciel obiektu jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą, co może utrudnić rozpoznanie, jaka transakcja będzie zawierana, a – co za tym idzie – czy wynajmującemu przysługują prawa konsumenta.

źródło: UOKiK

Dodatkowo Nocowanie.pl w swojej witrynie nie odnotowało, jaką rolę pełni portal. W regulaminie wspomniano jedynie, że platforma nie jest stroną umowy, a tylko udostępnia kontakt do właścicieli wynajmowanych obiektów. UOKiK wykrył też, że w przypadku podmiotów zarejestrowanych na Węgrzech (Szallas.hu Zrt lub Szallas Group Zrt) regulamin został „ukryty”, a konsument mógł mieć trudności z jego znalezieniem.

UOKiK deklaruje, że postępowanie wobec Nocowanie.pl może zakończyć się nałożeniem kary do 10% ubiegłorocznego obrotu. Warto przypomnieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bacznie przygląda się wielu platformom, a wśród nich znalazło się Booking. Serwis ten nie działał zgodnie z ustaleniami płynącymi z dyrektywy Omnibus, a klienci mogli ubiegać się o rekompensaty.