Mikołajki to idealny moment na podarowanie bliskim małego prezentu, a technologiczne akcesoria doskonale sprawdzają się w tej roli. Nie wiesz co wybrać? W tym zestawieniu polecam kilkanaście produktów, których wspólnymi cechami są: wysoka jakość i stosunkowo niska cena.
Chcesz kupić fajny, chociaż tani prezent na Mikołajki 2026? Oto co polecam
Mówiąc „tani” mam na myśli prezent, którego cena nie przekracza 300 złotych, a nie brakuje tu też propozycji za kilka dyszek czy stówkę (czasem z niewielkim hakiem). Konkretnie polecam:
- smartband Huawei Band 10,
- smartwatche Redmi Watch 6 Active i Motorola Moto Watch,
- słuchawki dokanałowe Soundcore R60i i Earfun Air Pro 4,
- słuchawki nauszne Edifier W830NB,
- powerbanki Baseus Magentic Mini, Anker Zolo i Ugreen PB723,
- zestawy LEGO 42212, 72046 i 57421,
- lokalizator Xiaomi Tag,
- Scrolly,
- wideorejestrator 70mai M310 Plus 3K.
Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów…
Coś na rękę, czyli tani zegarek na Mikołajki
Jednym z najlepszych technologicznych prezentów za nieduże pieniądze będzie ubieralne akcesorium w postaci inteligentnej opaski lub smartwatcha. Modele z tej kategorii cenowej nie zaoferują może imponującej funkcjonalności, ale dobrze sprawdzą się do przeglądania powiadomień bez konieczności sięgania po telefon oraz monitorowania codziennej aktywności i zdrowia.
Huawei Band 10
Moją pierwszą propozycją jest Huawei Band 10 – niedroga opaska oferująca całkiem szeroki zestaw funkcji, obejmujący między innymi pomiar pulsu i natlenienia krwi, liczenie kroków, śledzenie aktywności w ponad setce trybów sportowych, monitorowanie czasu i jakości snu oraz wyświetlanie powiadomień.
Niezaprzeczalnym atutem jest czas pracy sięgający dwóch tygodni na jednym ładowaniu, a 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED też robi bardzo dobre wrażenie. Do tego całość jest wodoszczelna (w klasie 5 ATM), dzięki czemu nie musisz obawiać się, że przypadkowe zachlapanie lub deszcz doprowadzi do awarii.
Huawei Band 10
Redmi Watch 6 Active
Jeśli chcesz podarować coś bardziej zaawansowanego, rozważ wybór zegarka Redmi Watch 6 Active z katalogu Xiaomi. Ma większy, bo 1,85-calowy wyświetlacz AMOLED, który w dodatku cechuje się jasnością sięgającą 1200 nitów – zawartość pozostaje dobrze widoczna nawet wtedy, gdy na ekran pada słońce.
Do podstawowych funkcji dorzuca parę dodatkowych, takich jak możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych przez Bluetooth oraz bardziej zaawansowaną analizę zdrowia i kondycji. Smartwatch pozostaje przy tym lekki i smukły, a czas pracy przy typowym użytkowaniu to wciąż imponujące 12 dni.
Redmi Watch 6 Active
Motorola Moto Watch
Motorola Moto Watch plasuje się jeszcze nieco wyżej, dodając do zestawu wbudowany moduł GPS, zapewniający precyzyjny pomiar tempa i dystansu. Zachowuje przy tym cały pakiet podstawowych funkcji, wraz z możliwością rozmawiania przez zegarek (z wykorzystaniem technologii Bluetooth).
Model ten wyróżnia się także bardziej klasyczną estetyką – ma okrągły wyświetlacz, aluminiową ramkę i koronkę ze stali nierdzewnej. Zastosowane materiały pozytywnie wpływają również na trwałość urządzenia. Smartwatch dobrze się prezentuje i jest wygodny, a komfort dodatkowo poprawia czas pracy powyżej tygodnia.
Motorola Moto Watch
Coś do ucha, czyli tanie słuchawki na prezent
Dobrym pomysłem na prezent mogą się także okazać bezprzewodowe słuchawki. Decydując się na nie postaraj się jednak o to, by były możliwie uniwersalne. W tym zestawieniu polecam trzy modele, które nie należą do szczególnie drogich, ale oferują wysoką jakość dźwięku, zapewniają aktywną redukcję hałasu i cechują się solidną, a zarazem wygodną konstrukcją.
Soundcore R60i
Dokanałowe słuchawki Soundcore R60i kosztują niewiele ponad stówkę, a grają lepiej niż wiele droższych modeli. Brzmienie jest przyjemne dla ucha, basy wyraźne, a szczegółowość stoi na wysokim poziomie. Atutem jest też długi czas pracy sięgający 10 godzin solo lub nawet 50 godzin wraz z etui ładującym.
Miłośnikom słuchania muzyki w odcięciu od świata zewnętrznego przypadnie do gustu funkcja adaptacyjnej redukcji hałasu o wysokiej skuteczności. W sytuacjach zaś, gdy kontakt z otoczeniem jest ważny, można skorzystać z trybu transparentnego. Wreszcie, wymienne gumki w czterech rozmiarach pozwalają dopasować słuchawki do kształtu uszu.
Soundcore R60i
Earfun Air Pro 4
Earfun Air Pro 4 to słuchawki z wyższej ligi, choć także bardzo atrakcyjnie wycenione. Oferują dźwięk o bardzo wysokiej jakości i cechują się szeroką kompatybilnością z wiodącymi formatami transmisji bezprzewodowej. Korektor pozwala natomiast dostosować charakter brzmienia do własnych preferencji.
Do tego dochodzi skuteczna redukcja hałasu, która może działać na trzech ustawieniach intensywności, zaawansowany system mikrofonów zapewniający klarowne rozmowy głosowe oraz długi czas pracy, dochodzący do 11 godzin solo, a z etui ładującym wydłuża się on nawet do 52 godzin.
Earfun Air Pro 4
Edifier W830NB
Nie każdy lubi słuchawki dokanałowe, dlatego chciałbym też polecić jakieś niedrogie, a przy tym świetne słuchawki nauszne. Jedną z najlepszych opcji wydaje mi się model Edifier W830NB. Jego 40-milimetrowe przetworniki oferują świetne brzmienie, a obsługa współczesnych kodeków pozwala uniknąć utraty detali.
Stabilne połączenie, aktywna redukcja hałasu i długi czas działania (nawet do 94 godzin na jednym ładowaniu) to kolejne zalety. Nie bez znaczenia jest też wygodna konstrukcja z miękkimi nausznikami i regulowanym pałąkiem. Jest w dodatku składana, co przydaje się w transporcie.
Edifier W830NB
Coś z prądem, czyli tani powerbank na 6 grudnia
Jeśli wyznajesz zasadę, że dobry prezent powinien być przede wszystkim praktyczny, pomyśl o wrzuceniu powerbanku do worka świętego Mikołaja. To niezbyt drogie, a przy tym bardzo przydatne akcesorium, które pozwala uniknąć nieprzyjemnych i stresujących sytuacji związanych z niespodziewanie rozładowującym się akumulatorem w smartfonie lub innym urządzeniu.
Baseus Magnetic Mini
Baseus Magnetic Mini stanowi najlepszy dowód na to, że bardzo tani i bardzo dobry powerbank to wcale nie muszą być dwa różne produkty. Jest to mianowicie lekki i smukły akumulator zdolny do bezprzewodowego przesyłania energii do kompatybilnego smartfona. Obsługuje standardy MagSafe i Qi.
Cechuje się pojemnością 5000 mAh i umożliwia bezprzewodowe ładowanie iPhone’a z mocą 7,5 W, a smartfona z Androidem z mocą 10 lub 15 W. Można też skorzystać z kabelka i uzyskać ładowanie z mocą 20 W. Całość jest wygodna, poręczna, no i naprawdę niedroga.
Baseus Magnetic Mini (5000 mAh)
Anker Zolo
W przypadku gdy smartfon osoby, dla której szukasz prezentu, nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, postawiłbym natomiast na Anker Zolo. To niedrogi powerbank z wbudowanym przewodem, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zapomni się zabrać ze sobą kabelka. W razie czego ma też dwa porty USB.
Oferuje ładowanie z mocą maksymalnie 22,5 W, a występuje w dwóch identycznie wycenionych wariantach, w których jednak nacisk położono na coś innego. Masz do wyboru mniej pojemny (10000 mAh), ale smuklejszy i lżejszy model (15,4 mm / 229 g), albo pojemniejszy (20000 mAh), ale mający 23 mm grubości i ważący blisko 400 g.
Anker Zolo (10000 mAh)
Anker Zolo (20000 mAh)
Ugreen PB723
Wyraźnie droższy Ugreen PB723 również ma wbudowany przewód. Reprezentuje jednak nieco inną kategorię, jako że jest to powerbank do ładowania laptopa. Oczywiście można nim też naładować smartfon i to błyskawicznie, jako że oferuje uzupełnianie energii z mocą nawet 100 W.
Poza zintegrowanym kabelkiem ma też dwa porty USB, a przy pełnym obciążeniu może rozdysponować 130 W. Istnieje więc możliwość komfortowego ładowania kilku urządzeń naraz, a dzięki pojemności wynoszącej 20000 mAh energii szybko nie zabraknie. Solidne ogniwa i dobre zarządzanie termiczne to kolejne atuty tego modelu.
Ugreen PB723 (20000 mAh)
Coś bez prądu, czyli tani zestaw LEGO na Mikołajki
Może jednak uważasz, że prezent nie musi być praktyczny, tylko ma dawać czystą frajdę? Jeśli tak, doskonałym pomysłem może być zakup zestawu LEGO. Wybór jest olbrzymi i najlepiej jest dostosować klocki do określonej osoby. Jeśli jednak potrzebujesz inspiracji, mam trzy propozycje z szeroko rozumianego świata technologiczno-geekowskiego.
LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K
Pierwszą propozycją jest zestaw LEGO Technic oznaczony numerem 42212. Przedstawia hipersamochód Ferrari FXX K, którego w realnym świecie powstało tylko 40 egzemplarzy. To wyjątkowa maszyna, a jej model – choć złożony z niespełna 900 elementów – prezentuje się imponująco.
Fani motoryzacji znajdą tu też kilka smaczków, takich jak możliwość otworzenia drzwi i podniesienia pokrywy, aby zobaczyć silnik V12 i ruchome tłoki. Całość po złożeniu ma blisko 30 centymetrów długości, a ze złożeniem bez trudu powinny sobie poradzić osoby powyżej 10. roku życia.
LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K
LEGO 72046 Super Mario Game Boy
Świetnie przedstawia się też zestaw LEGO oznaczony numerem 72046, a będący repliką kultowego Game Boya. W pudełku znajdziesz 421 elementów potrzebnych do skonstruowania konsolki, wymiennych ekranów oraz kartridżów. Wyśmienita propozycja dla graczy, a w szczególności miłośników gamingu w stylu retro.
Moim zdaniem wygląda to genialnie i nie mam wątpliwości, że niejeden fan elektronicznej rozrywki miałby uśmiech od ucha do ucha, gdyby otrzymał taki prezent od
Ciebie Świętego Mikołaja. Podkreślę jednak, że producent rekomenduje ten zestaw dla osób powyżej 18. roku życia.
LEGO 72046 Super Mario Game Boy
LEGO 75421 Star Wars Smart Play Myśliwiec Tie Dartha Vadera
Myślę, że wiele osób ucieszyłoby się też na widok zestawu LEGO 75421. To nie lada gratka dla miłośników Gwiezdnych wojen – przedstawia bowiem charakterystyczny myśliwiec TIE Dartha Vadera (model ma 15 cm szerokości i 10 cm wysokości).
W pudełku znajdują się 473 elementy, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na jeden z nich. Jest tu bowiem smart klocek, który reaguje na ruch, aktywując efekty świetlne i dźwiękowe, wprowadzając nowy wymiar zabawy. Na wydarzenia reaguje również smart figurka Dartha Vadera, no słowem: poezja. Dodam, że ten zestaw jest odpowiedni dla osób powyżej 8. roku życia.
LEGO 75421 Star Wars Smart Play Myśliwiec Tie Dartha Vadera
Coś… innego, czyli więcej pomysłów na tanie prezenty na Mikołajki
Jeśli żadna z wyżej podanych propozycji nie trafiła w Twój gust, na koniec zostawiłem jeszcze trzy inne pomysły. Nie należą do żadnej z podanych wyżej kategorii, więc koniecznie rzuć okiem, a nuż znajdziesz wśród nich idealny prezent dla… kogokolwiek, komu chcesz uświetnić nadchodzące Mikołajki.
Xiaomi Tag
Pierwsza propozycja jest kierowana do osób, które wciąż czegoś szukają. Jeśli szukasz prezentu dla osoby, która nigdy nie odkłada rzeczy na swoje miejsce, Xiaomi Tag może być strzałem w dziesiątkę. To mały i poręczny lokalizator, który pomaga szybko odnaleźć dowolny przedmiot i robi to bardzo skutecznie.
Sprawiając komuś lokalizator tak naprawdę dajesz mu to, co najcenniejsze – czas. Do tego jeszcze spokój. Koniecznie to rozważ, szczególnie że Xiaomi Tag odznacza się również bardzo atrakcyjną ceną – dość powiedzieć, że jest to najtańszy pomysł na prezent w całym tym zestawieniu.
Xiaomi Tag
Scrolly
Scrolly to kolejny pomysł na prezent, którym w rzeczywistości możesz podarować komuś czas. Dzięki niemu odzyska cenne minuty spędzane nie na poszukiwaniu rzeczy w mieszkaniu, lecz na impulsywnym scrollowaniu YouTube’a, TikToka, Instagrama i innych portali społecznościowych.
To niewielkie akcesorium blokuje rozpraszające aplikacje, zniechęcając i utrudniając korzystanie z nich. Każdorazowo wymaga bowiem złapania Scrolly’ego w dłoń i zbliżenia go do telefonu. Nie ukrywam, że byłem sceptykiem, ale od jakiegoś czasu sam korzystam i z czystym sumieniem mogę go polecić.
Scrolly
70mai M310 Plus 3K
Na koniec zaś zostawiłem klasykę gatunku dla zmotoryzowanych. Myślę bowiem, że dobrym mikołajkowym prezentem dla wielu osób może okazać się wideorejestrator. Konkretnie postawiłbym na model 70mai M310 Plus 3K, który pomimo niskiej ceny oferuje bardzo wysoką jakość.
Kamerka nagrywa filmy w wysokiej rozdzielczości, cechując się przy tym kątem widzenia 139 stopni, co oznacza, że w kadrze znajdują się również sąsiadujące pasy ruchu. Obraz jest stabilny i dynamiczny, a szczegółowość stoi na wysokim poziomie – zarówno za dnia, jak i po zmroku. To świetny sposób na to, by podarować komuś spokój.
70mai M310 Plus 3K
Oczywiście, wymienianie ciekawych pomysłów na prezent można by ciągnąć praktycznie w nieskończoność. Jest tak wiele urządzeń i akcesoriów, które mogą się komuś przydać i równocześnie sprawić mu mnóstwo radości. Ja jednak proponuję zakończyć temat w tym miejscu.
No chyba że to Ty chcesz teraz podzielić się swoimi propozycjami. Jeśli tak, to – śmiało! – sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.