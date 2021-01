Albicla – polski serwis społecznościowy zadebiutuje już wkrótce

Na nieprzychylnym nastawieniu użytkowników do wiodących serwisów społecznościowych, wywołanym ostatnimi wydarzeniami, chce skorzystać kto tylko może. Wkrótce uruchomiony zostanie kolejny serwis społecznościowy, tym razem tworzony przez Kluby Gazety Polskiej – Albicla.com.

Kamień, który wywołał lawinę

Najpopularniejsze serwisy społecznościowe od początku 2021 roku trafiły pod lupę wielu zainteresowanych kwestią wolności słowa i prywatności w internecie. Począwszy od zablokowania dostępu do social mediów Donaldowi Trumpowi, przez zgodne działanie Google, Apple i Amazonu, które doprowadziło do zniknięcia serwisu Parler, po zmianę polityki prywatności przez WhatsApp w taki sposób, by ten mógł przekazywać dane spółce-matce, czyli Facebookowi, temat stawał się coraz głośniejszy.

Sytuacja doprowadziła do lawinowego wzrostu użytkowników alternatywnych dla WhatsAppa aplikacji, takich jak Telegram czy Signal. Sprawiła również, że dotychczasowi użytkownicy Twittera, Facebooka czy YouTube’a zaczęli rozglądać się za nowym miejscem do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi.

Problem stary jak same social media

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że zasady funkcjonowania social mediów i to, jak te postępują z publikowanymi treściami, od samego początku ich istnienia wywoływały spore kontrowersje. Raz po raz mogliśmy słyszeć, często z ust ulubionych dziennikarzy czy twórców internetowych, że publikowane przez nich materiały są usuwane bądź demotyzowane, a ich zasięgi drastycznie obcinane bez wyraźnego powodu, bądź z całkowicie absurdalnych przesłanek, z którymi bardzo trudno byłoby się zgodzić.

O ile jednak przykłady poszczególnych twórców internetowych łatwo było zamieść pod dywan, tak w przypadku Donalda Trumpa okazało się to niemożliwe, a zbanowanie jego kont w serwisach społecznościowych otworzyło powszechną dyskusję o panującej w nich cenzurze. Do tego, by temat stał się wystarczająco gorący, trzeba było naprawdę znaczącej osoby, w tym przypadku, samego Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Bez zgody Apple i Google nie możesz nic, nawet istnieć

Największe firmy technologiczne, takie jak Apple, Google czy Amazon, mogą decydować o tym, kto istnieje w internecie, a kto nie – to fakt podparty przykładem serwisu Parler. W celu usunięcia serwisu z internetu, wspomniani giganci zadziałali zgodnie – usuwając aplikacje do jego obsługi ze sklepów dla smartfonów (Apple i Google) oraz wyłączając serwery, na których był utrzymywany (Amazon).

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Łatwo zgadnąć, że podobny los może spotkać każdą platformę, każdy serwis, który swoją działalnością narazi się wspomnianej trójce. W przypadku Parlera, pretekstem okazała się polityka. Możemy być jednak spokojni o to, że gdyby tylko najwięksi gracze zechcieli wyeliminować kogoś mniejszego, z miejsca znaleźliby ku temu znacznie więcej argumentów.

WhatsApp przekroczył granicę? Użytkownicy mają dość

Próba zmian w polityce prywatności WhatsAppa, uprawniająca serwis do przekazywania danych użytkowników Facebookowi, okazała się prawdziwą katastrofą wizerunkową. Choć postanowiono o opóźnieniu wejścia w życie zmian o kilka miesięcy, wiele wskazuje na to, że WhatsApp stracił zaufanie szerokiego grona użytkowników.

Na wieść o nadchodzących zmianach, Telegram powiększył grono użytkowników o kolejne 25 milionów w ciągu zaledwie 72 godzin, a Signal przekroczył barierę 50 milionów pobrań z samego tylko sklepu Google Play. Dla tego drugiego, tak gwałtowny przyrost użytkowników skończył się nawet przejściowymi problemami ze stabilnością.

Gazeta Polska skorzysta z okazji?

Wizerunkowe problemy największych platform społecznościowych próbują wykorzystać podmioty, które dotychczas trudno było kojarzyć z szerszą działalnością w internecie. Nie inaczej dzieje się w Polsce, gdzie w ciągu ostatnich dni słyszeliśmy o inicjatywach zmierzających do stworzenia alternatyw dla Facebooka czy Twittera, gdzie panowałaby znacznie większa wolność w publikowaniu treści, ograniczona wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a nie regulaminem platformy.

Wśród nich, warto wspomnieć o jednej, która z uwagi na posiadany kapitał i całkiem spore grono sympatyków, ma szanse zaistnieć w sieci na dłużej. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, poinformował o starcie nowej platformy społecznościowej – Albicla.com.

Albicla (od aquila alba łac. biały orzeł) to serwis społecznościowy prowadzony przez Kluby Gazety Polskiej. Zgodnie z deklaracją Sakiewicza, jego powstanie jest odpowiedzią na cenzurę szerzącą się w mediach społecznościowych.

W serwisie Albicla będzie można rejestrować się od 20 stycznia, pod tym adresem.

Łatwo zgadnąć, że serwisem, w pierwszej kolejności, zainteresują się czytelnicy i sympatycy Gazety Polskiej oraz osoby o zbliżonym światopoglądzie. Czy Albicla uda się przełamać bariery i trafić do szerszego grona? Jakie możliwości zaoferuje swoim użytkownikom? O tym przekonamy się dopiero po starcie serwisu.