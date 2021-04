realme 8 5G oficjalnie. Myśleliśmy, że będzie tańszy…

Model realme 8 5G zadebiutował na rynku. Oczekiwaliśmy, że będzie tak samo tani jak realme 7 5G. Niestety, przeliczyliśmy się… Jaka zatem jest cena i specyfikacja realme 8 5G?

Specyfikacja realme 8 5G

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9; dpi = 405 ppi) oraz jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów. Według deklaracji producenta, ekran pokrywa 90,5% powierzchni panelu przedniego. Jego niewątpliwą zaletą jest też możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G. Do tego, w zależności od wersji, specyfikacja realme 8 5G obejmować będzie od 4 GB do nawet 8 GB LPDDR4x RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1. Oczywiście nie zabrakło obsługi kart microSD (do 1 TB).

Warto dodać, że realme zastosowało w tym modelu technologię Dynamic RAM Expansion, która „zwiększa ilość RAM, zajmując pamięć lokalną” – na przykład w wersji z 8 GB RAM do nawet 11 GB!

Specyfikacja realme 8 5G obejmuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.1) na panelu przednim i 48 Mpix na tyle, któremu towarzyszą sensory do zdjęć makro (f/2.4) i z matrycą monochromatyczną (f/2.4). Do tego na pokładzie smartfona są też czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i żyroskop.

Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 18 W. W dodatku realme przygotowało tryb super energooszczędny – jeśli poziom naładowania spadnie do 5%, użytkownik wciąż będzie mógł (nieustannie!) pisać wiadomości przez 84 minuty. Urządzenie ma też inteligentnie przełączać się pomiędzy sieciami 5G i 4G, aby zoptymalizować pobór prądu.

Smartfon ma wymiary 162,5×74,8×8,5 mm i waży 185 gramów.

Cena realme 8 5G

Cena realme 8 5G zaczynać się będzie w Tajlandii od 9999 batów, co jest równowartością ~1200 złotych. Dla porównania, realme 7 5G kosztuje w Polsce zaledwie 999 złotych, choć trzeba tu zauważyć, że początkowo jego cena miała być sporo wyższa i wynosić 1299 złotych (i w Tajlandii kosztował właśnie 9999 batów).

Niewykluczone, że był to jednorazowy zabieg, mający na celu spopularyzowanie marki w Polsce i nie powinniśmy się spodziewać podobnego w przypadku nowszego modelu. W związku z tym należy się przygotować, że polska cena realme 8 5G będzie wyższa niż cena realme 7 5G.