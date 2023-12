Sprzedaj swój nietrafiony prezent na Allegro Lokalnie. Teraz to Ci się opłaci

Święta, Święta i po Świętach. Chyba już każdy to usłyszał choć raz. Skoro Boże Narodzenie 2023 mamy za sobą, to można już bez skrupułów rozstać się z nietrafionymi prezentami. Jeśli sprzedacie je na Allegro Lokalnie, zyskacie podwójnie. Sprawdźcie szczegóły tej promocji.

Znaleźliście pod choinką to, na co czekaliście?

Ostatnio w naszej redakcji rozmawialiśmy o prezentach świątecznych i okazuje się, że w wielu domach najczęstszym podarunkiem były różnego rodzaju smartwatche i smart opaski. Trudno nie cieszyć się z takiego prezentu, lecz nie każdy miał szczęście otrzymać to, na co czekał z niecierpliwością.

Oczywiście nie wypada ostentacyjnie okazywać niezadowolenia z otrzymanego prezentu, gdyż to po prostu nieładne, niemiłe i niekulturalne, ale wcale nie ma obowiązku zakopywać go w szafie na wieczne zapomnienie. Wręcz przeciwnie – można albo przekazać komuś, komu bardziej się przyda (niektórzy Mikołaje właśnie na to liczą, hehe), albo sprzedać.

I teraz jest na to bardzo dobry moment, gdyż najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce ogłosiła akcję promocyjną, dzięki której można podwójnie zyskać, sprzedając coś za pośrednictwem serwisu Allegro Lokalnie. Co dokładnie i w jaki sposób?

Ekstra monety za sprzedaż na Allegro Lokalnie

W ramach promocji, która potrwa do 10 stycznia 2024 roku, możecie zyskać nawet 15 monet, które można wymienić na kody rabatowe na platformie Allegro. Za 10 monet odbierzecie kupon zniżkowy o wartości 10 złotych, a czasami 5 monet na koncie pozwala zrabatować zamówienie o 5 złotych, aczkolwiek nie w każdym przypadku – być może będziecie musieli dozbierać 10 monet na kolejny kupon rabatowy o wartości 10 złotych. Ewentualnie 20 monet można wymienić na kupon zniżkowy na kwotę 20 złotych.

Jak jednak otrzymać „darmowe” monety? Wystarczy dodać co najmniej 3 ogłoszenia na platformie Allegro Lokalnie i minimum jedno zakończyć sprzedażą. Za wystawienie dostaniecie 5 monet, a za sprzedaż kolejnych 10 monet. Aby zwiększyć szanse na sprzedaż, możecie wyróżnić swoje ogłoszenie w promocyjnej cenie – za zaledwie 1 grosz. Dzięki temu będzie ono wyróżnione zarówno na Allegro Lokalnie, jak i Allegro przez aż 10 dni.