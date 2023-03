Nowe laptopy Lenovo Yoga to idealne, lekkie narzędzia dla twórców

Lenovo zaprezentowało garść nowych urządzeń z serii Yoga. Wśród nich znajdziemy zarówno laptopy przystępne cenowo, jak i profesjonalne rozwiązania dedykowane wymagającym twórcom.

Dwa ekrany, dwa procesory

Powiedzenie, że nowe laptopy Lenovo Yoga oferują wyłącznie opcję wyboru spośród dwóch rozmiarów przekątnej i dwóch CPU – jednego produkcji AMD i drugiego Intela – to mocne uproszczenie, ale to właśnie w tych kategoriach należy upatrywać głównych nowinek w urządzeniach Lenovo Yoga 7 oraz Yoga 7i.

Modele z 14-calowym wyświetlaczem oferują trzy różne matryce:

2,2K (2240 na 1400 pikseli) w technologii LCD,

WUXGA (1920 na 1200 pikseli) z ekranem OLED,

2,8K (2880 na 1800 pikseli) PureSight z częstotliwością odświeżania 90 Hz, również z OLED.

Wszystkie matryce można pochwalić za 100% pokrycia barw DCI-P3 lub sRGB, wsparcie dla technologii Dolby Vision oraz 10-punktowy multidotyk.

W przypadku 16-calowych ekranów do wyboru są tylko matryce WUXGA oraz 2,5K (2560 na 1600 pikseli) w technologii LCD – oczywiście nadal z Dolby Vision i 10-punktowym multitouchem. Z firmą Dolby serię Yoga 7 na 2023 rok łączy również konstrukcja oparta na 2 głośnikach wspierających technologię Atmos.

Yoga 7 14″ (Źródło: Lenovo)

Jeżeli wybierzecie wariant z „i” na końcu nazwy, do wyboru będziecie mieli procesory Intel Core 13. generacji – Core i5/i7 z serii P28 oraz serii U15. Yoga 7 z kolei. pozwala Wam zdecydować się na procesor Ryzen 7000U R7 lub R5.

W obu wariantach dobierzecie od 8 do 16 GB RAM-u LPDDR 5 oraz SSD PCIe 4. generacji o pojemności 256 GB (brak tego wariantu w opcji 7i o wyświetlaczu 14″), 512 GB lub 1 TB (tylko 7i z ekranem 16″). W kwestii łączności nie zabrakło modułów Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6e. Ogniwo o pojemności 71 Wh zapewni do kilkanastu godzin pracy, w zależności od indywidualnych ustawień i nawyków użytkowników.

Yoga 7i 16″ (Źródło: Lenovo)

Opcja dla profesjonalisty

Ci, którzy wiedzą, że potrzebują dodatkowego zastrzyku mocy będą mogli wkrótce zdecydować się na zakup laptopów Yoga Pro 7 oraz Yoga Pro 7i. Wariant intelowski zaoferuje nam do wyboru dwa procesory: Core i5-13500H oraz Core i7-13700H. Postawienie na AMD pozwala na wybranie CPU z dwukrotnie większej puli układów: R5-7535HS, R7-7735HS, R5-7640HS oraz R7-7840HS. W kwestiach pamięci operacyjnej z wersją Pro 7i dobierzecie do 32 GB RAM-u LPDDR5X z taktowaniem 5200 MHz.

Decydując się na procesory Ryzen jesteśmy skazani wyłącznie na 16 GB RAM-u, ale za to z wyższym taktowaniem 6400 MHz. Wybór dysku oraz karty graficznej jest w obu modelach taki sam – 512 GB lub 1 TB SSD PCIe Gen 4 M.2 oraz NVIDIA GeForce RTX 3050 lub RTX 4050.

Przekątna ekranu jest tylko jedna (14,5 cala), za to występuje w dwóch wersjach matrycy:

2,5K z częstotliwością odświeżania 90 Hz,

3K z częstotliwością odświeżania 120 Hz i technologią PureSight Pro.

Oba warianty to tafle LCD IPS o 100% pokryciu barw sRGB z technologią Dolby Vision i matową powłoką. Osoby, które bardziej przekonuje szklana powłoka, zmuszeni są do postawienia na Yoga Pro 7 o rozdzielczości 2,5K.

Nowe laptopy Lenovo to również obecność czterech mikrofonów z redukcją szumów oraz „przełącznik prywatności” całkowicie odcinający kamerkę w systemie – urządzenie nawet nie wykrywa wtedy, że aparat jest wbudowany i zainstalowany.

Yoga Pro 7 (Źródło: Lenovo)

Choć słowo „Pro” przy nazwie modelu powinno zobowiązywać do lepszych parametrów, nowe laptopy Yoga Pro 7 i Yoga Pro 7i ustępują w dwóch kwestiach pozycjonowanym niżej modelom. Pierwszą drobnostką jest wykorzystanie modułu Bluetooth w wersji 5.1 zamiast 5.2. Druga to natomiast zawiasy, które pozwalają na rozchylenie urządzenia o 180∘. Sprzęt wynagradza te niedogodności większą baterią o pojemności 73 Wh z opcją szybkiego ładowania Rapid Charge Express, dzięki której 15 minut na kompatybilnej ładowarce umożliwi przedłużenie pracy na akumulatorze o kolejne 3 godziny.

Najmocniejsza Yoga w 2023 roku

Osoby, które mają alergię na słowo „kompromis” mogą natomiast zainteresować się modelem Yoga Pro 9i. Dostępna w dwóch rozmiarach matrycy – 14,5 oraz 16 cali propozycja od Lenovo oferuje wyłącznie procesory Intela: Core i5-13505H (tylko 14,5″), Core i7-13705H oraz Core i9-13905H.

Na pokładzie urządzeń może pracować od 16 do nawet 64 GB RAM-u LPDDR5X o taktowaniu 6400 MHz oraz od 512 GB do 1 TB SSD PCIe Gen 4 M.2. Wybór karty graficznej jest równie bogaty, co wśród CPU i pamięci operacyjnej – mamy więc GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 4070 o TGP wynoszącym 80 W w przypadku ekranu o przekątnej 14,5 cala i 100 W TGP przy wyborze 16-calowego wyświetlacza.

Skoro już jesteśmy przy ekranach – Lenovo zdecydowało się mniej komplikować sprawę i parametry wyświetlaczy przy jednym rozmiarze są do siebie bardzo zbliżone.

Wersja 16-calowa występuje zatem z matrycą LCD IPS o rozdzielczości 3.2K (3200 na 1200 pikseli), częstotliwością odświeżania 165 Hz, 100% pokryciem barw sRGB i P3 oraz wsparciem dla Dolby Vision oraz szklaną powłoką z opcjonalną obsługą za pomocą dotyku.

Opcja 14,5″ to natomiast skromniejsza rozdziałka 3K (3072 na 1920 pikseli) i częstotliwość odświeżania 120 Hz, pokrycie barw, obsługa Dolby Vision i opcjonalny dotyk w standardzie jak u większego brata. Ale jest coś jeszcze: oba rozmiary występują również w wariancie mini-LED z wyższą jasnością sięgającą 1200 nitów, a w przypadku opcji 14,5″ – z fabrycznym wyświetlaczem dotykowym.

Yoga Pro 9i 16″ (Źródło: Lenovo)

Wraz z wyborem matrycy mini-LED w Lenovo Yoga Pro 9i 14,5″ kamera o rozdzielczości Full HD zostaje zastąpiona sensorem 5 Mpix – wtedy specyfikacja z kamerą na podczerwień oraz ToF, 4 mikrofonami i elektronicznym wyłącznikiem aparatu przypomina tą z wersji 16-calowej.

Na korzyść większego ekranu przemawia natomiast zastosowanie 6 zamiast 4 głośników ze wsparciem Dolby Atmos. Obydwa modele pracują na akumulatorze o pojemności 75 Wh i oferują zarówno Bluetooth 5.1 jak i Wi-Fi 6e. Szkoda tylko, że wariant 16″ ma w sobie jeszcze mniej z elastycznej Yogi – o ile zawias w 14,5″ otwiera się do 170∘, o tyle większy ekran to maksymalne rozwarcie do 150∘.

Wszystkie laptopy w serii Yoga na 2023 rok otrzymały ulepszoną wersję Lenovo X Power, czyli szeregu rozwiązań sprzętowo-programowych, dzięki którym praca przebiega szybciej i płynniej. Jeżeli tworzycie obiekty 3D lub renderujecie materiały wideo, powinniście zauważyć zmianę.

Nad pracą czuwa również AI Engine+, który przewiduje zapotrzebowanie na moc lub na oszczędzanie energii, co skutkuje jeszcze szybszą i dłuższą pracą urządzenia. Wewnątrz AI Engine+ operują również systemy Intelligent Sense oraz Integrated Security, dbające codziennie o Wasze bezpieczeństwo. Jeżeli to byłoby za mało, to chmurowe rozwiązania Lenovo Smart Lock pozwalają na zdalną lokalizację i blokadę urządzeń, usuwanie danych i odzyskiwanie zgubionego lub skradzionego sprzętu. Nowe laptopy Yoga to również od 25 do 62,5% większa pojemność cieplna, w zależności od wybranego modelu.

Seria Lenovo Yoga na 2023 rok – daty premiery i ceny

Jeżeli już odmierzacie kwotę na koncie do zakupu nowego laptopa z serii Lenovo Yoga, to musicie jeszcze przygotować sobie wstępny kalendarz premier. Służę pomocą:

Model Data premiery Cena Yoga 7 (14″, 8) Maj 2023 899 euro (~4210 złotych) Yoga 7i (14″, 8) Kwiecień 2023 849 dolarów (~3670 złotych) Yoga 7 (16″, 8) Maj 2023 749 dolarów (~3240 złotych) Yoga 7i (16″, 8) Kwiecień 2023 799 dolarów (~3450 złotych) Yoga Pro 7 (14,5″, 8) Lipiec 2023 1449 dolarów (~6265 złotych) Yoga Pro 7i (14,5″, 8) Kwiecień 2023 1099 euro (~5150 złotych) Yoga Pro 9i (14,5″, 8) Maj 2023 1699 dolarów (~7350 złotych) Yoga Pro 9i (16″, 8) Maj 2023 1799 dolarów (~7780 złotych)

Biorąc pod uwagę rozpiętość cenową nowych urządzeń z serii Yoga wierzę, że każdy znajdzie w ofercie coś dla siebie.