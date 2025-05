Co dalej z Viaplay w Polsce? Zaskakujący obrót spraw

Historia serwisu Viaplay w Polsce jest pełna wzlotów i upadków. Kiedy definitywnie się zakończy? Z przekazanych dziś informacji wynika, że platforma zdecydowała się na oryginalne podejście do swojego biznesu.

Kiedy Viaplay definitywnie zniknie z Polski?

Viaplay rozpoczął działalność w Polsce w sierpniu 2021 roku. Subskrybenci nie zawsze jednak byli zadowoleni z jakości świadczonych przez serwis usług, ponieważ wielokrotnie zdarzyło się, że transmisje na żywo ważnych rozgrywek sportowych na Viaplay były przerywane. Gdy sytuacja ponownie wystąpiła – podczas pierwszej kolejki nowego sezonu Premier League w 2022 roku – Viaplay zapowiedział rekompensaty dla klientów.

W lipcu 2023 roku jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że Viaplay wycofa się z Polski, ale wówczas nie dowiedzieliśmy się, kiedy to nastąpi. Dwa miesiące później, we wrześniu, pojawiły się informacje, że Viaplay zakończy działalność w Polsce do końca 2023 roku, ale tak się finalnie nie stało.

Dziś Vanda Rapti, Viaplay Group EVP, Viaplay Select & Content Distribution, przekazała, że platforma w 2025 roku wycofa się z Polski, gdzie (…) była jednym z czołowych serwisów streamingowych oferujących treści sportowe. Nie oznacza to jednak, że jej oferta przestanie całkowicie być dostępna dla klientów.

Viaplay wycofa się z Polski w 2025 roku. Co dalej z klientami w Polsce?

Od grudnia 2024 roku klienci Amazon Prime Video mogą wykupić subskrypcję Viaplay Filmy i Seriale. Dziś poinformowano, że od 30 czerwca 2025 roku będą to mogli zrobić również użytkownicy serwisu Megogo w Polsce – zarówno nowi, jak i obecni.

Zapowiedziano również, że osoby, posiadające wykupioną subskrypcję Viaplay Medium lub Viaplay Total, otrzymają możliwość skorzystania z dostępu do pakietu Viaplay Filmy i Seriale w ramach pakietów Megogo, oferowanych za pośrednictwem aplikacji serwisu.

źródło: Megogo, Viaplay

Po wyjściu z Polski Viaplay zamierza skupić się na – jak powiedziała Vanda Rapti – dalszym rozwoju działalności na rynkach nordyckich oraz rynku holenderskim. Viaplay Content Distribution będzie jednak kontynuować współpracę z nowymi partnerami w ramach Viaplay Select oraz pakietu subskrypcyjnego Viaplay Filmy i Seriale.

Oznacza to, że oferta platformy będzie nadal dostępna dla mieszkańców Polski, aczkolwiek w innym modelu i w mniejszym zakresie niż do tej pory, bowiem Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla Viaplay Content Distribution.