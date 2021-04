Odważny ruch! realme 8 w przedsprzedaży kosztuje jedynie 799 złotych

realme 8 dostępny jest już w sprzedaży w Polsce. To dobra wiadomość dla tych, którzy poszukują smartfona do 1000 złotych. Jeszcze lepsza jest taka, że ten sprzęt można tymczasowo kupić znacznie taniej.

realme walczy ceną

Marka realme, choć na polskim rynku obecna od stosunkowo niedawna, jest świadoma, że by urządzenia firmy mogły się sprzedawać, muszą być nie tylko dobrej jakości. Sony, HTC czy Nokia, pozostająca pod skrzydłami HMD Global, doskonale zdają sobie sprawę, że trzeba też umieć zawalczyć ceną, co nie zawsze się tym producentom udawało. Premiera realme 8 udowadnia, że smartfony mogą być dobre i stosunkowo tanie już od początku sprzedaży.

Regularna cena realme 8 to 899 złotych. Taką osiągnie po tygodniu przedsprzedaży, która zakończy się 19 kwietnia. Do tego czasu jednak, smartfon można kupić o 100 złotych taniej – za 799 złotych, i jest to znakomita propozycja.

Co za 799 złotych?

Za niecałe osiem stówek dostajemy smartfon z 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, 6,4-calowym ekranem sAMOLED Full HD+ i wbudowanym weń czytnikiem linii papilarnych oraz procesorem MediaTek Helio G95. Dodatkowo, możemy liczyć na solidny czas pracy dzięki baterii o pojemności 5000 mAh, a w razie czego posłużymy się szybkim ładowaniem 30 W. Poczwórny aparat też nie powinien nas zawieść – główna matryca 64 Mpix (f/1.79) wiele obiecuje, a do tego mamy jeszcze obiektywy z matrycami 8 Mpix (f/2.25, 119°), 2 Mpix (f/2.4, macro) i 2 Mpix (f/2.4, mono).

To sporo, a przecież realme oferuje też w tym modelu NFC, USB typu C, slot na kartę pamięci microSD oraz port słuchawkowy. Jest więc wszystko, co niezbędne i to w dobrej cenie!

Co prawda ta okazja zakończy się wraz ze zmianą daty na 20 kwietnia, ale zapewne ci, którzy będą chcieli skorzystać z przedsprzedaży, do tego czasu już dawno złożą zamówienie.

Gdzie szukać realme 8 w niższej cenie? Smartfony serii 8 można znaleźć w największych sieci z elektroniką użytkową: Media Expert, RTV EURO AGD, Neonet, x-kom, Komputronik, Sferis.pl oraz Morele.net. Urządzenia kupimy także na Allegro oraz w partnerskich sklepach internetowych realmeshop.pl i sklep-realme.pl.