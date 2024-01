Nowy tablet Lenovo jest bardzo tani. Niestety nie bez powodu

Lenovo ma w swojej ofercie zarówno bardzo tanie, jak i droższe tablety. Grono tych pierwszych właśnie się powiększyło o model ERAZER A10 Pad. Jego cena jest naprawdę niska, ale nie bez przyczyny.

Specyfikacja tabletu Lenovo ERAZER A10 Pad

ERAZER to marka należąca do Lenovo, która na początku stycznia 2024 roku wprowadziła na rynek tablet ERAZER K30 Pad 12.6″ z bardzo atrakcyjną specyfikacją. Kolejna jej nowość, ERAZER A10 Pad, już tak nie zachwyca swoimi parametrami technicznymi. Może jednak skutecznie przekonać do siebie bardzo niską ceną.

ERAZER A10 Pad (źródło: JD.com)

Muszę jednak przyznać, że nie tylko cena jest atrakcyjna – wygląd tego tabletu też jest i sugerując się wyłącznie nim, prawdopodobnie nie każdy zgadłby, że to budżetowa konstrukcja. Tymczasem taka właśnie jest, gdyż wyposażono ją w ekran (IPS) o rozdzielczości zaledwie 1280×800 pikseli, co przy przekątnej 10,1 cala będzie widoczne gołym okiem.

Klienci nie powinni mieć też wysokich oczekiwań wobec wydajności ERAZER A10 Pad, ponieważ wyposażono go w zaledwie 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej w podstawowej konfiguracji. Do wyboru będzie jednak również wersja ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Na szczęście w urządzeniu nie zabrakło slotu na kartę microSD, choć obsłuży ono nośniki maksymalnie o pojemności jedynie 128 GB.

Ponadto sprzęt ma 5 Mpix aparat na przodzie i 8 Mpix na tyle. Na grafikach promocyjnych widać obok niego drugi, lecz producent nie podaje jego parametrów, więc nie wiadomo, jaka jest jego funkcja. Do tego urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji Bluetooth 5.0, dwa głośniki o mocy 1 W i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 6000 mAh, który obsłuży ładowanie o mocy tylko 10 W. ERAZER A10 Pad ma fabrycznie wgrany system Android 13 i wymiary 241,2×160,1×8 mm.

Cena sprawi, że ludzie go kupią

Już wiecie, że specyfikacja tego modelu jest „bardzo podstawowa” i to właśnie ona implikuje niską cenę. A ta zaczyna się w Chinach od zaledwie 799 juanów, co jest równowartością ~450 złotych. ERAZER A10 Pad najpewniej nie będzie jednak dostępny poza Chinami. W tym przypadku nie ma czego żałować.