Rozmowy z ChatGPT wejdą na nowy poziom. OpenAI ogłasza dużą zmianę

OpenAI ogłosiło nową architekturę pamięci w ChatGPT. AI będzie jeszcze więcej wiedzieć o swoich użytkownikach.

ChatGPT z lepszą pamięcią

W 2024 roku ChatGPT został wyposażony w funkcję Pamięć. Jej zadaniem jest zapamiętywanie wprowadzanych danych, które później mogą być wykorzystane w przyszłych czatach. Konieczne są jednak silne sygnały, jak przykładowo wydanie polecenia zapamiętania wskazanej informacji. Następnie, w 2025 roku, chatbot otrzymał moduł określany jako dreaming, który automatycznie w tle tworzy wspomnienia – bez wyraźnego żądania zapamiętania czegoś.

Natomiast teraz, w ramach ogłoszonej aktualizacji, ChatGPT zapewni znacznie wydajniejszą i bardziej wydajną obliczeniowo architekturę pamięci zbudowaną z wykorzystaniem modułu dreaming. W założeniach AI będzie skuteczniejsze w zapamiętywaniu, syntetyzowaniu i wychwytywaniu kontekstu.

Przede wszystkim nowe podejście oferuje dostęp do czytelnego podsumowania informacji, które ChatGPT dotychczas zgromadził. Można je edytować i wprowadzać dodatkowe dane, aby następnie korzystać z nich w trakcie rozmów z AI.

źródło: OpenAI

Co więcej, ChatGPT nie będzie już tylko zapamiętywał wybranych informacji, ale ma również automatycznie aktualizować dane. Na przykład, gdy już wrócimy z wakacji, to na podstawie wcześniejszej rozmowy, w której podaliśmy datę wyjazdu, chatbot będzie wiedział, że ponownie jesteśmy w domu.

Oznacza to, że po powrocie z wakacyjnego wyjazdu, gdy zapytamy się o pomysły na spędzenie wieczoru, nie dostaniemy chociażby listy atrakcji turystycznych w Rzymie czy Paryżu. Zamiast tego ChatGPT przedstawi nam to, co możemy zrobić w mieście, w którym mieszkamy.

Ponadto ulepszona architektura pamięci powinna odczuwalnie zmniejszyć liczbę sytuacji, w których musimy po raz kolejny w nowej rozmowie przedstawiać informacje o sobie. Uwzględnione zostaną wcześniej wychwycone informacje, a także ich ewentualne aktualizacje. Udało się też poprawić zdolność do przywoływania istotnych faktów i udzielania poprawnych odpowiedzi wraz z rosnącą ilością zapamiętanych danych dotyczących tego samego tematu.

Pierwsi użytkownicy mogą już sprawdzić lepszą pamięć w ChatGPT

Jak podaje OpenAI, aktualizacja jest udostępniana użytkownikom planów Plus i Pro w USA. Natomiast w ciągu najbliższych tygodni rozwiązanie pojawi się w kolejnych krajach, a także będzie dostępne w planie darmowym i Go.