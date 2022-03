Nadchodzi Wiedźmin 4?! CD Projekt RED potwierdza prace nad kontynuacją swojego hitu!

Mówiło się o tym jeszcze w zeszłym roku, lecz teraz mamy oficjalne potwierdzenie. CD Projekt RED pracuje nad kolejną grą w uniwersum Wiedźmina. Nowa saga się rozpoczyna! Bardzo chcielibyśmy, żeby ;był to Wiedźmin 4! Choć pojawił się tylko jeden obrazek, studio poinformowało o zaskakującym detalu.

Reklama

Nowy Wiedźmin najlepszy?

A New Saga Begins – taki enigmatyczny napis, można ujrzeć na mrożącej krew w żyłach grafice z wiedźmińskim medalionem. Premiera Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2015 roku zaowocowała około 250 wyróżnieniami gry roku. Od tego momentu, franczyza dorobiła się gry karcianej, serialu od Netflix, gry mobilnej, a także setek tysięcy fanów na całym świecie.

Nowa saga w Wiedźminie – grafika promocyjna

W swoim klasycznym zwyczaju, CD Projekt RED nie podzielił się zbyt wieloma informacjami na temat procesu powstawania nowej gry. Znamy za to jeden kluczowy detal. Używany od 2011 roku silnik REDengine odchodzi w zapomnienie. Zastąpi go Unreal Engine 5, który zostanie wykorzystany w ramach specjalnego partnerstwa z Epic Games.

Współpraca z Epic Games pokrywa nie tylko licencję na użycie silnika, ale także czynny wkład w jego technologiczny rozwój. Patrząc na ostatnie problemy Cyberpunk 2077, być może zmiana na tak uniwersalny silnik nie jest najgłupszym z pomysłów. Produkcja gier staje się coraz droższa, i trudno byłoby konkurować z takimi silnikami jak właśnie piąty Unreal, czy Decima Engine, odpowiedzialna za Horizon Forbidden West.

⚔️ New Witcher Saga Announced. CD PROJEKT RED Begins Development on Unreal Engine 5 as Part of a Strategic Partnership with Epic Games. ⚔️ Full press release here: https://t.co/z9GPa75sxy pic.twitter.com/a27M5Mg1Kf — Radek (@gamebowski) March 21, 2022

Tymczasem w 2077 roku

Warto również zaznaczyć, że to nie jest koniec żywota REDengine. Autorski silnik zostanie jeszcze wykorzystany w nadchodzącym rozszerzeniu fabularnym do Cyberpunk 2077. W powyższej notce prasowej, pojawia się informacja o pracach nad dodatkiem. Bardzo to cieszy, że studio nie zapomina o swojej ostatniej produkcji.

Nie zapominajmy, że wkrótce pojawi się również Wiedźmin 3: Dziki Gon w wydaniu na nową generację konsol. To będzie z pewnością dla wielu szansa, by raz jeszcze zanurzyć się w uniwersum przygód Geralta i Ciri. Co by nie mówić, sukces polskiej franczyzy imponuje nawet tym, którzy zazwyczaj nie obcują z grami.