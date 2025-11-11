Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro ujawniona przed premierą

Już za kilka dni oficjalnie zaprezentowany zostanie smartfon Oppo Reno 15 wraz z modelem Reno 15 Pro. Już dziś jednak wiemy, jakie parametry będą miały obie nadchodzące nowości.

Taka będzie specyfikacja Oppo Reno 15 i Oppo Reno 15 Pro

Informacje na temat specyfikacji technicznej obu modeli opublikował jeden z chińskich operatorów – China Telecom. Podaje on, że smartfon Oppo Reno 15 otrzymał wyświetlacz OLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 2640×1216 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Model Reno 15 Pro zaoferuje natomiast 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772×1272 pikseli, również odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz.

Sercem obu urządzeń został procesor MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz. Smartfon Oppo Reno 15 Pro będzie dostępny w pięciu konfiguracjach pamięciowych (12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB), a Reno 15 Pro w czterech (12/256 GB, 12/512 GB, 16 GB/512 GB i 16 GB/1 TB).

Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

Wiadomo też już, że Oppo Reno 15 będzie zasilać akumulator o pojemności 6200 mAh, podczas gdy Reno 15 Pro otrzymał ogniwo o wielkości 6500 mAh. Oba modele zaś zaoferują podobny zestaw aparatów: 50 Mpix na przodzie oraz trio 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix na tyle.

Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

China Telecom podaje, że smartfon Oppo Reno 15 ma wymiary 151,21×72,42×7,99 mm i waży 187 gramów, a Reno 15 Pro mierzy 161,26×76,46×7,65 mm i waży 205 gramów. Ponadto operator wspomina o module NFC i złączu USB 2.0 (USB-C) oraz systemie Android 16 i szklanym tyle.

Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro vs Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro

Oppo Reno 15 Oppo Reno 14 Oppo Reno 15 Pro Oppo Reno 14 Pro Wyświetlacz OLED

6,32 cala

2640×1216 pikseli

120 Hz OLED

6,59 cala

2760×1256 pikseli

460 ppi

120 Hz

jasność do 1200 nitów OLED

6,78 cala

2772×1272 pikseli

120 Hz OLED

6,83 cala

2800×1272 pikseli

450 ppi

120 Hz

jasność do 1200 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz MediaTek Dimensity 8350 3,35 GHz MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz MediaTek Dimensity 8450 3,35 GHz RAM 12/16 GB 12/16 GB

LPDDR5X 12/16 GB 12/16 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256, 512 GB, 1 TB 256, 512 GB, 1 TB

UFS 3.1 256, 512 GB, 1 TB 256, 512 GB, 1 TB

UFS 3.1 Slot na microSD NIE NIE NIE NIE Akumulator 6200 mAh 6000 mAh

ładowanie do 80 W 6500 mAh 6200 mAh

ładowanie do 80 W

indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 50 Mpix 50 Mpix, f/2.0 50 Mpix 50 Mpix, f/2.0 Aparat na tyle – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix – główny 50 Mpix, f/1.8, OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix, f/2.2

– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix – główny 50 Mpix, f/1.8, OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix, f/2.0

– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny Łączność 5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni 5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni Głośniki stereo b.d. TAK b.d. TAK Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy TAK, ekranowy TAK, ekranowy System operacyjny Android 16

ColorOS 16 Android 15

ColorOS 15.0 Android 16

ColorOS 16 Android 15

ColorOS 15.0 Wymiary

151,21×72,42×7,99 mm 157,9×74,73×7,32-7,42 mm 161,26×76,46×7,65 mm 163,35×76,98×7,48-7,58 mm Waga 187 gramów 187 gramów 205 gramów 201 gramów Odporność b.d. IP66, IP68, IP69 b.d. IP66, IP68, IP69

Smartfon Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro zadebiutują już za kilka dni

Chiński producent oficjalnie potwierdził, że seria Reno 15 zostanie zaprezentowana w Chinach 17 listopada 2025 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Dla przypomnienia, modele Reno 14 i Reno 14 Pro zadebiutowały w Państwie Środka w maju 2025 roku.