iPhone taniej o 500 złotych, a MacBook o nawet 1000 złotych. Promocja ruszy już za kilka dni

Już za kilka dni rozpocznie się promocja, dzięki której kupisz iPhone’a taniej o 500 złotych, a MacBooka nawet o 1000 złotych. W niższych cenach dostępny będzie również inny sprzęt Apple. Akcja potrwa jednak najwyżej dwa dni.

iPhone taniej o 500 złotych, a MacBook nawet o 1000 złotych

To prawdopodobnie ostatni moment, aby kupić smartfon z nadgryzionym jabłkiem na obudowie w atrakcyjnej cenie. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku producent z Cupertino podniesie ceny iPhone’ów, ponieważ już 25 czerwca 2026 roku Apple podniosło ceny tabletów iPad i komputerów Mac oraz Apple TV.

Tym bardziej trzeba zatem korzystać z każdej nadarzającej się okazji, pozwalającej kupić sprzęt firmy z Cupertino w niższej cenie. I taka właśnie będzie już od 7 sierpnia 2026 roku. Tego dnia bowiem otwarty zostanie kolejny salon iSpot Apple Authorized Reseller – konkretniej w Galerii Słonecznej w Radomiu przy ul. Bolesława Chrobrego 1.

Z tej okazji przygotowano kilka ofert, dzięki którym kupicie wybrany sprzęt Apple w obniżonych cenach – m.in. smartfony i komputery:

iPhone 17 Pro od 5299 złotych,

iPhone 17 Pro Max od 5799 złotych,

MacBook Neo 13″ z chipem Apple A18 Pro od 2499 złotych,

MacBook Air 13″ z chipem Apple M5, 16 GB RAM i dyskiem o pojemności 512 GB od 5799 złotych.

Promocja w iSpot Apple Authorized Reseller w Radomiu w Galerii Słonecznej obejmie też inne urządzenia Apple

Z okazji otwarcia nowego salonu iSpot Apple Authorized Reseller w Galerii Słonecznej w Radomiu obniżone zostaną również ceny innych urządzeń firmy z Cupertino:

Wszystkie ww. urządzenia Apple będą dostępne w obniżonych celach w nowo otwartym salonie iSpot Apple Authorized Reseller w Galerii Słonecznej w Radomiu od 7 do 8 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. W tych dniach będzie można kupić taniej o 20% również wybrane akcesoria, w tym etui, szkła ochronne, pokrowce, plecaki, torby, zasilacze, ładowarki, przewody, huby i rysiki.

Przy okazji warto wspomnieć, że to już 14 salon iSpot w województwie mazowieckim.