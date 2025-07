Aplikacja do weryfikacji wieku w Unii Europejskiej. Prototyp jest już gotowy, wkrótce ruszą testy

Komisja Europejska chce wdrożyć narzędzie, które skutecznie sprawdzi, czy internauta może uzyskać dostęp do stron z treściami dla dorosłych. Aplikacja do weryfikacji wieku będzie testowana w kilku europejskich krajach.

Jak będzie działać aplikacja do weryfikacji wieku w Unii Europejskiej?

Komisja Europejska zapewnia, że prototyp aplikacji do weryfikacji wieku jest „przyjazny dla użytkownika” oraz chroni jego prywatność. Instytucja deklaruje, że wyznacza „złoty standard” w zakresie kontroli wieku w internecie. Dzięki niemu internauta ma być w stanie w „prosty sposób” potwierdzić, że ma ukończone 18 lat, aby uzyskać dostęp do treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.

Aplikacja do weryfikacji wieku w Unii Europejskiej ma równocześnie zapewniać „pełną kontrolę nad wszelkimi innymi danymi osobowymi, takimi jak dokładny wiek lub tożsamość użytkownika”. Według deklaracji Komisji Europejskiej, nikt nie będzie w stanie śledzić, zobaczyć lub odtworzyć, jakie treści przeglądają poszczególne osoby.

Prototyp aplikacji ma być testowany we współpracy z państwami członkowskimi, platformami internetowymi i użytkownikami końcowymi. W pierwszej kolejności w testach udział wezmą Dania, Francja, Grecja i Hiszpania. Rozwiązanie służące do weryfikacji wieku może być zintegrowane zarówno z krajową aplikacją/portfelem (w Polsce mógłby to być mObywatel), jak i pozostać niezależnym programem.

Komisja Europejska informuje, że aplikacja do weryfikacji wieku będzie mogła być wykorzystana w przyszłości również w innych celach, na przykład potwierdzenia wieku w sklepie podczas zakupu alkoholu, a także ukończenia innego wieku niż 18 lat, gdy w danym przypadku obowiązuje inne ograniczenie wiekowe.

Dlaczego Unia Europejska chce, aby powstała aplikacja do weryfikacji wieku?

Aktualnie strony z treściami dla dorosłych najczęściej wymagają jedynie potwierdzenia, że osoba, która chce na nie wejść, ma ukończone 18 lat, poprzez kliknięcie opcji typu „tak, mam skończone 18 lat”. Najprawdopodobniej mało który nieletni nie skłamie. Podobnie jest w przypadku platform internetowych i serwisów społecznościowych – wystarczy podać nieprawdziwą datę urodzenia, aby założyć konto, jeśli ktoś nie spełnia kryterium wiekowego.

Specjaliści są zgodni, że oglądanie pornografii przez nieletnich może przynieść wiele szkody – można o tym przeczytać m.in. w artykule na kobieta.wp.pl. Tak samo niebezpieczne może być korzystanie z platform internetowych i serwisów społecznościowych – dzieci mogą stać się ofiarą cyberprzemocy i cyberprzestępców, ponieważ z racji wieku nie są przygotowane do używania tego typu platform i serwisów.