Nietuzinkowy pomysł na laptopa. Jeden z ekranów nigdy nie razi w oczy

Laptop Compal AI Book łączy dwa ekrany w nietypowy sposób. Brzmi ciekawie, ale trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia z konceptem.

Dwa ekrany w laptopie Compal AI Book

Oczywiście laptop z dwoma ekranami nie jest jakimś innowacyjnym pomysłem. Takie urządzenia znajdziemy nawet w dużych sklepach z elektroniką – przykładowo model Asus Zenbook Duo 2025. Nie zmienia to jednak tego, że koncepcyjny Compal AI Book zasługuje na nieco uwagi.

Compal AI Book – jak już ustaliliśmy – wyposażony jest w dwa ekrany. Jeden to zupełnie zwyczajny panel, który nie wyróżnia się niczym szczególnym. Chociaż trzeba przyznać, że smukłe ramki umieszczone po jego bokach mogą się podobać. Znacznie ciekawszy jest drugi ekran wykonany w technologii E Ink.

Jeszcze bardziej intrygujące są miejsca, w których ten drugi ekran można umieścić. Po pierwsze, zastępuje on gładzik i zakrywa całą przestrzeń, na której zazwyczaj opieramy nadgarstki. Wówczas może współpracować z głównym wyświetlaczem, zapewniając użytkownikowi nowe metody wprowadzania informacji – ekran E Ink jest dotykowy i obsługuje rysik.

źródło: IF Design Award

Po drugie, gdy laptop jest złożony, ekran nieznacznie wystaje z obudowy. W takim trybie może wyświetlać podstawowe informacje, a także powiadomienia. Zmniejsza to liczbę sytuacji, w których użytkownik musi otworzyć klapę. Po trzecie, omawiany ekran – za sprawą specjalnie zaprojektowanego mechanizmu – może być dostępny także po zamknięciu klapy laptopa.

Nie mogło zabraknąć AI

Drugi ekran laptopa Compal AI Book w opisie umieszczonym na IF Design Award przedstawiany jest jako zdolny do wyświetlania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Trudno wywnioskować, co jest w tym szczególnego, bo przecież nie jest do tego potrzebna jakaś unikalna technologia. Najwidoczniej dziś prawie każdy produkt musi być w ten czy inny sposób zgodny z modnym AI.

źródło: IF Design Award

Warto pamiętać, że mamy do czynienia z koncepcyjnym urządzeniem. Jako ciekawostka – owszem – jest warty uwagi, ale czy zasługuje na coś więcej i czy ktokolwiek chciałby korzystać z takiego pomysłu na co dzień? Raczej trudno o jedną konkretną odpowiedź.