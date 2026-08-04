Empetrójka na miarę 2026 roku? Podoba mi się!

Czasy olbrzymiej popularności przenośnych odtwarzaczy muzycznych niezaprzeczalnie są już za nami. Mogłoby się wydawać, że straciły sens, kiedy w naszych kieszeniach na dobre zadomowiły się smartfony z dostępem do serwisów streamingów. Ceniony producent sprzętu audio – FiiO – twierdzi jednak, że w 2026 roku nadal jest miejsce na takie urządzenie. Zaprojektował je więc i wprowadził na rynek: oto Snowsky Echo Nano.

FiiO Snowsky Echo Nano to odtwarzacz MP3 na miarę naszych czasów

FiiO Snowsky Echo Nano ma być dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto ceni sobie wysoką jakość dźwięku, ale też mobilność. Równocześnie nie chce, by jego chwile z muzyką były rozpraszane przez powiadomienia z aplikacji, a sama funkcjonalność dzielona z innym urządzeniem, które służy jeszcze do dziesiątek innych rzeczy.

Wyraźnie nawiązuje do dizajnu klasycznych odtwarzaczy MP3, choć raczej tych wyższej klasy. Producent postarał się o metalową obudowę (z aluminium i magnezu), mechaniczne pokrętło sterujące oraz minimalistyczny wyświetlacz OLED o przekątnej 0,91 cala. Całość waży tylko 33,5 g, a wymiary to 81 × 20 × 11 mm. Jest więc mniejszy od typowej zapalniczki.

FiiO Snowsky Echo Nano (źródło: FiiO)

Dobre brzmienie to podstawa

Aby zadowolić miłośników dobrego dźwięku inżynierowie FiiO postawili na cyfrowo-analogowy przetwornik Cirrus Logic CS43131. Cechuje go wysoka dynamika, niski poziom szumów oraz naturalne, detaliczne brzmienie, jak czytamy w notce prasowej. Producent chwali się też obsługą wielu popularnych formatów: od MP3, FLAC i OGG, przez M4A, aż po DSD256.

FiiO Snowsky Echo Nano (źródło: FiiO)

Urządzenie uzyskało certyfikat Hi-Res Audio i obsługuje PCM (do 24-bit/192 kHz). Ze specyfikacji dowiadujemy się ponadto, że zniekształcenia THD+N nie przekraczają 1%, a stosunek sygnału do szumu wynosi ponad 127 dB.

Co ciekawe, Echo Nano może również służyć jako zewnętrzny przetwornik USB DAC. Poza tym pozwala na podłączenie słuchawek do gniazda mini jack, obsługuje karty microSD o pojemności do 256 GB i umożliwia odtwarzanie muzyki przez 7 godzin, zanim wyczerpie się energia w jego akumulatorze o pojemności 300 mAh.

FiiO Snowsky Echo Nano może też służyć jako USB DAC (źródło: FiiO)

Ile kosztuje odtwarzacz FiiO Snowsky Echo Nano?

Odtwarzacz FiiO Snowsky Echo Nano jest już dostępny w sprzedaży. Producent przygotował kilka wersji kolorystycznych: począwszy od czerni i bieli, a na zieleni, błękicie i różu skończywszy. Cena w każdym przypadku wynosi 319 złotych.