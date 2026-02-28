„Rodzinna Tesla” znów dostępna. Co oferuje?

W polskim konfiguratorze pojawiła się Tesla Model Y w wersji przeznaczonej dla większych rodzin. Co ciekawe, może to być zapowiedzią debiutu innego modelu.

7-osobowa Tesla Model Y znów dostępna

Na wstępie warto wyjaśnić, że Tesla Model Y w wersji 7-osobowej była sprzedawana już wcześniej. Nie jest to więc zupełnie nowy pomysł. Ponadto omawiany samochód bazuje na dobrze znanej wersji Long Range z napędem na wszystkie koła i nie różni się w kwestii zewnętrznych wymiarów.

Wypada jeszcze dodać, że Tesla Model Y Juniper zadebiutowała na początku 2025 roku i to właśnie z tym samochodem mamy do czynienia. Otrzymujemy więc dość charakterystyczny design z przednim pasem świetlnym nawiązującym do Cybertrucka. Mamy do wyboru ten sam zestaw lakierów oraz felg. Wnętrze – jak już przyzwyczaiła nas firma Elona Muska – może być czarne lub białe.

Czym więc różni się nowa wersja? Otóż klienci mogą dołożyć dodatkowy, trzeci rząd siedzeń. Znajdują się one „w bagażniku”, co przekłada się na mniejszą przestrzeń bagażową. Ponadto nie oferują zbyt dużo miejsca – w trzecim rzędzie zmieszczą się dzieci, które niedawno wyrosły z fotelika.

źródło: Tesla

Tesla Model Y Long Range z napędem na wszystkie koła wyceniona jest na 229990 złotych. Jednak teraz przyznawany jest specjalny rabat, który obniża cenę do 211240 złotych. Natomiast dodanie dodatkowego rzędu siedzeń to koszt 10500 złotych. Oczywiście za białe wnętrze lub bardziej wyróżniający się lakier trzeba dopłacić.

Co szykuje Tesla?

Serwis elektrowoz.pl podejrzewa, że Tesla chce obecnie pozbyć się akcesoriów, które wykorzystywane są w przypadku 7-osobowej wersji. Chodzi o fotele i szyny. Może to być bowiem podyktowane zbliżającym się debiutem Tesli Model Y L.

Wspomniany Model Y L to przedłużona, 6-osoba wersja, która – owszem – ma o jedno miejsce mniej, ale z drugiej strony w ostatnim rzędzie zmieszczą się nie tylko małe dzieci. Do tego dochodzi odczuwalnie więcej przestrzeni, a więc samochód dla wielu rodzin może być atrakcyjniejszym wyborem.

Po prostu Tesla Model Y L może sprawić, że 7-osobowa, ciaśniejsza wersja stanie się gorszym wyborem.