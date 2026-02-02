Wśród składanych smartfonów można wymienić dwa formaty – „klapki” oraz „foldy”. Można odnieść wrażenie, że większość producentów umówiła się na zbliżony do siebie format ekranu. Honor chce jednak dołączyć do grupy wyłamujących się z trendu.

Jakie składane smartfony oferuje Honor?

Do tej pory Honor próbował swoich sił ze składanymi urządzeniami na trzy sposoby. Pierwszy z nich to seria Magic V, która zadebiutowała w 2022 roku. Smartfony te są również dostępne w Polsce, a najnowszy model, Magic V5, wyszedł w 2025 roku i okazał się świetnym urządzeniem. Seria Vs stanowi tańszą alternatywę dla ww. modeli i swojego czasu była oferowana na polskim rynku. Najbardziej ubogą pod względem liczby urządzeń pozostaje Magic V Flip – składaki przypominające formą puderniczki, stanowiące konkurencję dla serii Samsung Galaxy Z Flip czy Motoroli Razr.

Całą oferta można uznać za zgodną z obecnie obowiązującymi trendami – w końcu wielu producentów uznało, że smukłe składaki to póki co jedyna słuszna droga. Niewykluczone jednak, że giganci chcą wypromować inne podejście. Prawdopodobnie Honor wcale nie zamierza stać z boku. Nie obędzie się jednak bez ofiar.

Honor zmienia proporcje. Chce walczyć z Samsungiem i Apple

Według jednego z informatorów publikującego wpisy na chińskiej platformie społecznościowej Weibo, Honor może w tym roku odpuścić sobie prezentację następców modeli Magic Flip V2 oraz Magic Vs3. Zamiast nich producent ma zaprezentować nowe urządzenie, które będzie szersze niż dotychczasowe składaki. Choć nie pada konkretny wymiar, można przewidywać, że chodzi o format 16:10 lub 4:3.

Skąd w ogóle pomysł na składany smartfon przypominający proporcjami po rozłożeniu ekran monitora? Niewykluczone, że taki właśnie format wybrał Apple dla nadchodzącego iPhone’a Fold. Podobne urządzenie szykuje również Oppo (model Find N7) oraz Samsung (pók co nazywany roboczo „Wide Fold”).

Huawei Pura X (fot. Huawei)

Jeżeli zastanawia Was, jak wygląda takie urządzenie, wcale nie musicie polegać na grafikach koncepcyjnych. Na początku 2025 roku zadebiutował Huawei Pura X, składany smartfon z wewnętrznym ekranem o proporcjach 16:10. Ci, którzy mieli okazję obcować z urządzeniem zauważają, że taki format sprawdza się lepiej nie tylko przy oglądaniu materiałów wideo, ale także przy pracy z dokumentami czy stronami internetowymi.

Czy Honor ma w ogóle szanse na wygranie w kategorii „kwadratowych składaków” w 2026 roku z Apple i Samsungiem? Z pewnością zagorzali fani jednej lub drugiej marki nie zmienią obozu ot tak, nawet jeśli urządzenia okażą się przeciętne. Jeżeli jednak Honor dostarczy naprawdę dopracowany sprzęt – a patrząc na Magic V5 jest do tego zdolny – i opatrzy go konkurencyjną ceną, to osoby nieprzywiązane do logo mogą z chęcią zdecydować się na składanego Magica o niecodziennych proporcjach.