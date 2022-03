Apple oficjalnie zapowiedziało konferencję. Nowe produkty poznamy już za tydzień

Pierwszy z tegorocznych eventów Apple odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Firma Tima Cooka podała oficjalną datę konferencji, ale nie zdradziła jakichkolwiek innych szczegółów.

Reklama

Najbliższy wtorek będzie ważnym dniem w Cupertino

Fani produktów z logo nadgryzionego jabłka, którzy na bieżąco śledzą większość informacji związanych z Apple, nie powinni być zaskoczeni. Od kilku tygodni krążą już bowiem plotki na temat konferencji, która według nieoficjalnych źródeł ma odbyć się na początku marca.

Firma z Cupertino wreszcie potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia, które okazały się jak najbardziej trafne. Zgodnie z przeciekami pierwsza z tegorocznych konferencji odbędzie się w najbliższy wtorek, 8 marca. W Polsce wydarzenie wystartuje o godzinie 19:00.

Reklama

Warto dodać, że cały event będzie można obejrzeć na żywo na stronie Apple, na kanele firmy na YouTube, a także w aplikacjach na iPhonie, Maku czy przystawce Apple TV. Oczywiście nie zabraknie relacji z tego wydarzenia na Tabletowo.pl – zapraszamy więc do śledzenia naszej strony.

Apple ma pokazać m.in. iPhone’a SE 2022 (fot. Tabletowo.pl)

Co zobaczymy na konferencji?

Jak już wspomniałem we wstępie, zespół Tima Cooka nie podzielił się żadnymi szczegółami. Można stwierdzić, że to już tradycja – producent iPhone’ów zawsze stara się do samego końca utrzymać wszystko w tajemnicy.

Na szczęście, z pomocą przychodzą strony trzecie, znane z ujawniania planów Apple przed ich faktycznym wprowadzeniem w życie. Większość źródeł zgodnych jest w kwestii premiery nowej generacji iPhone’a SE, która najpewniej zachowa konstrukcję zbliżoną do poprzednika, a wśród nowości znajdzie się lepszy procesor i obsługa sieci 5G.

Wśród prawdopodobnych premier wymienia się jeszcze odświeżonego iPada Air, który ma otrzymać układ A15 Bionic, wsparcie dla 5G, a także lepszą kamerą. Ponadto zadowoleni powinni być fani komputerów z Cupertino, których sercem są autorskie układy ARM. Apple ma podobno zaprezentować nowe wcielenie 13-calowego MacBooka Pro, a także Maka mini z mocniejszymi procesorami (M1 Pro i M1 Max).

Dodatkowo w najbliższy wtorek mogą zostać wydane aktualizacje systemów operacyjnych – m.in. iOS 15.4, macOS 12.3 czy watchOS 8.5. Miejmy jednak nadzieję, że znajdzie się jeszcze miejsce dla słynnego „One more thing” i nowego produktu, który naprawdę nas zaskoczy.