Crash Bandicoot: On the Run! zapowiedziany na wiosnę 2021 roku

Crash Bandicoot to jeden z najbardziej sympatycznych bohaterów gier od początku istnienia branży i prawdziwa maskotka PlayStation. Ucieszył mnie fakt, że szalony jamraj będzie też mógł zagościć na smartfonach, a teraz dowiedzieliśmy się, kiedy to się stanie.

Crash Bandicoot: On the Run! na Androida i iOS

W czasach powszechnego cross-gamingu, coraz mniejsze znaczenie ma to, jaką platformę do gry wybieramy. Systemy Android i iOS wciąż jednak otrzymują swoje wersje gier, luźno opartych na popularnych markach, i to chyba jeszcze długo nie ulegnie zmianie.

Crash Bandicoot: On the Run! będzie przykładem takiej gry. Od Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas przejmie jedynie główne postaci, styl oraz uniwersum, ale będzie to kompletnie inna rzecz – prosty runner, w którym pokierujemy poczynaniami biegnącego na wprost pomarańczowego jamraja.

Niby to tylko odcinanie kuponów od popularnej marki, ale z drugiej strony pamiętam, jak mocno wciągnąłem się w mobilne Mario Kart Tour i mam dziwne przeczucie, że smartfonowy Crash też u mnie zapunktuje.

Premiera wiosną 2021 roku



Crash Bandicoot: On the Run!

Zarówno na system iOS, jak i na Androida, Crash Bandicoot: On the Run! powinien trafić na wiosnę przyszłego roku. W sklepie Google Play, a także w App Store ruszyły już wstępne rejestracje (na Androidzie już w lipcu). Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, a interesujemy się, co wyjdzie z Crasha na smartfony, to warto zapisać się na otrzymywanie powiadomień o grze. Za rejestrację dostaniemy darmową skórkę z Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Osobiście jestem bardzo ciekaw wiosennej premiery gry, zwłaszcza, że odpowiada za nią studio King – odpowiedzialne za ogromny hit mobilny, Candy Crush Saga.