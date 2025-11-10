Tablet, jakich mało. Czy niska cena jednak wystarczy? „Chuwi”

Producenci często udowadniają, że tani sprzęt może być (dość) dobry. Czy jednak w tym przypadku niska cena wystarczy? Na pewno są elementy, które mogą zachęcić do zakupu.

Tani tablet Chuwi Hi10 X2 to rzadki okaz

Blisko rok temu, pod koniec 2024 roku, do sprzedaży trafił tablet Chuwi Hi10 X1. W listopadzie 2025 roku chiński producent dodał do swojej oferty model Chuwi Hi10 X2, który – podobnie jak poprzednik – ma fabrycznie zainstalowany system Windows 11. Tabletów z Windowsem nie ma w sklepach zbyt wiele – zdecydowanie flagowymi przykładami są Surface’y Microsoftu.

Chuwi Hi10 X2 to jednak zupełnie inna liga – znacznie niższa. Specyfikacja techniczna urządzenia (oraz jego cena) nie pozostawia złudzeń, że mamy tu do czynienia z propozycją z niskiej półki. A nawet bardzo niskiej, ponieważ zastosowany w tym sprzęcie wyświetlacz IPS o wielkości 10,1 cala ma rozdzielczość zaledwie 1280×800 pikseli. To bardzo mało, przez co obraz nie będzie ostry jak brzytwa, chociaż mniej zaawansowani użytkownicy niekoniecznie to zauważą.

Chuwi Hi10 X2 (źródło: Chuwi)

Zauważyć mogą natomiast nieszybkie działanie, gdyż motorem napędowym tego sprzętu jest dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Core i3-10100Y (14 nm) z układem graficznym Intel UHD Graphics 615, który miał swoją premierę na początku 2021 roku. Jego bazowa częstotliwość taktowania wynosi 1,30 GHz. W trybie Boost może zwiększyć się do nawet 3,90 GHz, aczkolwiek mimo wszystko nie należy oczekiwać wysokiej wydajności.

Szczególnie że producent zastosował też 8 GB RAM LPDDR3 – to standard właściwie już niespotykany w urządzeniach elektronicznych. Nieco lepiej na liście parametrów wygląda dysk SSD SATA o pojemności 256 GB, jednak nie można liczyć, że uratuje on sytuację. Tablet Chuwi Hi10 X2 będzie działał wolno – to więcej niż pewne.

Znacznie lepiej wygląda sekcja złącz, ponieważ model ten oferuje:

USB 3.2 Gen 1 (USB-C) z obsługą transmisji danych, ładowania i przesyłania obrazu,

USB 3.2 Gen 1 (USB-C) ze wsparciem dla transmisji danych i ładowania,

USB 3.2 Gen 1 (USB-A),

Micro HDMI

oraz 3,5 mm audio jack.

Chuwi Hi10 X2 (źródło: Chuwi)

Producent informuje, że poprzez złącze USB-C można podłączyć wyświetlacz o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 60 Hz, natomiast poprzez Micro HDMI ekran 4K z odświeżaniem 24 Hz. W teorii tablet Chuwi Hi10 X2 może stać się nawet stacją roboczą, szczególnie że można podłączyć do niego także klawiaturę (poprzez złącze pinowe) oraz korzystać z łączności Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6.

Ponadto sprzęt oferuje 5 Mpix aparat na tyle i 2 Mpix na przodzie (z mikrofonem) oraz akumulator o pojemności 3400 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć na „godziny strumieniowania, słuchania muzyki i grania bez obaw o czas pracy”.

Gwoli formalności trzeba jeszcze wspomnieć, że tablet Chuwi Hi10 X2 ma wymiary 245,5x165x10,1 mm i waży 610 gramów. W jego wnętrzu umieszczono też wentylator.

Chuwi Hi10 X2 kosztuje bardzo mało

Regularną cenę tego tabletu ustalono na 199,99 dolarów, co jest równowartością około 735 złotych. Po użyciu kodu rabatowego Hi268 obniża się jednak do 177,11 dolarów (~650 złotych).

Oficjalny sklep marki nie wysyła tego sprzętu do Polski (przynajmniej w tej chwili), ale w tym przypadku to może nawet lepiej, ponieważ trudno polecić jego zakup nawet za ~650 złotych. Nie zdziwię się jednak, jeśli znajdą się chętni – w końcu Chuwi nie wprowadziłoby na rynek tego modelu, gdyby klienci omijali poprzednika szerokim łukiem.