Forza Horizon 5 otrzymuje DLSS 3 – populacja drifterów zwiększa się

DLSS 3 to najnowsze wydanie popularnej techniki skalowania i ulepszania obrazu przy pomocy sztucznej inteligencji. Producenci kolejnych tytułów postanawiają iść na rękę graczom, oferując kompatybilność z DLSS 3. Teraz przychodzi czas na Forza Horizon 5, która już oferuje wsparcie tej technologii.

DLSS 3 już w Forza Horizon 5. W pogoni za FPS-ami

NVIDIA wraz z premierą kart graficznych GeForce RTX 4090 i RTX 4080, pokazała światu najnowszą wersję Deep Learning Super Sampling (DLSS) oznaczoną liczbą 3. Jest to opcja dostępna tylko dla najnowszej generacji układów NVIDIA GeForce, opartych na architekturze Ada Lovelace, która oferuje całkowicie nową funkcję, znaną jako Frame Generation (generowanie klatek).

Zwróćcie uwagę na liczbę FPS. Po lewej wersja sprzed aktualizacji, po prawej z DLSS 3 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Od tego czasu minęło ponad pół roku, a DLSS 3 wreszcie trafia do Forza Horizon 5. Jest to typowo wyścigowy tytuł, w którym co prawda każda klatka nie liczy się tak bardzo, jak w przypadku FPS-ów, jednak jest idealna, aby odpalić ją na monitorze o większej rozdzielczości – rzędu 4K (3840 × 2160 pikseli), czy nawet na większych monitorach o kinowych proporcjach 21:9 z rozdzielczościami 3440 × 1440 pikseli.

W przypadku większych rozdzielczości, karty w natywnych rozdzielczościach generują znacznie mniej klatek – bo jednak muszą wytworzyć kilkakrotnie więcej pikseli na raz. Forza Horizon 5 z DLSS 3 będzie działała jeszcze lepiej, a to dzięki funkcji generowania klatek, dodatkowo zwiększającej płynność.

(fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Obecność najnowszego wydania DLSS w Forza Horizon 5 będzie szczególnie znacząca w przypadku mniej zaawansowanych kart GeForce RTX 4000, bo to właśnie w przypadku RTX-a 4050 i RTX-a 4060 funkcja FG może sprawić, że gra będzie znacznie płynniejsza.

Jak podaje NVIDIA, Forza Horizon 5 od teraz wspiera także tryb niskiego opóźnienia NVIDIA Reflex.

DLSS w The Last of Us Part 1… tak jakby

Z ciekawych informacji, jakie podaje NVIDIA, zainteresowała nas jeszcze jedna: potwierdzono obecność DLSS w grze The Last of Us Part 1 na komputery osobiste. Gracze będą musieli jednak obyć się bez najnowszego rozwiązania, ponieważ jak na razie gra oferuje tylko wsparcie DLSS 2.

Dlaczego o tym wspomniałem? Ponieważ TLOU Part 1 ma dziś swoją oficjalną premierę na pecetach.