PlayStation Vita 2 zadebiutuje jeszcze w tym roku?

W Internecie można znaleźć coraz więcej informacji o możliwej premierze nowej konsoli przenośnej PlayStation. Ma ona nadchodzić wielkimi krokami i zadebiutować jeszcze przed PlayStation 5 Pro.

PlayStation Vita 2 w planach Sony?

Po sieci krąży dość sporo informacji o tym, że Sony tworzy nową przenośną konsolę, która zyskuje wiele różnych nazw, w zależności od tego, do jakiego źródła się odniesiemy. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak fakt, że wszystkie mówią o tym, iż firma faktycznie pracuje nad „handheldem”. Niezależnie od tego, czy to będzie PS Vita 2, PS5 Portable czy też zupełnie nowa linia produktów, może być realną konkurencją dla Steam Decka lub ROG Ally, o którym pisaliśmy ostatnio.

Tom Henderson, który znany jest z informowania o przeciekach, twierdzi, że nowy sprzęt Sony nadchodzi i ma wyjść jeszcze przed PlayStation 5 Pro. Oznaczałoby to, że premiera handhelda miałaby odbyć się jeszcze w tym roku. O ile sam Henderson nie mówi wprost, że chodzi tutaj o nową konsolę przenośną, tak „remy2fly”, użytkownik reddita, jasno pisze o nadchodzącej premierze PS Vita 2.

Czym wyróżniać się ma PS Vita 2?

Czego spodziewać się po nowym sprzęcie Sony? Czy będzie to coś podobnego do Steam Decka lub ROG Ally? Trudno stwierdzić. Możliwe, że zagramy w przenośne wersje gier znanych nam z „pełnoprawnych” konsol. Na więcej informacji musimy więc poczekać, ponieważ obie przytoczone wyżej osoby zgodnie twierdzą, że w najbliższych miesiącach Sony oficjalnie poinformuje graczy o swoim nowym urządzeniu.

Tak wyglądało PS Vita

Istnieje jeszcze jedna, ważna poszlaka dotycząca nowej konsoli Sony. Mowa tutaj o banku inwestycyjnym Goldman Sachs, który świadczy różne usługi finansowe. Co ma wspólnego bank z PlayStation? Takie organizacje często informują o swoich przewidywaniach oraz predykcjach w odniesieniu do kolejnych lat. Goldman w 2017 roku stwierdził, że PS5 zadebiutuje w 2020 roku, co już się sprawdziło, a PlayStation 5 Portable zadebiutuje w 2023 roku.

Jeżeli PlayStation faktycznie szykuje nową, przenośną konsolę, to nie byłoby w tym nic dziwnego. Trend w gamingu wskazuje, że coraz więcej osób bawi się na przenośnych urządzeniach: Nintendo Switch i Steam Deck cieszą się dużą popularnością, Asus planuje wypuścić ROG Ally, a Blizzard np. zdecydował się na premierę Diablo Immortal na telefonach.

Informacje podane wyżej odnośnie PS Vita 2 trzeba jednak brać z przymrużeniem oka, przynajmniej dopóki PlayStation nie podzieli się z nami konkretnymi informacjami.