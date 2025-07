Samsung płaci za Galaxy S25 Ultra więcej niż za Galaxy S24 Ultra, a Ty mniej

Bardzo rzadko zdarza się, aby producent brał koszty na siebie – najczęściej są one przerzucane na osoby, które kupują gotowy produkt. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której Samsung płaci coraz więcej, a klienci – przynajmniej w Polsce – coraz mniej.

Samsung płaci coraz więcej za produkcję swoich flagowych smartfonów

Firma Counterpoint Research opublikowała raport, którego tematem są koszty produkcji modeli Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra i Galaxy S25 Ultra w konfiguracji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Jak zauważa Counterpoint Research, łączny koszt elementów do produkcji Galaxy S24 Ultra był nieznacznie większy niż części do Galaxy S23 Ultra, natomiast w przypadku Galaxy S25 Ultra wzrost jest już znacznie większy. Odpowiada za niego procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, za którego Samsung musiał zapłacić dużo więcej niż za SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Według Counterpoint Research koszt procesora wzrósł aż o 21%. Koreańczycy płacą też nieco więcej za pamięci, natomiast mniej za tytanową ramę i aparaty (w obu przypadkach o około 8%), wyświetlacz (jednoprocentowy spadek) oraz moduł RF odpowiedzialny za łączność (redukcja o ponad 10%).

Bill of materials (BOM) dla smartfonów Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra i Galaxy S25 Ultra (źródło: Counterpoint Research)

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra kosztuje więcej niż Galaxy S24 Ultra, a w Polsce jest tańszy

Mimo że koszty części do kolejnych generacji flagowych smartfonów z dopiskiem „Ultra” rosły, to ich ceny w Polsce spadały. Różnica wynosi kilkaset złotych, w zależności od wersji pamięciowej.

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 6799 złotych 6599 złotych 6399 złotych 512 GB 7499 złotych 7199 złotych 6899 złotych 1 TB 8699 złotych 8249 złotych 7999 złotych Data premiery 1 lutego 2023 17 stycznia 2024 roku 22 stycznia 2025 roku

Na ceny w Polsce ma wpływ jednak wiele czynników, w tym kurs walut. Według NBP jedno euro kosztowało: