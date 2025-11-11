smartfon oppo reno 15 smartphone
Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)
Smartfony

Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro ujawniona przed premierą

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro ujawniona przed premierą

Już za kilka dni oficjalnie zaprezentowany zostanie smartfon Oppo Reno 15 wraz z modelem Reno 15 Pro. Już dziś jednak wiemy, jakie parametry będą miały obie nadchodzące nowości.

Taka będzie specyfikacja Oppo Reno 15 i Oppo Reno 15 Pro

Informacje na temat specyfikacji technicznej obu modeli opublikował jeden z chińskich operatorów – China Telecom. Podaje on, że smartfon Oppo Reno 15 otrzymał wyświetlacz OLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 2640×1216 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Model Reno 15 Pro zaoferuje natomiast 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772×1272 pikseli, również odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz.

Sercem obu urządzeń został procesor MediaTek Dimensity 8400 3,25 GHz. Smartfon Oppo Reno 15 Pro będzie dostępny w pięciu konfiguracjach pamięciowych (12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB), a Reno 15 Pro w czterech (12/256 GB, 12/512 GB, 16 GB/512 GB i 16 GB/1 TB).

smartfon oppo reno 15 smartphone
Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

Wiadomo też już, że Oppo Reno 15 będzie zasilać akumulator o pojemności 6200 mAh, podczas gdy Reno 15 Pro otrzymał ogniwo o wielkości 6500 mAh. Oba modele zaś zaoferują podobny zestaw aparatów: 50 Mpix na przodzie oraz trio 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix na tyle.

smartfon oppo reno 15 smartphone
smartfon oppo reno 15 smartphone
Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

China Telecom podaje, że smartfon Oppo Reno 15 ma wymiary 151,21×72,42×7,99 mm i waży 187 gramów, a Reno 15 Pro mierzy 161,26×76,46×7,65 mm i waży 205 gramów. Ponadto operator wspomina o module NFC i złączu USB 2.0 (USB-C) oraz systemie Android 16 i szklanym tyle.

Specyfikacja Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro vs Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro

Oppo Reno 15Oppo Reno 14Oppo Reno 15 ProOppo Reno 14 Pro
smartfon oppo reno 15 smartphonesmartfon oppo reno 14 smartphonesmartfon oppo reno 14 pro smartphone
WyświetlaczOLED
6,32 cala
2640×1216 pikseli
120 Hz		OLED
6,59 cala
2760×1256 pikseli
460 ppi
120 Hz
jasność do 1200 nitów		OLED
6,78 cala
2772×1272 pikseli
120 Hz		OLED
6,83 cala
2800×1272 pikseli
450 ppi
120 Hz
jasność do 1200 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8400 3,25 GHzMediaTek Dimensity 8350 3,35 GHzMediaTek Dimensity 8400 3,25 GHzMediaTek Dimensity 8450 3,35 GHz
RAM12/16 GB12/16 GB
LPDDR5X		12/16 GB12/16 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256, 512 GB, 1 TB256, 512 GB, 1 TB
UFS 3.1		256, 512 GB, 1 TB256, 512 GB, 1 TB
UFS 3.1
Slot na microSDNIENIENIENIE
Akumulator6200 mAh6000 mAh
ładowanie do 80 W		6500 mAh6200 mAh
ładowanie do 80 W
indukcyjne do 50 W
Aparat na przodzie50 Mpix50 Mpix, f/2.050 Mpix50 Mpix, f/2.0
Aparat na tyle– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix		– główny 50 Mpix, f/1.8, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix, f/2.2
– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny		– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 50 Mpix		– główny 50 Mpix, f/1.8, OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix, f/2.0
– teleobiektyw 50 Mpix, f/2.8, OIS, 3,5x zoom optyczny
Łączność5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni5G, Bluetooth, W-Fi, NFC, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C, emiter podczerwieni
Głośniki stereob.d.TAKb.d.TAK
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowyTAK, ekranowyTAK, ekranowy
System operacyjnyAndroid 16
ColorOS 16		Android 15
ColorOS 15.0		Android 16
ColorOS 16		Android 15
ColorOS 15.0
Wymiary
151,21×72,42×7,99 mm		157,9×74,73×7,32-7,42 mm161,26×76,46×7,65 mm163,35×76,98×7,48-7,58 mm
Waga187 gramów187 gramów205 gramów201 gramów
Odpornośćb.d.IP66, IP68, IP69b.d.IP66, IP68, IP69

Smartfon Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro zadebiutują już za kilka dni

Chiński producent oficjalnie potwierdził, że seria Reno 15 zostanie zaprezentowana w Chinach 17 listopada 2025 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Dla przypomnienia, modele Reno 14 i Reno 14 Pro zadebiutowały w Państwie Środka w maju 2025 roku.

Zobacz również

Obserwuj nas