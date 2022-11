Tani, mały, ale wariat. Ten komputer może Ci się spodobać

CHUWI to producent świetnie wycenionych sprzętów – laptopów, tabletów, a nawet mini komputerów. Najnowsza propozycja firmy to właśnie miniaturowy pecet, który kosztuje naprawdę niewiele, bo około 2000 złotych, a zapewnia naprawdę solidną specyfikację i wszelkie najpotrzebniejsze funkcje. Co ma do zaoferowania?

Tani i mały komputer CHUWI CoreBox

Rynek małych komputerów z pewnością nie jest najbardziej popularny, jednak są producenci, którzy konsekwentnie wydają coraz to kolejne generacje miniaturowych pecetów. Do oferty CHUWI trafił nowy CoreBox 4. generacji, który może być fajną opcją dla osób poszukujących nowego sprzętu, a niekoniecznie chcą wydawać na niego fortunę.

Urządzenie bazuje na najnowszych komponentach – mamy tu m.in. procesor Intel Core i3-1215U, wyposażony w 6 rdzeni i 8 wątków (2 rdzenie Performance, 4 rdzenie Efficient). Chip pracuje z częstotliwością 1,2 – 4,4 GHz, jest wykonany w 10 nm procesie litograficznym, a jego TDP to maksymalnie 35 W. Ma także na pokładzie zintegrowany układ graficznym Intel UHD Graphics z 64 jednostkami wykonawczymi EU.

Źródło: CHUWI

Procesor wspierany jest 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5-4800 w konfiguracji dwukanałowej, a na pliki producent przewidział dysk SSD PCIe M.2 o pojemności 512 GB. Do tego firma nie zapomniała o solidnym systemie chłodzenia z wentylatorem, który ma generować maksymalnie 35 dB hałasu podczas pełnego obciążenia.

Źródło: CHUWI

Co więcej, CHUWI CoreBox został wyposażony w pełen zestaw złącz: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 (!), a także Ethernet, 4x USB-A oraz port audio jack 3,5 mm. To pozwala użytkownikowi podłączenie nawet trzech monitorów 4K 60 Hz, a nawet karty graficznej eGPU, czy komputera przy pomocy zasilacza o mocy 65/100 W. Jest i łączność WiFi 6 (802.11ax), za sprawą karty Intel AX201.

A to wszystko w niskiej cenie

Specyfikacja jest naprawdę bardzo dobra, sprawiając, że CHUWI CoreBox okazuje się świetnym małym komputerów stworzonym do mniej wymagającej dla sprzętu pracy – w arkuszu kalkulacyjnym czy edytorze tekstowym.

Komputer ma zainstalowany system Windows 11, a urządzenie można także rozbudować – wymienić dysk PCIe M.2 na jednostkę o większej pojemności, a nawet dodać dysk 2,5″ na interfejsie SATA 3.0. Całość kosztuje obecnie 399 dolarów (równowartość ~ 2090 złotych). Cena jest zatem bardzo dobra, patrząc na możliwości sprzętu.