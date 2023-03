Ten emulator klasycznego Mac OS działa w przeglądarce i pozwala na podróż do lat 80. XX wieku

Nie trzeba kupować starego komputera Apple, aby móc sprawdzić jak w latach 80. i 90. wyglądało korzystanie z Mac OS. Wystarczy przeglądarka internetowa.

Klasyczny Mac OS w przeglądarce

24 stycznia 1984 roku. Wraz z komputerem Macintosh 128K, Apple zaprezentowało system operacyjny o nazwie „Macintosh System Software” lub po prostu „System 1”. Zdecydowanie było to ważne wydarzenie dla całej branży, ale również początek serii systemów, które dziś określane są jako „Classic Mac OS”. Nazwa ta obejmuje wszystkie systemy operacyjne Apple od wspomnianego „System 1” aż do Mac OS 9, który pojawił się w 1999 roku.

Sprawdzenie wszystkich wersji systemów operacyjnych Apple, które pojawiły się między 1984 a 1999 rokiem, byłoby dziś dość trudnym zadaniem. Na szczęście z pomocą przychodzi projekt Infinite Mac, który pozwala zapoznać się z oprogramowaniem Apple z tamtych lat. Owszem, nie jest to identyczne doświadczenie, jak korzystanie z komputera z lat 80. czy 90. ubiegłego stulecia, ale i tak całość prezentuje się bardzo dobrze i naprawdę warto spróbować.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do podobnych projektów, nie musimy instalować żadnych emulatorów i aplikacji na komputerze. Wystarczy bowiem przeglądarka internetowa. Co więcej, w jednym miejscu mamy wszystkie najważniejsze wersje Mac OS z lat 80. i 90. XX wieku, a nie tylko jedno konkretne wydanie.

Ponadto projekt, który został stworzony przez inżynieria oprogramowania o nazwisku Mihai Parparita, pozwala na personalizację uruchamianego systemu operacyjnego. Otóż w przypadku wielu systemów możemy wybrać komputer, który chcemy emulować. Mówimy więc o naprawdę rozbudowanym narzędziu.

Poszczególne systemy operacyjne zawierają również programy i gry, które były wówczas na nich dostępne. Możemy więc nie tylko sprawdzić, jak kilkadziesiąt lat temu korzystało się z samego Mac OS, ale również jak wyglądały wówczas aplikacje. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby przenosić foldery w już uruchomionym systemie – obsługiwana jest metoda przeciągnij i upuść.

Jak uruchomić „klasycznego” Mac OS w przeglądarce?

Jak już wspomniałem, wystarczy przeglądarka internetowa. Następnie wchodzimy na stronę projektu, wybieramy interesującą nas wersję Mac OS, ewentualnie również model komputera, na którym ma być uruchomiona i to już wszystko.

Dodam, że spędziłem już 30 minut na zabawie różnymi wersjami systemów operacyjnych Apple i coś czuję, że to dopiero początek. Jeśli Was również zainteresował ten projekt, to warto odwiedzić bloga prowadzonego przez autora Infinite Mac.