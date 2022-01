Amazon zbyt wcześnie pokazał nowego Galaxy Tab S8. Nawet tapety pulpitu są już do pobrania

Prawdą jest, że o nowych tabletach Samsunga wiemy już właściwie wszystko. Czekamy już tylko na oficjalną premierę i potwierdzenie dotychczas zebranych informacji. W sieci można znaleźć nawet tapety, jakie będą zdobić pulpit nowego urządzenia.

Dokładne zdjęcia Samsunga Galaxy Tab S8

Dzięki temu, że na stronach Amazonu przedwcześnie pojawił się tablet Samsung Galaxy Tab S8, możemy przyjrzeć się bliżej dokładnym grafikom produktowym, pochodzącym od samego producenta.

Zdjęcia namierzył informator Evan Blass, by później opublikować je na swoim koncie na Twitterze. Przedstawiają one różnokolorowe warianty nowych tabletów. Podstawowa wersja wyposażona jest w 11-calowy wyświetlacz LCD, podwójną kamerę główną i cztery głośniki po bokach metalowej obudowy. „Przykleja” się do niej rysik S Pen – można go umieścić w specjalnym zagłębieniu na pleckach tabletu lub na jednym z jego boków. Na bocznej krawędzi znajdziemy też czytnik linii papilarnych.

Oczekujemy, że tablet będzie wyposażony w najszybszy procesor Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej (w wersji podstawowej) i baterię 8000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Wspomniane wcześniej aparaty mogą dysponować matrycami 13 Mpix i 5 Mpix. Obudowa ma liczyć 6,3 mm grubości i ważyć 502 g.

Galaxy Tab S8 ma być wyceniony na 850 dolarów. Premiera powinna potwierdzić te informacje – ponoć planuje się ją na 9 lutego.

Nawet tapety pulpitu z Galaxy Tab S8 są już w sieci

Zdjęć wprost ze stron Amazonu i Samsunga jest na tyle dużo, że udało się z nich wyizolować nawet tapety, jakie będą zdobić pulpit nowych tabletów. Każda z nich ma rozdzielczość 3622 x 2644 pikseli. Możecie je pobrać z galerii poniżej.