Facebook najpopularniejszą aplikacją dekady. Subway Surfers najczęściej pobieraną grą

Już za dwa tygodnie będziemy świętować rozpoczęcie 2020 roku. Najwyższy więc czas na podsumowania kończącej się dekady. Oto, jak wygląda ranking najczęściej pobieranych aplikacji i gier ostatnich 10 lat.

Serwisy społecznościowe i komunikatory

Smartfony w połączeniu z aplikacjami społecznościowymi zmieniły sposób, w jaki dziś komunikujemy się ze znajomymi. Wysyłamy tysiące wiadomości, wstawiamy zdjęcia i materiały wideo, a to wszystko z poziomu niewielkiego urządzenia mieszczącego się w kieszeni. Co ciekawe, prawdopodobnie najczęściej wydawanym dźwiękiem przez smartfony jest powiadomienie o nowej wiadomości na Facebooku.

Według raportu udostępnionego przez App Annie, to oprogramowanie firmy Marka Zuckerberga zdominowało smartfony. Najczęściej pobieraną aplikacją w latach 2010-2019 był właśnie Facebook. Co więcej, druga, trzecia i czwarta pozycja należy do produktów obecnie rozwijanych przez Facebooka. Użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS, oprócz głównej apki Facebooka, najczęściej sięgali po Messengera, WhatsAppa i Instagrama.

Piąte miejsce należy do kolejnej aplikacji społecznościowej. Snapchat, który w założeniach służy przede wszystkim do wysłania zdjęć i krótkich wideo, okazał się ogromnym hitem. Aplikacja stała się na tyle popularna, że najwięksi gracze zaczęli kopiować jej funkcje – np. Instagram Story. Następnie mamy Skype’a i TikToka. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden serwis społecznościowy – Twitter. Wyjątkiem jest tylko przeglądarka UC Browser i YouTube.

Serwisy streamingowe i randki

Pod względem wydatków konsumenckich, lista różni się od zestawienia najczęściej pobieranych aplikacji. Pierwsze miejsce należy do Netfliksa, co jest oczywiście zasługą ogromnej bazy osób opłacających miesięczny abonament. Na drugim miejscu nie znalazła się jednak inna usługa streamingu, ale Tinder – narzędzie mające pomóc w łączeniu ludzi w pary. Podium zamyka Pandora Music.

Nieskomplikowane zasady i mikropłatności

Android i iOS to świetne platformy do grania. Największym zainteresowaniem nie cieszą się rozbudowane tytuły, stawiające na złożoną oprawę graficzną i fabułę. Wybieramy raczej proste gry, w które można zagrać zarówno w domu, jak i podczas siedzenia w autobusie. Najpopularniejszą grą ostatnich 10 lat okazała się produkcja zatytułowana Subway Surfers. Drugie miejsce należy do Candy Crush Saga, a trzecie to Temple Run 2.

Jak sprawnie i skutecznie wyciągnąć kasę od mobilnych graczy? Najlepiej udostępnić grę za darmo i wprowadzić do niej mikropłatności, które przykładowo zapewniają dostęp do unikatowych przedmiotów oraz innych bonusów. Użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS najwięcej wydali w Clash of Clans, Monster Strike i Candy Crush Saga.

źródło: Android Central, App Annie