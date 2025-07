Dziś Xiaomi miało być Numerem Jeden. Coś nie pykło

Wczoraj natknąłem się na artykuł pt. Za trzy lata Xiaomi chce być Numerem Jeden na świecie. Brzmi znajomo?, który został opublikowany na Tabletowo.pl 9 listopada 2021 roku. Dziś, ponad 3 lata później, chiński gigant wciąż nie znajduje się na szczycie podium.

Xiaomi miało być dziś największym producentem smartfonów na świecie. Nie, wciąż nim nie jest

Niedawno minęło 10 lat od publikacji mojego pierwszego artykułu na Tabletowo.pl – Wyciekły rendery Motoroli Moto G (2015). Przez te lata obserwowałem, jak zmieniał się rynek smartfonów. Wielu producentów ambitnie zapowiadało, że go podbije, a niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że za kilka lat będą liderami w tym segmencie – na przykład Huawei w 2016 roku mówił, że będzie Numerem Jeden do 2021 roku.

Pod koniec 2021 roku Xiaomi co najmniej dwukrotnie informowało, że w 2024 roku zamierza być największym producentem smartfonów na świecie. Chińczycy nie zdołali jednak zrealizować tego ambitnego planu (Xiaomi chwilowo było liderem sprzedaży smartfonów w czerwcu 2021 roku), co potwierdzają najnowsze dane, dotyczące sytuacji w tym segmencie.

Według wstępnych obliczeń IDC, w drugim kwartale 2025 roku Xiaomi było dopiero trzecim największym dostawcą smartfonów na świecie. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 roku dostarczyło 42,5 miliona telefonów, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Samsung niezmiennie pozostaje liderem na rynku smartfonów

Choć zdarzyło się, że Samsung spadł z piedestału, to przez większość czasu pozostaje największym dostawcą smartfonów na świecie. Według IDC w drugim kwartale 2025 roku dostarczył na rynek 58 milionów sztuk, co oznacza wzrost o 7,9% rok do roku. Drugie miejsce przypadło Apple z wynikiem 46,4 miliona dostarczonych iPhone’ów (wzrost o 1,5% względem analogicznego okresu w 2024 roku).

Xiaomi zatem wiele brakuje, aby ulokować się na pozycji lidera – do Apple prawie 4 miliony, a do Samsunga aż 15,5 miliona sztuk. Wyraźnie wyprzedza natomiast producentów, którzy znaleźli się na 4. i 5. miejscu. Są to kolejno Vivo z wynikiem 27,1 miliona dostarczonych smartfonów i Transsion z 25,1 miliona.

źródło: IDC

Szczególnie ciekawie wygląda przypadek tego ostatniego, ponieważ Transsion przebojem wdarło się do rankingu największych dostawców smartfonów na świecie na początku 2024 roku. Teraz natomiast wygląda na to, że producent ten złapał zadyszkę. Z drugiej strony prawdopodobnie nie jest jednak (jeszcze?) tak, że przeholował, co zdarzało się niektórym w przeszłości i mówiąc kolokwialnie – wkrótce spadnie z rowerka.