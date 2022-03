Windows 11 zyskuje popularność, ale to „dziesiątka” jest wciąż górą

Windows 11 to najnowszy system operacyjny Microsoftu. Został ogłoszony w połowie ubiegłego roku, a jego faktyczna premiera miała miejsce na początku października, czyli niespełna pół roku temu. Przez ten czas zebrał on zarówno zwolenników, jak i przeciwników na całym świecie. Najnowsze informacje sugerują, że tych drugich jest coraz mniej, bowiem system jest coraz chętniej instalowany.

Windows 11 jest popularny, ale to Windows 10 jest górą

Wraz z pojawieniem się Windowsa 11 na rynku powstały także kontrowersje związane z jego premierą. Microsoft jeszcze kilka lat temu, po wydaniu Windowsa 10 twierdził, że będzie to ostatni jego system, który zamierza aktualizować przez lata. Premiera procesorów Intela 12. generacji Alder Lake nieco pokrzyżowała te plany i wymusiła wydanie nieco odmiennego systemu, który będzie kompatybilny z procesorami nowego typu – o różnych rodzajach rdzeni.

źródło: AdDuplex

Oczywiście powodów ku wdrożeniu Windowsa 11 było na pewno więcej, jednak koniec końców, po kilku miesiącach od jego premiery, coraz więcej ludzi przekonało się do porzucenia „dziesiątki” na rzecz „jedenastki”. Jeszcze w grudniu ta liczba było bardzo niska – bo niespełna 1% badanych zadeklarowało, że ma na komputerze Windows 11. Dzisiaj sytuacja wygląda już inaczej, bowiem portal AdDuplex w najnowszym raporcie podał, że niemalże co piąty testowany pecet miał na pokładzie „jedenastkę”.

Najpopularniejsze są dwie wersje Windows 10: 21H1, która została wydana w pierwszej połowie ubiegłego roku (ma ona 27,5% udziałów), natomiast 21H2, czyli listopadowy update, jest zainstalowany na 21% komputerów. Na kolejnych miejscach plasują się aktualizacje z 2020 roku, a później 2019, 2018 i oczywiście starsze. Na wykresie najmniejszy procent obejmuje użytkowników niejawnego programu systemu Windows 11.

Do stworzenia raportu przeprowadzono testy na 60 tysiącach użytkowników, a więc daje nam on jedynie poglądowe dane. Niemniej jednak, pokazuje to, że Windows 10 wciąż jest zdecydowanie najbardziej popularnym obecnie dostępnym systemem Microsoftu. Windows 11 jest relatywnie nowy, a do jego poprawnego działania potrzeba nowszego komputera, spełniającego wymagania sprzętowe Microsoftu.

Wraz z upływem kolejnych miesięcy „jedenastka” na pewno będzie zyskiwała na popularności, bowiem Windows 10 ma być wspierany tylko do końca 2024 roku.