Chromebooki właśnie stały się jeszcze lepszym sprzętem dla uczniów i nauczycieli

Chromebooki ze względu na oferowane możliwości w rozsądnej cenie są dobrym wyborem dla szkół. Oczywiście Google świetnie to rozumie, co potwierdzają zapowiedziane nowości w Chrome OS.

Nowe możliwości w Screencast

W Polsce komputery z Chrome OS nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem. Szkoda, bowiem chociażby w szkołach sprawdzają się bardzo dobrze, co potwierdza ich spora popularność w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w USA, Kanadzie, Szwecji czy Brazylii. Wynika to nie tylko z atrakcyjnej ceny, ale również z łatwej obsługi, bezproblemowej eksploatacji i narzędzi skierowanych dla nauczycieli oraz uczniów.

Teraz Chromebooki powinny stać się jeszcze atrakcyjniejszym wyborem dla sektora edukacji, a to za sprawą ogłoszonych nowości. Narzędzie Screencast, które pozwala nauczycielom i uczniom na nagrywanie, przycinanie, transkrypcję i udostępnianie lekcji oraz prezentacji, właśnie doczekało się aktualizacji.

Dodano obsługę nagrywania i transkrypcji dla kilkunastu nowych języków, w tym włoski, japoński, hiszpański i szwedzki. Google wprowadziło też odtwarzacz internetowy, aby uczniowie i nauczyciele mogli oglądać „screencasty” w dowolnej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Ponadto w celu ułatwienia śledzenia informacji przekazywanych przez nauczyciela, wprowadzono nowe narzędzia demonstracyjne, które pozwalają animować kliknięcia kursorem i stuknięcia w klawisze oraz wyróżniać skróty klawiaturowe, których używają na ekranie.

Nowości w Screencast będą wprowadzone w Chrome OS 112 od początku kwietnia tego roku.

Wygodniejsze udostępnianie ekranu

Kolejna nowość, która skierowana jest na Chromebooki wykorzystywane w szkołach, wprowadza ulepszenia związane z udostępnianiem ekranu. Otóż funkcja „moderator przesyłania”, umożliwiająca nauczycielom i uczniom bezprzewodowe udostępnianie ekranu, pozwoli każdej osobie prezentującej na wstrzymanie przesyłanego ekranu, aby móc dalej pracować na swoim laptopie (na przykład w celu robienia notatek podczas prezentacji). Dodatkowo nauczyciele będą mogli również przełączać wyświetlaną kartę bez konieczności kończenia sesji udostępniania ekranu.

Nowości w trybie czytania

Dla dzieci, które mają problemy ze skupieniem się, Google, we współpracy z odpowiednimi organizacjami i szkołami, przygotowało specjalny tryb czytania. Otóż z jego wykorzystaniem można wyświetlić tekst w panelu bocznym przeglądarki Chrome, w sposób pozwalający pozbyć się rozpraszających elementów, takich jak obrazy i filmy. Użytkownik może spersonalizować wygląd tekstu, aby dodatkowo podnieść jego czytelność i przejrzystość na Chromebooku. Nowość ma trafić do użytkowników w Chrome OS 114.

Ulepszenia dotyczące ochrony i zarządzenia Chromebookami w szkołach

Google nie zapomniało o bezpieczeństwu i narzędziach dla administratorów. Jak zauważa firma we wpisie na oficjalnym blogu, zarządzanie zasadami na podstawie grup ułatwia konfigurowanie uprawnień aplikacji i rozszerzeń w konsoli administracyjnej Google.

Natomiast teraz, jeśli administrator musi zainstalować aplikację dla określonej grupy użytkowników, może po prostu dodać ich do Grupy Google, zamiast przenosić ich do nowej jednostki organizacyjnej. Wkrótce będzie można zrobić to samo dla ustawień użytkownika, przeglądarki i nie tylko.

Trzeba przyznać, że Google z dużym priorytetem podchodzi do rozwoju Chromebooków i Chrome OS dla szkół. Nie tylko już teraz oferuje spory zestaw różnych funkcji i narzędzi, ale również cały czas wprowadza warte uwagi nowości. Ciekawe, czy kiedyś przełoży się na wzrost popularności Chrome OS w polskich szkołach.