Zdjęcia Google pozwolą ożywić fotki. Pojawią się też inne nowości

Nowe funkcje w aplikacji Zdjęcia Google powinny spodobać się szczególnie osobom lubiącym generatywną AI. Google pochwaliło się jeszcze nowymi narzędziami dla YouTube Shorts.

Zdjęcia Google z nowymi funkcjami AI

Wcześniej, na podstawie zmian odkrytych w kodzie, mogliśmy dowiedzieć się, że Zdjęcia Gogle otrzymają funkcję Remix. Natomiast teraz rozwiązanie zostało oficjalnie ogłoszone przez Google, a więc poznaliśmy więcej informacji. Firma zapowiedziała też wdrożenie tej funkcji, aczkolwiek na Starym Kontynencie będziemy musieli trochę poczekać.

Zadaniem użytkownika jest wybranie zdjęcia z galerii, a następnie zaznaczenie jednego ze stylów. Po chwili wygenerowana zostanie grafika, która może wyglądać jak scena z anime, szkic, komiks czy animacja 3D. Brzmi naprawdę ciekawe, ale początkowo z tej możliwości skorzystają mieszkańcy USA. Nowość zawita do aplikacji Zdjęcia Google na Androidzie i iOS.

Druga z nowych funkcji wykorzystuje możliwości modelu Veo 2 do ożywiania zdjęć, a dokładniej do generowania krótkich filmów wideo. Rozwiązanie nastawione jest na tworzenie zabawnych treści. Nie jest to typowy generator filmów AI, który pozwala na realizację wizji użytkownika za pomocą wpisanego prompta i dodanej fotografii.

Funkcja Remix i ożywianie zdjęć (źródło: Google)

Zamiast tego należy wybrać jedną z wcześniej przygotowanych opcji, aby ożywić zdjęcie i przekształcić statyczne momenty w dynamiczne, sześciosekundowe klipy wideo. Funkcja od dziś dostępna jest w USA, zarówno na Androidzie, jak i iOS. Europejczycy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Co więcej, w mobilnych aplikacjach pojawi się karta Utwórz, która w jednym miejscu zgromadzi wszystkie funkcje pozwalające na tworzenie kreatywnych treści na podstawie zdjęć i filmów trzymanych w bibliotece. Nie zabraknie nowych funkcji AI, a także dostępna będzie opcja tworzenia kolaży czy wideo z najważniejszymi momentami. Jako pierwsi dostęp otrzymają Amerykanie. Data debiutu w Europie nie jest obecnie znana.

W YouTube Shorts też pojawi generatywna AI

Po pierwsze, w aplikacji YouTube będzie można ożywiać zdjęcia. Funkcja udostępniana jest już w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. W pozostałych regionach będzie wprowadzana w tym roku. Po drugie, do dyspozycji twórców oddano zestaw nowych efektów, w tym możliwość symulowania zanurzenia się pod wodą. Rozwiązanie ma być wdrażane na całym świecie w najbliższych tygodniach.

Po trzecie, Google wprowadza specjalną sekcję przeznaczoną do tworzenia kreatywnych treści AI. Dostępna jest ona pod przyciskiem Utwórz, a następnie należy kliknąć na ikonkę AI w prawym górnym rogu. Z rozwiązania można obecnie korzystać w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.