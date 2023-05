Planujesz dołączyć do Plusa? Czeka na Ciebie 300 GB internetu na start

Jak rozwiązać równanie, którego wynikiem może być duża paczka danych internetowych do wykorzystania? To proste, wystarczy dodać do siebie „Plus” i „promocyjna oferta na kartę”.

Internet na pierwszym miejscu

Coraz częściej zdarza się, że obok nielimitowanych rozmów i SMS-ów ważne jest też to, ile gigabajtów miesięcznie możemy wykorzystać. Osoby będące często poza zasięgiem bezpiecznego Wi-Fi w końcu też mają prawo do oglądania filmów, słuchania muzyki czy pobierania gier mobilnych. Właśnie takie osoby powinny zainteresować się startującą właśnie promocją w sieci Plus.

Źródło: Plus

Oferta startuje już dziś, 17 maja 2023 roku, i jest skierowana do nowych klientów, zainteresowanych ofertą na kartę. Założenia akcji są bardzo proste – jeżeli w pierwszym miesiącu od aktywacji startera uruchomicie promocję, możecie obok nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich sieci otrzymać 300 GB danych do wykorzystania. Warto zaznaczyć, że dostęp do technologii 5G również jest częścią oferty.

Co zrobić, aby zyskać 300 GB od Plusa?

Operator sieci postawił na jak najprostszą ścieżkę do uruchomienia promocji, dlatego wymaga ona od Was wykonania tylko kilku kroków.

Po pierwsze musicie kupić nowy starter z Plusa, dostępny w placówkach operatora, sklepach spożywczych itd. oraz aktywować go.

Następnie należy doładować konto kwotą co najmniej 10 złotych w terminie 30 dni od aktywacji konta.

Na koniec wystarczy wysłać bezpłatny SMS pod numer 80099, a w treści wiadomości wpisać „Miesiac”.

Od tego momentu, obok rozmów, SMS-ów i MMS-ów, dostaniecie 100 GB danych do wykorzystania. Kwota oraz zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane w kolejnym miesiącu. Spostrzegawczy zauważą jednak, że wspominam tu o zaledwie 1/3 możliwych do zdobycia gigabajtach. Ostatnim krokiem, aby uzyskać brakujące 200 GB, jest wyrażenie zgody na komunikację marketingową. Do tego wystarczy jeszcze jeden SMS, tym razem o treści „Zgoda” pod numer 80087.

Źródło: Plus

Nawet jeżeli promocja zakończy się, to korzystając z aktywnego, comiesięcznego pakietu Bez Limitu, kosztującego 35 złotych, będziecie otrzymywać co miesiąc 100 GB. Po roku nieprzerwanego doładowywania pakietu na konto wpada dodatkowe 300 GB. Oznacza to, że łącznie w Plusie możecie skumulować do 1500 GB.