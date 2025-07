Użytkownicy Maców z procesorami Apple wkrótce będą mogli zagrać w Cyberpunk 2077. Pojawi się nawet specjalne rozwiązanie dla słuchawek AirPods.

Cyberpunk 2077 wreszcie na Macach

Nie gram zbyt często w gry. Można nawet powiedzieć, że od kilku lat to wcale. Jednak od czasu do czasu robię wyjątek dla produkcji stworzonych przez dwa studia. Pierwsze studio to Rockstar Games, natomiast drugie – nasz polski CD Projekt RED. Przeszedłem wszystkie części Wiedźmina i to wielokrotnie, a także miałem przyjemność zwiedzić Night City w podstawce Cyberpunka 2077, jeszcze bez dodatków.

Dodam, że w Cyberpunka 2077 grałem na Macu i to już kilka lat temu, aczkolwiek mój MacBook służył tylko jako narzędzie zapewniające dostęp do usługi Google Stadia. Natomiast teraz Cyberpunk 2077 zmierza na komputery Apple w wersji, która będzie uruchamiana lokalnie na urządzeniu i ma pokazać potencjał drzemiący w procesorach z rodziny Apple M.

Co prawda gra na innych platformach zadebiutowała już wcześniej, a także – jak mogliśmy usłyszeć w zeszłym roku – Cyberpunk 2077 na Macach miał pojawić się na początku 2025 roku. Cóż, właściciele sprzętu z Cupertino musieli poczekać dość długo – nawet dłużej niż jeszcze niedawno zakładali. Jednak wreszcie się doczekali, bowiem premiera odbędzie się już za chwilę.

Jak poinformowało CD Projekt RED, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli wersja zawierająca dodatek Phantom Liberty i liczne aktualizacje, zadebiutuje na komputerach Mac z układami Apple Silicon w czwartek, 17 lipca 2025 roku. Gra będzie dostępna za pośrednictwem Mac App Store, GOG.com, Steam oraz Epic Games Store.

Na jakich Macach będzie można zagrać w Cyberpunka 2077?

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition będzie dostępny na wszystkich komputerach, które wyposażone są w układ Apple Silicon, a także mają na pokładzie minimum 16 GB RAM. Oznacza to, że produkcja ruszy również na MacBookach z Apple M1, które pokazano w 2020 roku – oczywiście nie na tych z 8 GB RAM. Warto dodać, że gra zapewni predefiniowane ustawienia graficzne, dopasowane do możliwości każdego modelu Maca z chipem Apple.

Gracze do dyspozycji dostaną bogaty zestaw funkcji, wśród których znajdą się: upscaling MetalFX, upscaling AMD FSR i generacja klatek zoptymalizowana pod chip Apple, dynamicznie skalibrowany HDR, zoptymalizowany dla wyświetlaczy Apple XDR, obsługa HDR również na monitorach zewnętrznych z kalibracją, obsługa kontrolerów, kompatybilność z Magic Mouse i gładzikiem oraz wsparcie dla cross-progressu na wszystkich platformach. Do tego dojdzie dźwięk przestrzenny i funkcja śledzenia ruchu głowy dla słuchawek AirPods.

Dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku, w przyszłej aktualizacji, Cyberpunk 2077 skorzysta z nadchodzących funkcji Metal 4, czyli Metal FX Frame Interpolation i MetalFX Denoising.

To wszystko brzmi ciekawie, ale właśnie zacząłem jeszcze mocniej żałować, że w moim MacBooku mam tylko 8 GB RAM. Cóż, trzeba było wykazać się trochę większą dawką cierpliwości i poczekać na dobrą ofertę na model mający 16 GB RAM.