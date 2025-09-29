Nowe słuchawki CMF kuszą ceną i imponującym czasem pracy

Marka CMF zaprezentowała właśnie swoje pierwsze nauszne słuchawki – CMF Headphone Pro. Mimo bardzo rozsądnej ceny mają oferować nie tylko solidne brzmienie i skuteczne ANC, ale także imponujący czas pracy.

Stylowe słuchawki, które mają grać dobrze i długo

Marka CMF mogła do tej pory pochwalić się portfolio bogatym w kilka modeli słuchawek true wireless. Teraz producent chce wejść w segment modeli nausznych i robi to od razu z przytupem. Nothing przyzwyczaiło nas już, że niezależnie od tego, czy mowa o produktach spod ich szyldu, czy właśnie tych sygnowanych brandem CMF, możemy liczyć na bardzo oryginalne, niekiedy wręcz intrygujące wzornictwo. W przypadku marki-córki dochodzi do tego jeszcze atrakcyjna cena.

Bez zaskoczenia więc, widocznym na pierwszy rzut oka wyróżnikiem Headphone Pro jest ich design. Nie jest on co prawda aż tak krzykliwy, jak w przypadku testowanych przeze mnie niedawno Nothing Headphone (1), ale dzięki temu może on przekonać do siebie większą rzeszę klientów. Postawiono tu przede wszystkim na krągłe kształty, przez co są one całkowitym przeciwieństwem wspomnianych słuchawek Nothing. Klienci mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych, zarówno bardziej stonowanych, jak i odważniejszych – czarnej, jasnoszarej oraz miętowej.

Producent chwali się również możliwością wymiany poduszek nausznych, jednak niekoniecznie wspomina o tym w kontekście podmienienia zużytych padów. Ma to stanowić opcję dodatkowej personalizacji wyglądu słuchawek, bowiem opcjonalne poduszki są dostępne w kolorach miętowym i pomarańczowym, co pozwala na ich miksowanie z wariantami słuchawek.

Poza przykuwającym wzrok wyglądem, CMF Headphone Pro mają oferować też intuicyjne sterowanie. Specjalny suwak Energy Slider pozwala za jednym przesunięciem palcem dostosować ilość basu i wysokich tonów, rolka umożliwia regulację głośności i sterowanie odtwarzaniem, a dodatkowy przycisk daje opcję szybkiej aktywacji np. asystenta głosowego lub zmiany trybów ANC.

CMF Headphone Pro (fot. Nothing)

Za brzmienie słuchawek odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm z niklowaną membraną, mające reprodukować precyzyjny, czysty i rozdzielczy dźwięk pełen klarownej góry i bogatego basu (swoją drogą, mam wrażenie, że każdy producent identycznie opisuje brzmienie swoich słuchawek ;)). Z kolei transmisja dźwięku w wysokiej jakości jest możliwa za sprawą kodeku LDAC, umożliwającego przesył audio w 24-bit/96 kHz do 990 kbps. Nie zabrakło też funkcji dźwięku przestrzennego Spatial Audio z trybami brzmienia Cinema i Concert mode.

A skoro mowa o bezprzewodowych słuchawkach nausznych, to raczej nikogo nie zdziwi, że na pokładzie obecna jest również aktywna redukcja szumów, a konkretniej mowa tu o hybrydowym, adaptacyjnym ANC, które ma blokować do 40 dB hałasów. Nie brak też trybu transparencji, a nad jakością rozmów mają czuwać trzy mikrofony.

Aplikacja Nothing X nie tylko daje możliwość prostej personalizacji ustawień słuchawek i ich brzmienia, ale pozwala też stworzyć swój osobisty profil dźwiękowy za pomocą narzędzia testu słuchu, powstałego we współpracy z Audiodo. Dzięki temu dźwięk ma być dostosowywany pod kątem słuchu i sposobu noszenia. Łączność odbywa się za pośrednictwem Bluetooth 5.4 z funkcją multipoint oraz trybem niskich opóźnień do 120 ms do gier i oglądania wideo.

Równie mocną stroną CMF Headphone Pro ma być też ich czas pracy. Obecne tu akumulatory – według deklaracji i zapewnień firmy – pozwalają na uzyskanie aż do 100 godzin odtwarzania przy wyłączonym ANC oraz nawet do 50 godzin z włączoną redukcją hałasów. W nagłych przypadkach wystarczy 5 minut ładowania, by uzyskać 5 godzin słuchania.

CMF Headphone Pro (fot. Nothing)

Cena i dostępność CMF Headphone Pro

Te – trzeba przyznać – nietuzinkowe słuchawki zostały przy wszystkich swoich zaletach naprawdę bardzo rozsądnie wycenione. Ich cena na polski rynek została ustalona na 459 złotych, co czyni je dużo atrakcyjniejszym wyborem względem kosztujących 1299 złotych, przywoływanych już Nothing Headphone (1).

CMF Headphone Pro pojawiły się już do kupienia na oficjalnej stronie Nothing i dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: czarno-szarym (Dark Grey), biało-szarym (Light Grey) oraz miętowym (Light Green), stanowiącym bezapelacyjnie najciekawszy wariant. Słuchawki mają być także dostępne w wybranych sieciach sklepów.

Cena wspomnianych wyżej wymiennych poduszek wynosi 109 złotych i można je kupić w dwóch kolorach: miętowym i pomarańczowym.