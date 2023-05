Plus bryluje w testach szybkości 5G i deklasuje konkurencję

Artykuł sponsorowany

W ostatnim czasie dużo mówi się o 5G, internecie i różnych ofertach operatorów telefonii komórkowej. Ci prześcigają się marketingowo na temat tego, kto ma „prawdziwe” 5G. My natomiast postanowiliśmy sprawdzić, jak wypada Plus na tle innych – na podstawie niezależnych benchmarków. Ciekawi?

Co daje nam sieć 5G?

Zanim omówimy konkretne benchmarki, najpierw warto porozmawiać o tym, co w ogóle daje nam taka sieć 5G. Dzięki niej w tym samym czasie o wiele więcej urządzeń, niż w starszych technologiach, może korzystać z internetu bardzo dobrej jakości. Wspomniana sieć charakteryzuje się również większą przepustowością, a także szybszym przesyłaniem oraz odbieraniem danych. To fajnie brzmi na papierze, a jak przekłada się na rzeczywistość?

Osoby, które oglądają filmy z platform streamingowych np. Disney+ lub sportowe wydarzenia za pomocą telewizji online (w takim choćby Polsat Box Go) nie muszą martwić się o jakość jakość czy buforowanie. Skorzystają na tym także gracze, preferujący tytuły online lub granie w chmurze, a z własnego doświadczenia wiem, że cloud gaming wymaga solidnego neta. Poza tym, korzystając z dobrego 5G, możemy pobierać gry bądź filmy kilka razy szybciej niż w starszych technologiach.

Jak więc dobrze widać, możliwości sieci 5G są spore, a będą jeszcze większe – wraz z rozwojem sieci. Każda technologia potrzebuje czasu, żeby dojrzeć i nie inaczej jest w tym wypadku. Szczególnie że w dobie rosnącego tempa przenoszenia wielu dziedzin naszego życia do internetu oraz transferowania coraz większej liczby rzeczy do sieci, utrzymanie oraz rozwój infrastruktury to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją operatorzy.

Liderzy na rynku w Polsce

Plus mówi o sobie, że jest liderem technologii 5G. Coś w tym jest, bo rzeczywiście jako pierwszy w Polsce wprowadził ofertę komercyjną w tej technologii. Jakość internetu 5G potwierdzają liczne niezależne benchmarki. Tym przyjrzymy się za chwilę, ale najpierw nakreślimy szerszy kontekst. Operator posiada obecnie aż 3500 stacji bazowych dla sieci 5G, dzięki czemu w zasięgu jest już aż 20 milionów Polaków. To ponad 10 razy tyle, ile Warszawa miała mieszkańców w 2017 roku.

Na stronie Plusa dostępna jest mapa zasięgu, dzięki której każdy z nas może sprawdzić zasięg poszczególnych technologii (w tym 5G).

Co ciekawe, internet 5G w Plusie dostępny jest dla wszystkich użytkowników sieci, niezależnie od tego, z jakiej oferty korzystają. Plus deklaruje, że maksymalna szybkość technologiczna internetu 5G, to aktualnie do 600 Mb/s (niebawem będzie to 1000 Mb/s), a sama sieć ma być bardzo pojemna (co skutecznie ograniczy „dławienie się” internetu).

Czas na benchmarki – jak to wygląda w praktyce?

Przejdźmy zatem do przejrzenia popularnych, niezależnych benchmarków. W praktyce wygląda to tak, że raport firmy Speedtest.pl za pierwszy kwartał tego roku wskazał, że Plus jest liderem internetu mobilnego i 5G w naszym kraju.

Mediana prędkości pobierana dla internetu mobilnego dla tego dostawcy wyniosła 47,79 Mbps, podczas gdy drugi T-Mobile miał 46,90 Mbps, a trzecie Orange – 45,48 Mbps. Znacząco w tym wypadku odstawał Play z zaledwie 39,25 Mbps.

O ile w przypadku internetu mobilnego nie ma aż takiej deklasacji, tak w sieci 5G jest ona wręcz ogromna. Zestawione wyniki dla topowej czwórki wyglądają następująco:

Plus: 138 Mbps,

Play: 70,3 Mbps,

Orange: 65,5 Mbps,

T-Mobile: 62,2 Mbps.

A jak przedstawiają się dane za kwiecień 2023? Z raportu Rfbenchmark wynika, że średnia szybkość pobierania po sieci 5G wynosiła w tym miesiącu w Plusie 148,2 Mb/s. W T-Mobile było to 57,3 Mb/s, Play 56,6 Mb/s a Orange 53,4 Mb/s. Różnica jest ogromna i widoczna gołym okiem.

Plus zdeklasował konkurencję

Zanim przejdziemy do finalnej konkluzji, warto jeszcze poruszyć kwestię wyników za 2022 rok. W końcu ważne jest także to, żeby tak świetne wyniki utrzymywały się cały czas, a nie miały swoje „wyskoki”, a później wracały do normy. Tu znowu warto wrócić do raportów Speedtest.pl – który przyznał Plusowi za 2022 r. tytuł najszybszego 5G. Z benchmarków wynika, że w 2022 roku Plus uzyskał średnią prędkość pobierania na poziomie 142,4 Mb/s, czyli średnio o około 90 Mbps więcej niż u pozostałych operatorów.

Plus pod kątem jakości 5G i zasięgu faktycznie deklasuje konkurencję. Cenowo także każdy może znaleźć coś dla siebie – w zależności od pakietu (od 6 GB – do 1000 GB) – przyjdzie nam zapłacić od 39 do 129 złotych za abonament 5G oraz od 39 do 99 złotych za pakiety od 6 do 250 GB w abonamencie głosowym z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami.

Biorąc pod uwagę stosunek prędkość/cena i zestawienie tego z konkurencją, łatwo można dojść do konkluzji, że Plus ma dla nas naprawdę ciekawą i atrakcyjną ofertę dostępu do sieci 5G.

