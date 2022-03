Chuwi UBook X Pro – czy ten tablet 2 w 1 ma sens?

Tablety 2 w 1 mogą stanowić ciekawą alternatywę dla laptopów. Chiński producent Chuwi zaprezentował właśnie nowe urządzenie tego typu. Czy najnowszy UBook X Pro ma szansę zgarnąć kawałek rynku dla siebie?

Reklama

Tablet 2 w 1 z ekranem o proporcjach 3:2

Coraz rzadziej można spotkać na rynku tablety i laptopy z wyświetlaczami o „klasycznych” proporcjach 16:9. Chuwi nie chcąc pozostawać w tyle również wydał nowe urządzenie, wykorzystujące proporcje wyświetlacza 3:2, spopularyzowane przez produkty z serii Microsoft Surface. Ułatwiają one w szczególności pracę w orientacji pionowej, ze względu na podobieństwo do proporcji kartki A4.

Ekran w tablecie UBook X Pro 2 w 1 został wykonany w technologii IPS, ma przekątną 13 cali i rozdzielczość 2K (2160 x 1440 pikseli). Urządzenie obsługuje również dedykowany rysik Chuwi HiPen H7 oferujący niskie opóżnienia oraz rozpoznający 4096 poziomów nacisku dla lepszych wrażeń z pisania oraz rysowania. Niestety, zarówno rysik, jak i klawiaturę, należy dokupić do urządzenia osobno.

Reklama

fot. Chuwi

Podczas projektowania Chuwi UBook X Pro popełniono jednak jeden spory błąd – w urządzeniu zastosowano przestarzały procesor Intel Core i7-7Y75, czyli jednostkę opartą na architekturze Kaby Lake z 2016 (!) roku. Wykorzystanie procesora Intel siódmej generacji oznacza, że urządzenie nie spełnia nawet minimalnych wymagań do zainstalowania Windowsa 11, a więc będzie otrzymywać aktualizacje do Windowsa 10 jeszcze tylko przez 3,5 roku.

Jednostka ta ma zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 615, który co prawda wystarczy do podstawowych zastosowań biurowych, lecz nie sprawdzi się w zaawansowanych graficznie grach. Sytuacji nie ratuje również dysk SSD o pojemności 256 GB (z możliwością rozbudowy do 1TB) oraz 8 GB RAM LPDDR3.

Tablet wyposażono w przednią kamerkę o rozdzielczości 2 Mpix oraz tylny aparat 5 Mpix. Nie zastaniemy tutaj modemu sieci komórkowej ani modułu GPS. Na pokładzie jest natomiast dwuzakresowy moduł Wi-Fi 4 oraz Bluetooth 4.2.

Jeśli chodzi o porty łączności – mamy tutaj jedno USB-C, dwa USB-A 3.0, microHDMI, wyjście słuchawkowe, port ładowania oraz slot na karty microSD. Tę mierną specyfikację wraz z akumulatorem 5000 mAh zamknięto w obudowie o grubości 9,2 mm. Całość waży 925 gramów.

fot. Chuwi

Czy Chuwi UBook X Pro ma sens?

Im bardziej zagłębiałem się w spoecyfikację tego urządzenia, tym mniej atrakcyjne się ono wydawało. W szczególności zważając na dość wysoką cenę, wynoszącą ponad 2100 złotych, oraz brak klawiatury i rysika w zestawie uważam, że jego zakup nieco mija się z celem. Zdecydowanie lepszym wyborem mógłby być chociażby tablet Samsunga z rysikiem S Pen oraz klawiaturą.

Jeśli jednak nawet przestarzała specyfikacja nie odstraszyła was od zakupu, urządzenie jest dostępne do kupienia na Banggood w obniżonej cenie do 14 marca 2022 roku.