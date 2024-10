Nowe procesory Apple mają moc. Ruszy na nich nawet Cyberpunk 2077

MacBooki to nie sprzęty do grania i wie to niemalże każdy. Uparci mogą na nich odpalać nawet najnowsze tytuły, ale nie lokalnie, tylko w chmurze. Chyba że Cyberpunk 2077. Ten pójdzie na nowych procesorach także bez oszukiwania.

Gracze na Macu to nisza

MacOS nigdy nie był życzliwy graczom. Chociaż na Macu można grać w gry, zwykle nie są to tytuły wymagające graficznie. Apple powoli próbuje odczarować ten stan rzeczy. Ten beton zaczął kruszeć wraz z premierą procesorów z serii M3 i M4. Dzięki układom ze zintegrowaną grafiką, obecnie można brać pad w dłoń i pogrywać w takie produkcje jak Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding: Director’s Cut, Lies of P i Baldur’s Gate 3.

Trzeba szczerze przyznać, że z takiej możliwości wciąż korzysta tylko ułamek użytkowników, na co wskazują statystyki. Jak na razie więcej ludzi odpala gry na Linuksie niż na macOS. Jeszcze przez dłuższy czas sprzęty Apple nie będą tak gościnne dla graczy jak rozbudowany rynek PC. Baza gier dostępnych na urządzenia giganta z Cupertino jednak rośnie i pojawiają się w niej same hity. W tym temacie znakomite wieści ogłosił CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 na MacBookach

Na stronie poświęconej grze Cyberpunk 2077 pojawiła się krótka zapowiedź. Dotyczy ona gry w edycji Ultimate, czyli zawierającej uznany dodatek Widmo wolności. Otóż gra w tej wersji zostanie udostępniona na początku 2025 roku dla Maców z procesorami Apple Silicon. Posiadacze komputerów Mac i MacBooków znajdą ją w sklepie Mac App Store oraz aplikacjach GOG.com, Steam i Epic Games Store.

Gra będzie korzystać z możliwości technologicznych procesorów Apple, a więc zobaczymy w niej funkcje ray tracingu, path tracingu, generowania klatek i Spatial Audio.

Co prawda podstawka Cyberpunka 2077 ma już 4 lata, a niektórzy apple’owcy ograli sobie ją w chmurze jeszcze na (nieistniejącej już ) platformie Google Stadia, ale z pewnością chętnie wrócą do tego tytułu, by jeszcze raz poszwendać się z Johnnym Silverhandem po ciemnych zaułkach Night City. Zwłaszcza, że dodatek jest miodny. Czekamy!