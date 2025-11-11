Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro ujawniona przed premierą

Już za kilka dni oficjalnie zaprezentowany zostanie smartfon Oppo Reno 15 wraz z modelem Reno 15 Pro. Już dziś jednak wiemy, jakie parametry będą miały obie nadchodzące nowości.
Taka będzie specyfikacja Oppo Reno 15 i Oppo Reno 15 Pro
Informacje na temat specyfikacji technicznej obu modeli opublikował jeden z chińskich operatorów – China Telecom. Podaje on, że smartfon Oppo Reno 15 otrzymał wyświetlacz OLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 2640×1216 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Model Reno 15 Pro zaoferuje natomiast 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772×1272 pikseli, również odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz.
Sercem obu urządzeń został procesor MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz. Smartfon Oppo Reno 15 Pro będzie dostępny w pięciu konfiguracjach pamięciowych (12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB), a Reno 15 Pro w czterech (12/256 GB, 12/512 GB, 16 GB/512 GB i 16 GB/1 TB).
Wiadomo też już, że Oppo Reno 15 będzie zasilać akumulator o pojemności 6200 mAh, podczas gdy Reno 15 Pro otrzymał ogniwo o wielkości 6500 mAh. Oba modele zaś zaoferują podobny zestaw aparatów: 50 Mpix na przodzie oraz trio 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix na tyle.
China Telecom podaje, że smartfon Oppo Reno 15 ma wymiary 151,21×72,42×7,99 mm i waży 187 gramów, a Reno 15 Pro mierzy 161,26×76,46×7,65 mm i waży 205 gramów. Ponadto operator wspomina o module NFC i złączu USB 2.0 (USB-C) oraz systemie Android 16 i szklanym tyle.
Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro vs Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro
|Oppo Reno 15
|Oppo Reno 14
|Oppo Reno 15 Pro
|Oppo Reno 14 Pro
|Wyświetlacz
|OLED
6,32 cala
2640×1216 pikseli
120 Hz
|OLED
6,59 cala
2760×1256 pikseli
460 ppi
120 Hz
jasność do 1200 nitów
|OLED
6,78 cala
2772×1272 pikseli
120 Hz
|OLED
6,83 cala
2800×1272 pikseli
450 ppi
120 Hz
jasność do 1200 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz
|MediaTek Dimensity 8350 3,35 GHz
|MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz
|MediaTek Dimensity 8450 3,35 GHz
|RAM
|12/16 GB
|12/16 GB
LPDDR5X
|12/16 GB
|12/16 GB
LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256, 512 GB, 1 TB
|256, 512 GB, 1 TB
UFS 3.1
|256, 512 GB, 1 TB
|256, 512 GB, 1 TB
UFS 3.1
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|NIE
|NIE
|Akumulator
|6200 mAh
|6000 mAh
ładowanie do 80 W
|6500 mAh
|6200 mAh
ładowanie do 80 W
indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
|50 Mpix, f/2.0
|50 Mpix
|50 Mpix, f/2.0
|Aparat na tyle
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix
|– główny 50 Mpix, f/1.8, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix, f/2.2
– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix
|– główny 50 Mpix, f/1.8, OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix, f/2.0
– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny
|Łączność
|5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni
|5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni
|Głośniki stereo
|b.d.
|TAK
|b.d.
|TAK
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|System operacyjny
|Android 16
ColorOS 16
|Android 15
ColorOS 15.0
|Android 16
ColorOS 16
|Android 15
ColorOS 15.0
|Wymiary
151,21×72,42×7,99 mm
|157,9×74,73×7,32-7,42 mm
|161,26×76,46×7,65 mm
|163,35×76,98×7,48-7,58 mm
|Waga
|187 gramów
|187 gramów
|205 gramów
|201 gramów
|Odporność
|b.d.
|IP66, IP68, IP69
|b.d.
|IP66, IP68, IP69
Smartfon Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro zadebiutują już za kilka dni
Chiński producent oficjalnie potwierdził, że seria Reno 15 zostanie zaprezentowana w Chinach 17 listopada 2025 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Dla przypomnienia, modele Reno 14 i Reno 14 Pro zadebiutowały w Państwie Środka w maju 2025 roku.