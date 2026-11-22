Mikołajki to idealny moment na podarowanie bliskim małego prezentu, a technologiczne akcesoria doskonale sprawdzają się w tej roli. Nie wiesz co wybrać? W tym zestawieniu polecam kilkanaście produktów, których wspólnymi cechami są: wysoka jakość i stosunkowo niska cena.

Chcesz kupić fajny, chociaż tani prezent na Mikołajki 2026? Oto co polecam

Mówiąc „tani” mam na myśli prezent, którego cena nie przekracza 300 złotych, a nie brakuje tu też propozycji za kilka dyszek czy stówkę (czasem z niewielkim hakiem). Konkretnie polecam:

smartband Huawei Band 10,

smartwatche Redmi Watch 6 Active i Motorola Moto Watch,

słuchawki dokanałowe Soundcore R60i i Earfun Air Pro 4,

słuchawki nauszne Edifier W830NB,

powerbanki Baseus Magentic Mini, Anker Zolo i Ugreen PB723,

zestawy LEGO 42212, 72046 i 57421,

lokalizator Xiaomi Tag,

Scrolly,

wideorejestrator 70mai M310 Plus 3K.

Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów…

Coś na rękę, czyli tani zegarek na Mikołajki

Jednym z najlepszych technologicznych prezentów za nieduże pieniądze będzie ubieralne akcesorium w postaci inteligentnej opaski lub smartwatcha. Modele z tej kategorii cenowej nie zaoferują może imponującej funkcjonalności, ale dobrze sprawdzą się do przeglądania powiadomień bez konieczności sięgania po telefon oraz monitorowania codziennej aktywności i zdrowia.

Huawei Band 10

Moją pierwszą propozycją jest Huawei Band 10 – niedroga opaska oferująca całkiem szeroki zestaw funkcji, obejmujący między innymi pomiar pulsu i natlenienia krwi, liczenie kroków, śledzenie aktywności w ponad setce trybów sportowych, monitorowanie czasu i jakości snu oraz wyświetlanie powiadomień.

Huawei Band 10 | fot. Huawei

Niezaprzeczalnym atutem jest czas pracy sięgający dwóch tygodni na jednym ładowaniu, a 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED też robi bardzo dobre wrażenie. Do tego całość jest wodoszczelna (w klasie 5 ATM), dzięki czemu nie musisz obawiać się, że przypadkowe zachlapanie lub deszcz doprowadzi do awarii.

Redmi Watch 6 Active

Jeśli chcesz podarować coś bardziej zaawansowanego, rozważ wybór zegarka Redmi Watch 6 Active z katalogu Xiaomi. Ma większy, bo 1,85-calowy wyświetlacz AMOLED, który w dodatku cechuje się jasnością sięgającą 1200 nitów – zawartość pozostaje dobrze widoczna nawet wtedy, gdy na ekran pada słońce.

Redmi Watch 6 Active | fot. Xiaomi

Do podstawowych funkcji dorzuca parę dodatkowych, takich jak możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych przez Bluetooth oraz bardziej zaawansowaną analizę zdrowia i kondycji. Smartwatch pozostaje przy tym lekki i smukły, a czas pracy przy typowym użytkowaniu to wciąż imponujące 12 dni.

Motorola Moto Watch

Motorola Moto Watch plasuje się jeszcze nieco wyżej, dodając do zestawu wbudowany moduł GPS, zapewniający precyzyjny pomiar tempa i dystansu. Zachowuje przy tym cały pakiet podstawowych funkcji, wraz z możliwością rozmawiania przez zegarek (z wykorzystaniem technologii Bluetooth).

Motorola Moto Watch | źródło: Motorola

Model ten wyróżnia się także bardziej klasyczną estetyką – ma okrągły wyświetlacz, aluminiową ramkę i koronkę ze stali nierdzewnej. Zastosowane materiały pozytywnie wpływają również na trwałość urządzenia. Smartwatch dobrze się prezentuje i jest wygodny, a komfort dodatkowo poprawia czas pracy powyżej tygodnia.

Gdzie kupić? Motorola Moto Watch ok. 299 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Coś do ucha, czyli tanie słuchawki na prezent

Dobrym pomysłem na prezent mogą się także okazać bezprzewodowe słuchawki. Decydując się na nie postaraj się jednak o to, by były możliwie uniwersalne. W tym zestawieniu polecam trzy modele, które nie należą do szczególnie drogich, ale oferują wysoką jakość dźwięku, zapewniają aktywną redukcję hałasu i cechują się solidną, a zarazem wygodną konstrukcją.

Soundcore R60i

Dokanałowe słuchawki Soundcore R60i kosztują niewiele ponad stówkę, a grają lepiej niż wiele droższych modeli. Brzmienie jest przyjemne dla ucha, basy wyraźne, a szczegółowość stoi na wysokim poziomie. Atutem jest też długi czas pracy sięgający 10 godzin solo lub nawet 50 godzin wraz z etui ładującym.

Soundcore R60i | źródło: x-kom

Miłośnikom słuchania muzyki w odcięciu od świata zewnętrznego przypadnie do gustu funkcja adaptacyjnej redukcji hałasu o wysokiej skuteczności. W sytuacjach zaś, gdy kontakt z otoczeniem jest ważny, można skorzystać z trybu transparentnego. Wreszcie, wymienne gumki w czterech rozmiarach pozwalają dopasować słuchawki do kształtu uszu.

Earfun Air Pro 4

Earfun Air Pro 4 to słuchawki z wyższej ligi, choć także bardzo atrakcyjnie wycenione. Oferują dźwięk o bardzo wysokiej jakości i cechują się szeroką kompatybilnością z wiodącymi formatami transmisji bezprzewodowej. Korektor pozwala natomiast dostosować charakter brzmienia do własnych preferencji.

Earfun Air Pro 4 | źródło: x-kom

Do tego dochodzi skuteczna redukcja hałasu, która może działać na trzech ustawieniach intensywności, zaawansowany system mikrofonów zapewniający klarowne rozmowy głosowe oraz długi czas pracy, dochodzący do 11 godzin solo, a z etui ładującym wydłuża się on nawet do 52 godzin.

Gdzie kupić? Earfun Air Pro 4 ok. 239 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Edifier W830NB

Nie każdy lubi słuchawki dokanałowe, dlatego chciałbym też polecić jakieś niedrogie, a przy tym świetne słuchawki nauszne. Jedną z najlepszych opcji wydaje mi się model Edifier W830NB. Jego 40-milimetrowe przetworniki oferują świetne brzmienie, a obsługa współczesnych kodeków pozwala uniknąć utraty detali.

Edifier W830NB | źródło: Edifier

Stabilne połączenie, aktywna redukcja hałasu i długi czas działania (nawet do 94 godzin na jednym ładowaniu) to kolejne zalety. Nie bez znaczenia jest też wygodna konstrukcja z miękkimi nausznikami i regulowanym pałąkiem. Jest w dodatku składana, co przydaje się w transporcie.

Coś z prądem, czyli tani powerbank na 6 grudnia

Jeśli wyznajesz zasadę, że dobry prezent powinien być przede wszystkim praktyczny, pomyśl o wrzuceniu powerbanku do worka świętego Mikołaja. To niezbyt drogie, a przy tym bardzo przydatne akcesorium, które pozwala uniknąć nieprzyjemnych i stresujących sytuacji związanych z niespodziewanie rozładowującym się akumulatorem w smartfonie lub innym urządzeniu.

Baseus Magnetic Mini

Baseus Magnetic Mini stanowi najlepszy dowód na to, że bardzo tani i bardzo dobry powerbank to wcale nie muszą być dwa różne produkty. Jest to mianowicie lekki i smukły akumulator zdolny do bezprzewodowego przesyłania energii do kompatybilnego smartfona. Obsługuje standardy MagSafe i Qi.

Baseus Magnetic Mini | źródło: RTV Euro AGD

Cechuje się pojemnością 5000 mAh i umożliwia bezprzewodowe ładowanie iPhone’a z mocą 7,5 W, a smartfona z Androidem z mocą 10 lub 15 W. Można też skorzystać z kabelka i uzyskać ładowanie z mocą 20 W. Całość jest wygodna, poręczna, no i naprawdę niedroga.

Gdzie kupić? Baseus Magnetic Mini (5000 mAh) ok. 80 zł Allegro Komputronik RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Anker Zolo

W przypadku gdy smartfon osoby, dla której szukasz prezentu, nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, postawiłbym natomiast na Anker Zolo. To niedrogi powerbank z wbudowanym przewodem, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zapomni się zabrać ze sobą kabelka. W razie czego ma też dwa porty USB.

Anker Zolo | fot. Anker

Oferuje ładowanie z mocą maksymalnie 22,5 W, a występuje w dwóch identycznie wycenionych wariantach, w których jednak nacisk położono na coś innego. Masz do wyboru mniej pojemny (10000 mAh), ale smuklejszy i lżejszy model (15,4 mm / 229 g), albo pojemniejszy (20000 mAh), ale mający 23 mm grubości i ważący blisko 400 g.

Ugreen PB723

Wyraźnie droższy Ugreen PB723 również ma wbudowany przewód. Reprezentuje jednak nieco inną kategorię, jako że jest to powerbank do ładowania laptopa. Oczywiście można nim też naładować smartfon i to błyskawicznie, jako że oferuje uzupełnianie energii z mocą nawet 100 W.

Ugreen PB723 | fot. Ugreen

Poza zintegrowanym kabelkiem ma też dwa porty USB, a przy pełnym obciążeniu może rozdysponować 130 W. Istnieje więc możliwość komfortowego ładowania kilku urządzeń naraz, a dzięki pojemności wynoszącej 20000 mAh energii szybko nie zabraknie. Solidne ogniwa i dobre zarządzanie termiczne to kolejne atuty tego modelu.

Coś bez prądu, czyli tani zestaw LEGO na Mikołajki

Może jednak uważasz, że prezent nie musi być praktyczny, tylko ma dawać czystą frajdę? Jeśli tak, doskonałym pomysłem może być zakup zestawu LEGO. Wybór jest olbrzymi i najlepiej jest dostosować klocki do określonej osoby. Jeśli jednak potrzebujesz inspiracji, mam trzy propozycje z szeroko rozumianego świata technologiczno-geekowskiego.

LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K

Pierwszą propozycją jest zestaw LEGO Technic oznaczony numerem 42212. Przedstawia hipersamochód Ferrari FXX K, którego w realnym świecie powstało tylko 40 egzemplarzy. To wyjątkowa maszyna, a jej model – choć złożony z niespełna 900 elementów – prezentuje się imponująco.

LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K | źródło: Media Expert

Fani motoryzacji znajdą tu też kilka smaczków, takich jak możliwość otworzenia drzwi i podniesienia pokrywy, aby zobaczyć silnik V12 i ruchome tłoki. Całość po złożeniu ma blisko 30 centymetrów długości, a ze złożeniem bez trudu powinny sobie poradzić osoby powyżej 10. roku życia.

Gdzie kupić? LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K ok. 159 zł Media Expert Media Markt x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

LEGO 72046 Super Mario Game Boy

Świetnie przedstawia się też zestaw LEGO oznaczony numerem 72046, a będący repliką kultowego Game Boya. W pudełku znajdziesz 421 elementów potrzebnych do skonstruowania konsolki, wymiennych ekranów oraz kartridżów. Wyśmienita propozycja dla graczy, a w szczególności miłośników gamingu w stylu retro.

Lego Game Boy | źródło: Media Expert

Moim zdaniem wygląda to genialnie i nie mam wątpliwości, że niejeden fan elektronicznej rozrywki miałby uśmiech od ucha do ucha, gdyby otrzymał taki prezent od Ciebie Świętego Mikołaja. Podkreślę jednak, że producent rekomenduje ten zestaw dla osób powyżej 18. roku życia.

Gdzie kupić? LEGO 72046 Super Mario Game Boy ok. 190 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

LEGO 75421 Star Wars Smart Play Myśliwiec Tie Dartha Vadera

Myślę, że wiele osób ucieszyłoby się też na widok zestawu LEGO 75421. To nie lada gratka dla miłośników Gwiezdnych wojen – przedstawia bowiem charakterystyczny myśliwiec TIE Dartha Vadera (model ma 15 cm szerokości i 10 cm wysokości).

LEGO 75421 Star Wars Smart Play Myśliwiec Tie Dartha Vadera | źródło: Media Expert

W pudełku znajdują się 473 elementy, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na jeden z nich. Jest tu bowiem smart klocek, który reaguje na ruch, aktywując efekty świetlne i dźwiękowe, wprowadzając nowy wymiar zabawy. Na wydarzenia reaguje również smart figurka Dartha Vadera, no słowem: poezja. Dodam, że ten zestaw jest odpowiedni dla osób powyżej 8. roku życia.

Gdzie kupić? LEGO 75421 Star Wars Smart Play Myśliwiec Tie Dartha Vadera ok. 210 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Coś… innego, czyli więcej pomysłów na tanie prezenty na Mikołajki

Jeśli żadna z wyżej podanych propozycji nie trafiła w Twój gust, na koniec zostawiłem jeszcze trzy inne pomysły. Nie należą do żadnej z podanych wyżej kategorii, więc koniecznie rzuć okiem, a nuż znajdziesz wśród nich idealny prezent dla… kogokolwiek, komu chcesz uświetnić nadchodzące Mikołajki.

Xiaomi Tag

Pierwsza propozycja jest kierowana do osób, które wciąż czegoś szukają. Jeśli szukasz prezentu dla osoby, która nigdy nie odkłada rzeczy na swoje miejsce, Xiaomi Tag może być strzałem w dziesiątkę. To mały i poręczny lokalizator, który pomaga szybko odnaleźć dowolny przedmiot i robi to bardzo skutecznie.

Lokalizator Xiaomi Tag | fot. Xiaomi

Sprawiając komuś lokalizator tak naprawdę dajesz mu to, co najcenniejsze – czas. Do tego jeszcze spokój. Koniecznie to rozważ, szczególnie że Xiaomi Tag odznacza się również bardzo atrakcyjną ceną – dość powiedzieć, że jest to najtańszy pomysł na prezent w całym tym zestawieniu.

Scrolly

Scrolly to kolejny pomysł na prezent, którym w rzeczywistości możesz podarować komuś czas. Dzięki niemu odzyska cenne minuty spędzane nie na poszukiwaniu rzeczy w mieszkaniu, lecz na impulsywnym scrollowaniu YouTube’a, TikToka, Instagrama i innych portali społecznościowych.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

To niewielkie akcesorium blokuje rozpraszające aplikacje, zniechęcając i utrudniając korzystanie z nich. Każdorazowo wymaga bowiem złapania Scrolly’ego w dłoń i zbliżenia go do telefonu. Nie ukrywam, że byłem sceptykiem, ale od jakiegoś czasu sam korzystam i z czystym sumieniem mogę go polecić.

Gdzie kupić? Scrolly ok. 165 zł Oficjalny sklep Scrolly Zawiera linki afiliacyjne.

70mai M310 Plus 3K

Na koniec zaś zostawiłem klasykę gatunku dla zmotoryzowanych. Myślę bowiem, że dobrym mikołajkowym prezentem dla wielu osób może okazać się wideorejestrator. Konkretnie postawiłbym na model 70mai M310 Plus 3K, który pomimo niskiej ceny oferuje bardzo wysoką jakość.

70mai M310 Plus 3K | źródło: x-kom

Kamerka nagrywa filmy w wysokiej rozdzielczości, cechując się przy tym kątem widzenia 139 stopni, co oznacza, że w kadrze znajdują się również sąsiadujące pasy ruchu. Obraz jest stabilny i dynamiczny, a szczegółowość stoi na wysokim poziomie – zarówno za dnia, jak i po zmroku. To świetny sposób na to, by podarować komuś spokój.

Gdzie kupić? 70mai M310 Plus 3K ok. 179 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Oczywiście, wymienianie ciekawych pomysłów na prezent można by ciągnąć praktycznie w nieskończoność. Jest tak wiele urządzeń i akcesoriów, które mogą się komuś przydać i równocześnie sprawić mu mnóstwo radości. Ja jednak proponuję zakończyć temat w tym miejscu.

No chyba że to Ty chcesz teraz podzielić się swoimi propozycjami. Jeśli tak, to – śmiało! – sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.